Söder nennt AfD-Verbotsverfahren „falschen Weg“

Mögliche Trump-Wiederwahl: Merz wirft Bundesregierung und EU Sorglosigkeit vor

AfD-Mann bei Landratswahl deutlich vorne – Stichwahl entscheidet

Lindner: Entscheidung über Klimageld erst in der nächsten Wahlperiode

Berlin. Die Enthüllung des Potsdamer Geheimtreffens, bei dem AfD-Politiker, Rechtsextreme und Unternehmer laut Recherchen des Netzwerks „Correctiv“ über einen Plan zur Vertreibung von Millionen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte gesprochen haben sollen, hat die Debatte um ein Verbot der AfD wieder neu angefacht. Viele Bürgerinnen und Bürger fordern einen solchen Schritt. Die Politik betrachtet ein Verbot allerdings eher mit Skepsis. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte am Montag, ein Verbot der AfD sei das falsche Signal. Stattdessen müsse der AfD durch eine andere Politik der Boden entzogen werden, erkläre Söder.

Politik-News vom 15. Januar: Söder nennt AfD-Verbotsverfahren „falschen Weg“

13.45 Uhr: In der Diskussion um ein AfD-Verbotsverfahren hat sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ablehnend geäußert. „Wir halten ein Verbotsverfahren für den falschen Weg“, sagte Söder am Montag in München im Anschluss an eine Sitzung seines Kabinetts vor Journalisten. Ein solches Verfahren wäre das falsche Signal, unabhängig von der Umsetzbarkeit.

Der CSU-Vorsitzende forderte anstelle eines Verbotsverfahrens eine andere Politik der Bundesregierung. Die AfD sei eine „parasitäre Gruppe“, welche die Unzufriedenheit in der Bevölkerung ausnutze, sagte Söder. Dem müsse der Boden entzogen werden durch eine andere Politik.

Auch andere Politikerinnen und Politiker sprachen sich gegen ein Verbot aus. Damit würde sich die AfD „zum Opfer stilisieren“, sagte die Spitzenkandidatin für die Europawahl, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, am Montag nach einer Präsidiumssitzung der Partei in Berlin. „Wir nehmen den Fehdehandschuh auf und wollen sie politisch stellen.“

Verteidigungsministerium eröffnet in Berlin erstes Veteranenbüro

11.00 Uhr: Das erste Veteranenbüro des Bundesverteidigungsministeriums soll am Mittwoch in Berlin eröffnet werden und fortan eine zentrale Anlaufstelle für die Belange altgedienter Soldatinnen und Soldaten sein. An der offiziellen Feierstunde zur Eröffnung des Büros werden unter anderem die parlamentarische Staatssekretärin im Verteidigungsministerium, Siemtje Möller, und die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl (SPD), teilnehmen, wie das Ministerium am Montag mitteilte.

Das Büro könne „einen wichtigen dazu Beitrag leisten, die Versorgung der Einzelnen zu verbessern, aber auch das Thema für unsere Gesellschaft sichtbar machen“. Es diene zudem als übergreifende Ansprechstelle für alle Verbände und Organisationen, die sich in der Veteranenarbeit engagieren. Auf seiner Internetseite kündigt das Ministerium „eine ganzheitliche Beratung mit Blick auf die Aspekte Betreuung und Fürsorge“ an.

Mögliche Trump-Wiederwahl: Merz wirft Bundesregierung und EU Sorglosigkeit vor

9.44 Uhr: CDU-Chef Friedrich Merz hat der Bundesregierung und der Europäischen Union (EU) vorgeworfen, sich nicht ausreichend auf eine mögliche Wiederwahl von Donald Trump als Präsident der USA vorzubereiten. „Man muss in der Politik immer mit allem rechnen. Und deshalb beschwert es mich, wie sorglos die EU und vor allem der größte Mitgliedstaat mit einer solchen potenziellen Herausforderung umgeht“, sagte Merz am Montag dem Portal Table Media.

„Die Europäer müssen einen Plan A mit Amerika und einen Plan B ohne Amerika haben, und zwar sehr schnell“, sagte der Unions-Fraktionschef weiter. Wer Frieden wolle, müsse zum Krieg bereit sein. Wenn die Bundesregierung nach dem Verfassungsgerichtsurteil zum Bundeshaushalt „200 Stunden Krisensitzung“ brauche, um „geradezu läppische und dann immer noch umstrittene Entscheidungen“ zu treffen, stelle er sich „die Frage: Haben die eigentlich verstanden, was da zurzeit auf der Welt passiert?“. Merz fügte hinzu: „Für mich hat das etwas Schlafwandlerisches.“

CDU-Chef Friedrich Merz spricht bei einer Pressekonferenz. Foto: Daniel Roland / AFP

Politik-News vom 14. Januar: AfD-Mann bei Landratswahl deutlich vorne – Stichwahl entscheidet

19.50 Uhr: Der AfD-Kandidat Uwe Thrum hat bei der ersten Runde der Landratswahl im ostthüringischen Saale-Orla-Kreis mit deutlichem Abstand gewonnen. Er erreichte nach Auszählung aller Stimmbezirke am Sonntag 45,7 Prozent und landete vor dem Generalsekretär der Landes-CDU, Christian Herrgott, wie am Abend aus den Daten des Landeswahlleiters hervorging. CDU-Mann Herrgott kam laut vorläufigem Ergebnis auf 33,3 Prozent der Stimmen. Beide Kandidaten müssen sich damit nun am 28. Januar einer Stichwahl stellen.

Die AfD hat dann die Chance, nach Robert Sesselmann in Sonneberg den zweiten Landrat in Thüringen zu stellen – auch bundesweit könnte Thrum der zweite AfD-Mann auf einem Landratsposten werden.

Die Partei wird im Freistaat vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuft und beobachtetet. Die Wahl fiel mitten in die aufflammende Diskussion um ein AfD-Verbot nach einem Treffen rechter Extremisten in Potsdam, über das das Medienhaus „Correctiv“ berichtet hatte. Zu den Teilnehmern zählten auch AfD-Politiker.

Gesucht wird bei der Stichwahl im Saale-Orla-Kreis ein Nachfolger für den seit zwölf Jahren amtierenden CDU-Landrat Thomas Fügmann. Insgesamt waren am Sonntag über 60.000 Wahlberechtigte zur Stimmabgabe aufgerufen, die Wahlbeteiligung lag bei rund 66 Prozent.

AfD-Mann Uwe Thrum im Thüringer Landtag (Archivbild). Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

Lindner: Entscheidung über Klimageld erst in der nächsten Wahlperiode

10.12 Uhr: Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will erst in der nächsten Legislaturperiode über die Auszahlung eines von der Ampel-Koalition geplanten Klimageldes entscheiden. „Ab 2025 können wir technisch eine Pro-Kopf-Auszahlung vornehmen“, sagte Lindner der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ mit Blick auf die technischen Voraussetzungen. „Damit liegen wir im Plan. Ob wir die Förderlandschaft in diese Richtung politisch umbauen, das wird nach der nächsten Wahl zu entscheiden sein.“

In ihrem Koalitionsvertrag haben die Ampel-Parteien 2021 ein Klimageld angekündigt. Dabei ist von einem „sozialen Kompensationsmechanismus“ die Rede, um künftige Preisanstiege bei Energie abzufedern und die Akzeptanz der CO2-Bepreisung zu gewährleisten. Wie das Klimageld genau aussehen soll, blieb jedoch ebenso offen wie der Zeitplan.

