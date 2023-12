Berlin Klimapolitik ist Chefsache: Der Bundeskanzler fliegt zur COP28 in Dubai. Er will dort Staatschefs treffen. Die Politik-News im Blog.

Kanzler Scholz fliegt zur COP28 in Dubai

Deutschland beteiligt sich an Ausgleichszahlungen für Klimaschäden

Festnahme: Reichsbürgerzelle wollte Lauterbach entführen

Rechtsextreme Terrorgruppe in Stuttgart verurteilt

Verdi und Klimaaktivisten demonstrieren am Freitag gemeinsam

Gericht verpflichtet Regierung zu zusätzlichen Klima-Maßnahmen

Berlin. Der Klimaschutz in Deutschland kommt nicht so schnell voran, wie es die Ampel-Koalition geplant hatte. Vor allem die Bereiche Verkehr und Gebäude machen Probleme. Ein Gericht hat die Regierung deshalb nun zu zusätzlichen Maßnahmen verpflichtet.

Für mehr Klimaschutz fliegt der Kanzler am Freitag nach Dubai, um dort an Beratungen mit Staatschefs teilzunehmen. Die Konferenz begann am Donnerstag mit einem zarten Geldregen: Deutschland und die Emirate versprachen 200 Millionen Dollar für die Schadensbegrenzung.

Im Newsblog halten wir Sie über die wichtigsten Entwicklungen auf dem Laufenden.

Politik-News vom 1. Dezember – Scholz zu UN-Klimakonferenz nach Dubai aufgebrochen

7.10 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist am Freitag zur UN-Klimakonferenz nach Dubai aufgebrochen. Er will dort an einem Gipfeltreffen (Climate Action Summit) mit zahlreichen Staats- und Regierungschefs teilnehmen. Die zweitägigen Beratungen sollen der auch COP28 genannten Klimakonferenz mehr Schwung geben.

Es wird erwartet, dass Scholz sich besonders zu dem von Deutschland maßgeblich vorangetriebenen Klimaclub äußert, dessen Mitglieder beim Klimaschutz eine Vorreiterrolle einnehmen sollen. Der zunächst ebenfalls angekündigte US-Präsident Joe Biden lässt sich durch Vizepräsidentin Kamala Harris vertreten.

Angesichts der zahlreichen Krisen dürften sich die hochrangigen Gäste am Rande auch über weitere Themen austauschen. Am Eröffnungstag der zweiwöchigen Klimakonferenz war am Donnerstag mit der Herstellung der Arbeitsfähigkeit des Fonds für klimabedingte Schäden bereits ein erster Erfolg erzielt worden.

An den Verhandlungen in Dubai sind knapp 200 Mitgliedstaaten der UN-Klimarahmenkonvention UNFCCC beteiligt. Erwartet wird eine Rekordzahl von rund 70.000 Teilnehmenden.

Kurze Visite geplant: Scholz will schon am Samstag wieder in Berlin sein. Foto: Soeren Stache / DPA Images

Leseempfehlung – SPD-Vorsitzender Kühnert: Wer so viel verdient, soll Heizung selbst bezahlen

5.30 Uhr: SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert erklärt, wie die Ampel aus der Haushaltskrise kommen soll. Klare Worte findet er für CDU-Chef Merz.

Politik-News vom 30. November – Klingbeil kontert Merz- und Söder-Kritik an Haushaltspolitik

15.02 Uhr: Auf die harten Attacken der Union gegen die Ampel-Koalition wegen der Haushaltskrise folgt nun die Retourkutsche von SPD-Chef Lars Klingbeil. Dem CSU-Chef und bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder warf Klingbeil in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur vor, sich mit seinem Vorstoß für eine Neuwahl des Bundestags nur wichtigtun zu wollen. „Ich glaube, Markus Söder will vor allem auch in den Schlagzeilen sein, weil er sich ein bisschen langweilt dort in Bayern und Friedrich Merz die große Bühne nicht alleine gönnt.“

Die Kritik von CDU-Chef Friedrich Merz an Kanzler Olaf Scholz im Bundestag nannte der SPD-Vorsitzende überzogen. „Er hat auch wieder eine Schärfe in die Debatte hineingebracht, die, glaube ich, der Lage des Landes und der Situation, die wir politisch zu klären haben, nicht angemessen ist.“ Klingbeil warf der Union dagegen vor, selbst keine einheitliche Position zu dem durch das historische Urteil des Bundesverfassungsgerichts entstandenen Haushaltsloch zu haben. „Die Union ist ja nicht sortiert, das sieht man ja in diesen Tagen“, sagte Klingbeil. „Die Ministerpräsidenten widersprechen offen dem Parteivorsitzenden.“

SPD-Bundesvorsitzender Klingbeil hat Forderungen der Union nach deutlichen Sozialkürzungen zur Schließung des Milliardenlochs im Bundeshaushalt 2024 zurückgewiesen. Foto: Michael Kappeler / DPA Images

Klimaschäden: Deutschland und Emirate sagen 200 Millionen Dollar zu

13.47 Uhr: Zum Auftakt der Weltklimakonferenz haben Deutschland und die Vereinigten Arabischen Emirate überraschend 200 Millionen US-Dollar (etwa 183 Millionen Euro) für den Ausgleich von Klimaschäden in besonders verwundbaren Staaten zugesagt. Dies sagten der Präsident der COP28, Sultan al-Dschaber, und Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) am Donnerstag in Dubai.

Wollte Lauterbach entführen: Reichsbürger in Schleswig-Holstein verhaftet

12.20 Uhr: Der Hamburger Staatsschutz hat einen Haftbefehl und zwei Durchsuchungsbeschlüsse gegen einen mutmaßlichen Reichsbürger vollstreckt. Dem 66-jährigen Deutschen wird vorgeworfen, eine terroristische Vereinigung im Raum Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) unterstützt zu haben, die der Reichsbürgerszene zugeordnet wird, wie die Staatsanwaltschaft Hamburg am Donnerstag mitteilte. Die Vollstreckung durch die Zentralstelle Staatsschutz der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg erfolgte mithilfe des Landeskriminalamts Schleswig-Holstein.

Die Gruppierung soll sich spätestens im Januar 2022 mit dem Ziel zusammengeschlossen haben, die freiheitlich-demokratische Grundordnung Deutschlands durch ein autoritär geprägtes Regierungssystem nach Vorbild der Verfassung des Deutschen Reiches von 1871 zu ersetzen. Die Mitglieder sollen etwa geplant haben, durch Sprengstoffanschläge einen mehrwöchigen, bundesweiten Stromausfall herbeizuführen, um die Bevölkerung von der Berichterstattung des Rundfunks und der Presse abzuschneiden und eine Reaktion staatlicher Sicherheitsbehörden auf den Umsturzversuch zu erschweren. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sollte zudem entführt werden. Die Tötung eingesetzter Personenschützer soll dabei zumindest billigend in Kauf genommen worden sein.

Besonders während der Corona-Pandemie wurde der Gesundheitsminister zur Zielscheibe von Rechtsextremen. Foto: Melissa Erichsen / DPA Images

Sechs Jahre Haft für Kopf der rechtsextremen Terrorgruppe „Gruppe S.“

11.20 Uhr: Nach mehr als 170 Verhandlungstagen hat das Stuttgarter Oberlandesgericht den Rädelsführer einer rechtsextremen Terrorgruppe am Donnerstag zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Der aus der Nähe von Augsburg stammende Werner S., nach dem die „Gruppe S.“ auch benannt ist, muss sechs Jahre ins Gefängnis, weil er nach Überzeugung des Gerichts eine Terrorgruppe gegründet hatte.

Die Bundesanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer eine Haftstrafe von sieben Jahren gefordert, die Verteidigung hatte auf einen Freispruch plädiert. Neben S. waren zehn weitere Mitglieder oder Unterstützer der Gruppe angeklagt. Sie wurden ebenfalls zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt, teils auf Bewährung.

Die Vertreterin der Bundesanwaltschaft hatte vor Gericht gesagt, Mitglieder der Gruppe hätten die Übernahme der Bundesrepublik Deutschland durch Flüchtlinge gefürchtet und dagegen in den Kampf ziehen wollen. Den Männern wird vorgeworfen, eine Terrorzelle gegründet zu haben. Sie wollten demnach mit Anschlägen gegen Moscheen einen Bürgerkrieg in Deutschland provozieren. Ein Verteidiger hingegen nannte die Gruppe eine „Ansammlung Sprüche klopfender Wichtigtuer“.

Mitglieder der Gruppe S, werden vor der Urteilsverkündung in den Gerichtssaal geführt. Foto: Bernd Weißbrod / DPA Images

Fridays for Future und Verdi kündigen bundesweiten Aktionsag für Freitag an

11.10 Uhr: Die Umweltorganisation „Fridays for Future“ ruft am morgigen Freitag (1. Dezember) mit der Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) zu einen bundesweiten Aktionstag auf. Unter dem Motto „WirFahrenZusammen“ schließen sich Beschäftigte des Öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV), Gewerkschaft und Umweltaktivisten zusammen, um bessere Arbeitsbedingungen und mehr Investitionen in den ÖPNV durchzusetzen, wie „Fridays for Future“ am Donnerstag in Kiel mitteilte.

Appelle für sozial gerechte und klimafreundliche Investitionen an die Ampel-Koalition würden offenbar nicht reichen, um „echte Verbesserungen“ für eine Mehrheit der Bevölkerung durchzusetzen, erklärte Amadeo Kaus von „Fridays for Future“ in Köln laut Mitteilung. „Die anstehende Tarifauseinandersetzung im Nahverkehr nehmen wir deshalb zum Anlass, um Seite an Seite mit den Beschäftigten Druck zu machen.“ Zusammen wolle man eine gemeinsame Streikbewegung aufbauen, die, wenn nötig, das ganze Land lahmlege, drohte Kaus.

Gericht verpflichtet Ampel zu mehr Klimaschutz-Maßnahmen

9.37 Uhr: Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat die Bundesregierung dazu verpflichtet, zusätzliche Sofortmaßnahmen für den Klimaschutz zu beschließen. Konkret geht es um die Sektoren Verkehr und Gebäude, in denen im vergangenen Jahr mehr schädliche Klimagase ausgestoßen wurden, als erlaubt.

Die Entscheidung des Gerichts viel am Donnerstag nach Klagen der Deutschen Umwelthilfe und des Umweltverbands BUND. Die Verbände waren vor Gericht gezogen, weil aus ihrer Sicht die zuständigen Ministerien nicht ausreichend gehandelt haben, als die zulässige Menge von Klimagasen in den beiden Sektoren überschritten wurde.

Eine Revision ist möglich, die Bundesregierung als Beklagte könnte also Rechtsmittel einlegen. In diesem Fall würde der Prozess in die nächste Instanz gehen.

Ampel plant laut Medienberichten Extra-Steuerentlastungen

9.18 Uhr: Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, soll sich die Bundesregierung auf zusätzliche Steuerentlastungen für Millionen Bürgerinnen und Bürger geeinigt haben. Sowohl der Steuer-Grundfreibetrag als auch der Kinderfreibetrag sollen demnach erhöht werden. Das passiert zwar jedes Jahr – 2024 sind den Berichten zufolge aber besonders starke Erhöhungen geplant.

Der Freibetrag, also die Summe, auf die keine Einkommenssteuer anfällt, soll im kommenden Jahr von derzeit 10.908 Euro auf dann 11.784 für Singles steigen.

Beim Kinderfreibetrag ist eine Erhöhung von 6024 auf 6612 Euro geplant.

Diese Werte bestätigte das Finanzministerium gegenüber „Bild“. Hintergrund der Erhöhung soll die ebenfalls steigenden Bürgergeld-Sätze sein. Die Argumentation: Wenn das Bürgergeld wegen der Inflation stärker steige, müsse das auch auf die Steuerfreibeträge übertragen werden.

Koalitionsausschuss endet ergebnislos – Keine Bewegung im Haushalt

6.30 Uhr: Die Beratungen der Koalitionsspitzen im Berliner Kanzleramt sind am Mittwochabend nach drei Stunden zu Ende gegangen. Die Gespräche seinen „konstruktiv und sachlich“ gewesen, verlautete aus Koalitionskreisen gegenüber AFP. Konkrete Ergebnisse habe der Koalitionsausschuss aber nicht erzielt. Es sei vielmehr um einen „Meinungsaustausch“ auf Ebene der Koalitionsspitzen gegangen.

Bei dem Treffen zwischen den Spitzen der Ampel-Parteien war es Koalitionskreisen zufolge um eine Reihe aktueller Fragen gegangen. Offen blieb, inwieweit die Spitzenvertreter von SPD, Grünen und FDP sich schon mit konkreten Kürzungen oder Umschichtungen für das kommende Jahr infolge des Haushalts-Urteils des Bundesverfassungsgerichts befassten.

Politik-News vom 29. November:

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach erwartet mit der geplanten Freigabe von Cannabis auch einen stärkeren Schutz für Minderjährige. Bisher werde der Markt jenen überlassen, „die mit krimineller Energie versuchen, unsere Kinder und Jugendlichen in Abhängigkeit zu bringen“, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in der Regierungsbefragung im Bundestag.

auch einen stärkeren Schutz für Minderjährige. Bisher werde der Markt jenen überlassen, „die mit krimineller Energie versuchen, unsere Kinder und Jugendlichen in Abhängigkeit zu bringen“, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in der Regierungsbefragung im Bundestag. Die Inflation in Deutschland hat sich im November abgeschwächt. Die Verbraucherpreise lagen um 3,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, nach 3,8 Prozent im Oktober, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden anhand vorläufiger Zahlen mitteilte.

Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger fordert von der Bundesregierung Reformen, die Deutschland stärken. „Unser Land braucht Reformen, die den Standort stärken“, sagte der Präsident des Spitzenverbands unserer Redaktion nach der Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

fordert von der Bundesregierung Reformen, die Deutschland stärken. „Unser Land braucht Reformen, die den Standort stärken“, sagte der Präsident des Spitzenverbands unserer Redaktion nach der Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Der terroristische Angriff der Hamas in Israel und die israelische Offensive im Gazastreifen haben die Terrorgefahr in Deutschland nach Einschätzung des Verfassungsschutzes erheblich erhöht.

nach Einschätzung des Verfassungsschutzes erheblich erhöht. Das Bundesverfassungsgericht hat die von der damaligen großen Koalition im Jahr 2020 durchgesetzte Wahlrechtsreform für verfassungskonform erklärt. 216 Abgeordnete von FDP, Grünen und Linken, die damals alle in der Opposition waren und geklagt hatten, scheiterten damit am Mittwoch in Karlsruhe (Az. 2 BvF 1/21). Ihr Antrag sei unbegründet, sagte die Vorsitzende Richterin des Zweiten Senats, Doris König.

hat die von der damaligen großen Koalition im Jahr 2020 durchgesetzte Wahlrechtsreform für verfassungskonform erklärt. 216 Abgeordnete von FDP, Grünen und Linken, die damals alle in der Opposition waren und geklagt hatten, scheiterten damit am Mittwoch in Karlsruhe (Az. 2 BvF 1/21). Ihr Antrag sei unbegründet, sagte die Vorsitzende Richterin des Zweiten Senats, Doris König. Ermittler gehen seit Mittwochmorgen mit einer großen Aktion in Thüringen und Osthessen gegen mutmaßliche Rechtsextremisten vor. Schwerpunkt der Maßnahmen sei Eisenach, weitere Objekte werden im Raum Jena und im Bereich Osthessen durchsucht, wie das Landeskriminalamt Thüringen (LKA) am Mittwoch mitteilte.

vor. Schwerpunkt der Maßnahmen sei Eisenach, weitere Objekte werden im Raum Jena und im Bereich Osthessen durchsucht, wie das Landeskriminalamt Thüringen (LKA) am Mittwoch mitteilte. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner hat auf Kritik des CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz reagiert und seine Forderung nach einer Reform der Schuldenbremse wiederholt.

Politik-News vom 28. November – Umfragetief für Bundeskanzler Scholz

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und führende Vertreter seiner Koalition genießen einer neuen Umfrage zufolge nur noch wenig Vertrauen in der Bevölkerung. In einer Umfrage des Instituts Forsa für das „Trendbarometer“ von RTL und ntv äußerten 66 Prozent der Befragten die Ansicht, Scholz sei der aktuellen Krisensituation nicht gewachsen. Nur 24 Prozent vertrauten in seine Kompetenz. Unter den SPD-Anhängern unterstützten Scholz 79 Prozent.

zufolge nur noch wenig Vertrauen in der Bevölkerung. In einer Umfrage des Instituts Forsa für das „Trendbarometer“ von RTL und ntv äußerten 66 Prozent der Befragten die Ansicht, Scholz sei der aktuellen Krisensituation nicht gewachsen. Nur 24 Prozent vertrauten in seine Kompetenz. Unter den SPD-Anhängern unterstützten Scholz 79 Prozent. CDU-Chef Friedrich Merz hat deutlich gemacht, dass seine Partei an der Schuldenbremse festhalten will. „Damit Sie sich bitte keine Illusionen machen: Wir werden an der Schuldenbremse des Grundgesetzes festhalten“, sagte der Unions-Fraktionschef am Dienstag im Bundestag in Berlin. Merz antwortete auf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der zuvor eine Regierungserklärung zur Haushaltskrise abgegeben hatte.

Bundeskanzler Olaf Scholz will trotz der Milliardenlöcher im Haushalt am Kurs der Modernisierung Deutschlands festhalten. Es wäre ein „schwerer, ein unverzeihlicher Fehler“, über die Bewältigung akuter Herausforderungen die Modernisierung des Landes zu vernachlässigen, so Scholz. „Diese Modernisierung ist nötig und richtig.“ Sie schaffe die Voraussetzungen für gute Arbeitsplätze und eine starke Wirtschaft und damit das Fundament des künftigen Wohlstands.

festhalten. Es wäre ein „schwerer, ein unverzeihlicher Fehler“, über die Bewältigung akuter Herausforderungen die Modernisierung des Landes zu vernachlässigen, so Scholz. „Diese Modernisierung ist nötig und richtig.“ Sie schaffe die Voraussetzungen für gute Arbeitsplätze und eine starke Wirtschaft und damit das Fundament des künftigen Wohlstands. Olaf Scholz hat angesichts des Karlsruher Haushaltsurteils Bürger und Unternehmen auf Sparbeschlüsse im Etat des kommenden Jahres eingestimmt. Der Bundestag habe den Abschluss der Haushaltsberatungen verschoben. „Das gibt uns Zeit, vorhandene Spielräume im Haushalt auszuloten, Schwerpunkte zu setzen und natürlich auch Ausgaben zu beschränken“, sagte der SPD-Politiker am Dienstag in einer Regierungserklärung im Bundestag.

im Bundestag. Olaf Scholz hat verlässliche staatliche Leistungen trotz der Haushaltskrise zugesichert. Laufende Ausgaben seien davon nicht betroffen. „Der Staat wird seinen Aufgaben auch weiterhin gerecht.“ Er sage dies auch an Bürgerinnen und Bürger gerichtet, die wegen manch wilder Vorschläge und gezielter Falschmeldungen verunsichert seien. „In Ihrem Alltag hier und heute ändert das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nichts – völlig unabhängig davon, ob Sie Kindergeld oder Bafög bekommen, eine Rente oder Wohngeld.“

zugesichert. Laufende Ausgaben seien davon nicht betroffen. „Der Staat wird seinen Aufgaben auch weiterhin gerecht.“ Er sage dies auch an Bürgerinnen und Bürger gerichtet, die wegen manch wilder Vorschläge und gezielter Falschmeldungen verunsichert seien. „In Ihrem Alltag hier und heute ändert das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nichts – völlig unabhängig davon, ob Sie Kindergeld oder Bafög bekommen, eine Rente oder Wohngeld.“ Bundeskanzler Olaf Scholz hat ein früheres Ende der staatlichen Energiepreisbremsen bestätigt. Scholz sagte am Dienstag in der Regierungserklärung im Bundestag zur Haushaltskrise, die Energiepreisbremsen könnten zu Beginn des kommenden Jahres beendet werden.

hat ein früheres Ende der staatlichen Energiepreisbremsen bestätigt. Scholz sagte am Dienstag in der Regierungserklärung im Bundestag zur Haushaltskrise, die Energiepreisbremsen könnten zu Beginn des kommenden Jahres beendet werden. Eine Mehrheit der Menschen in Deutschland bezweifelt einer aktuellen Umfrage zufolge, dass eine unionsgeführte Regierung mit der Haushaltskrise besser umgehen könnte. Auf die Frage, ob eine von CDU und CSU geführte Bundesregierung mit der Krise besser fertig würde, antworteten 59 Prozent der Befragten „Nein“. Das ist das Ergebnis einer am Dienstag veröffentlichten repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa für die RTL-Gruppe Deutschland.

zufolge, dass eine unionsgeführte Regierung mit der Haushaltskrise besser umgehen könnte. Auf die Frage, ob eine von CDU und CSU geführte Bundesregierung mit der Krise besser fertig würde, antworteten 59 Prozent der Befragten „Nein“. Das ist das Ergebnis einer am Dienstag veröffentlichten repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa für die RTL-Gruppe Deutschland. In Deutschland fehlen einer Studie zufolge rund 430.000 Kita-Plätze – trotz Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz. Zwar habe es Fortschritte beim Ausbau von Kita-Angeboten gegeben, der Bedarf sei aber zugleich kontinuierlich gestiegen, die Lage inzwischen „untragbar“, hieß es bei Veröffentlichung des „Ländermonitoring Frühkindliche Bildungssysteme“ der Bertelsmann Stiftung am Dienstag.

Politik-News vom 27. November

Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat eine genaue Prüfung des von der Ampel-Regierung geplanten Nachtragshaushalts für 2023 angekündigt.

Bei einem im Kanzleramt haben Bundesregierung und Industrie einen Schulterschluss beim Ausbau der Elektromobilität gesucht.

gesucht. Das Bundeskabinett hat nach dem Karlsruher Haushaltsurteil einen Nachtragshaushalt für 2023 beschlossen. Damit sollen Kredite über rund 45 Milliarden Euro rechtlich abgesichert werden, die für die Energiepreisbremsen sowie zur Unterstützung von Flutopfern bereits genutzt wurden.

beschlossen. Damit sollen Kredite über rund 45 Milliarden Euro rechtlich abgesichert werden, die für die Energiepreisbremsen sowie zur Unterstützung von Flutopfern bereits genutzt wurden. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will nach dem Haushaltsurteil an der Förderung von Wirtschaftsprojekten in Milliardenhöhe festhalten.

will nach dem Haushaltsurteil an der Förderung von Wirtschaftsprojekten in Milliardenhöhe festhalten. CSU-Chef Markus Söder hat angesichts der Haushaltskrise und der Debatten innerhalb der Ampel-Regierung eine vorgezogene Neuwahl parallel zur Europawahl am 9. Juni kommenden Jahres ins Gespräch gebracht.

Politik-News vom 26. November

Politiker und Einrichtungen von Grünen und AfD sind einem Bericht zufolge am häufigsten von Bedrohungen sowie tätlichen Angriffen betroffen. Das berichtet die Zeitung „Welt“.

betroffen. Das berichtet die Zeitung „Welt“. In der Woche ihres Bundesparteitags kommen die Grünen in der Wählergunst auf den niedrigsten Wert seit fünfeinhalb Jahren. Im „Sonntagstrend“, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die „Bild am Sonntag“ erhebt, liegen die Grünen in dieser Woche auf zwölf Prozent, das ist ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ausgeh-Tipps und Neuigkeiten aus der Szene im Revier: Hier kostenlos für den WAZ-Gastro-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik