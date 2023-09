Um die Migration nach Europa zu begrenzen, hat AfD-Chefin Weidel eine neue "Idee" präsentiert. Die wichtigsten Politik-News im Blog.

AfD-Chefin Weidel präsentiert eine neue Idee gegen die starke Migration Richtung Europa

Immer mehr Deutsche hegen rechtsextreme und antisemitische Gedanken

Noch immer sind Ostdeutsche in Führungspositionen deutlich unterrepräsentiert

Peinlicher Fehler: Die CDU zeigt im neuen Imagefilm ein Gebäude aus Tiflis anstelle des Reichstags in Berlin

Berlin. Die Migration nach Europa erlebt ein neues Hoch, und damit wendet sich auch die AfD wieder ihrem Kernthema zu. AfD-Chefin Alice Weidel hat nun eine "Mittelmeer-Blockade" gefordert, um Schlepperboote an der Überfahrt nach Europa zu hindern.

Unterdessen zeigt eine neue Studie: Millionen Menschen in Deutschland haben rechtsextreme Einstellungen. Etliche Befragte wünschen sich gar eine Diktatur. Für Jüdinnen und Juden und Menschen mit LGBTQ+-Hintergrund dürften die Ergebnisse der Studie bedrohlich klingen.

Im Newsblog halten wir Sie über die wichtigsten Entwicklungen auf dem Laufenden.

Politik-News vom 21. September: Alice Weidel fordert "Mittelmeer-Blockade"

10.30 Uhr: AfD-Chefin Alice Weidel hat eine "Mittelmeer-Blockade" gefordert, um Schlepperboote an der Überfahrt nach Europa zu hindern. Diese müssten ausnahmslos "mithilfe von Flotteneinsätzen" zur Rückkehr in den jeweiligen Ausgangshafen gezwungen werden, wurde Weidel am Donnerstag in einer Mitteilung der AfD zitiert. "Europa muss sich mit einer Mittelmeer-Blockade selbst schützen – mit vereinten Kräften und ausschließlich darauf ausgerichtet, Rechtsstaatlichkeit zu schützen und die illegale Migrationswelle zu stoppen", sagte sie.

Ähnliche Äußerungen hatte es bereits von der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni gegegeben. Sie hatte in der vergangenen Woche in einer Videobotschaft eine europäische Mission gefordert, um Boote auf dem Weg nach Europa zu stoppen. Falls nötig, müsse die Marine eingesetzt werden, sagte die Rechtspolitikerin.

Lesen Sie hier: So kämpft Giorgia Meloni in Italien gegen Regenbogenfamilien

Weidel warf der EU vor, "weder willens noch dazu in der Lage" zu sein, ihre Außengrenzen zu schützen. "Es ist deshalb an den europäischen Partnern, den extremen Zustrom an illegalen Wirtschaftsmigranten bereits auf dem Mittelmeer zu stoppen."

Die AfD erlebt derzeit in zahlreichen Bundesländern ein Umfragehoch. In Sachsen, Thüringen und Brandenburg wird 2024 ein neuer Landtag gewählt. Extremismusforscher Peter Neumann sagte dieser Redaktion: "Einen großen Teil der AfD-Wähler kann man zurückholen."

Alice Weidel in Magdeburg. Foto: Carsten Koall/dpa

Deutlich mehr Menschen teilen rechtsextreme Einstellungen

10.15 Uhr: Rechtsextreme Einstellungen haben in der deutschen Bevölkerung laut einer aktuellen Studie seit 2021 stark zugenommen. Aktuell hat jeder zwölfte Erwachsene ein rechtsextremes Weltbild, wie eine am Donnerstag veröffentlichte Untersuchung von Forschern der Universität Bielefeld feststellt. Mit 8,3 Prozent ist der Anteil gegenüber dem Niveau der Vorjahre von knapp 2 bis 3 Prozent erheblich gestiegen.

Dabei kann man der Studie zufolge von einer rechtsextremen Einstellung nicht automatisch darauf schließen, wo sich jemand selbst politisch verortet. "Unter jenen, die sich klar als 'links' positionieren, gibt es dabei mehr Menschen, die ein gefestigtes rechtsextremes Weltbild teilen (12 Prozent) als es in der politischen Mitte der Fall ist (7 Prozent)", halten die Forscher um Andreas Zick fest.

Zugenommen habe auch der Anteil der Befragten, der sich rechts der Mitte verortet, heißt es in der Studie mit dem Titel "Die distanzierte Mitte".

Politik-News vom 20. September: Ostdeutsche in Führungspositionen deutlich unterrepräsentiert

20.50 Uhr: Auch mehr als 30 Jahre nach der Deutschen Wiedervereinigung sind Menschen aus dem Osten der Republik in Führungspositionen noch immer unterrepräsentiert. Das geht aus dem am Mittwoch vorgestellten Eliten-Monitor der Universitäten Leipzig und Jena sowie der Hochschule Zittau/Görlitz hervor. Demnach beträgt der Anteil gebürtiger Ostdeutscher in den bundesdeutschen Eliten nur 12,2 Prozent – bei einem Bevölkerungsanteil von etwa 20 Prozent. "Da ist noch viel zu tun", so der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), in dessen Auftrag der Monitor erstellt wurde.

In den obersten Bundesbehörden liegt der Anteil ostdeutscher Führungskräfte beispielsweise nur bei 13,9 Prozent – wenn man Menschen, die aus Berlin stammen, einbezieht. Betrachtet man nur die ostdeutschen Flächenländer liegt der Anteil sogar nur bei 7,5 Prozent. Aber auch in vielen Bereichen außerhalb der Politik sind Ostler als Führungskräfte rar. In den Medien liegt ihr Anteil bei 8,1 Prozent, in Wirtschaftsverbänden bei 4,3 Prozent, in der Verwaltung bei 14 Prozent. In der Justiz haben nur 2,1 Prozent auf Leitungsposten einen ostdeutschen Hintergrund. Bei der Bundeswehr gibt es keinen einzigen ostdeutschen General.

Lesen Sie dazu den Kommentar: Mit der Diskriminierung von Ostdeutschen muss Schluss sein

Nach Häme im Internet räumt CDU Fehler ein

17.28 Uhr: Der Fehler im Imagefilm der CDU sorgt für Spott. "Ich wüsste ja gern, ob eine KI daran beteiligt war!", schrieb Linken-Politikerin Anke Domscheit-Berg am Mittwoch bei X. "Guten Morgen aus Tiflis", postete der Grünen-Abgeordnete Julian Pahlke zusammen mit einem Foto des Reichstagsgebäudes.

"Es hat eine gewisse Logik, dass diejenigen, die glauben, das hier sei der Reichstag, glauben, dass Berlin + Kreuzberg nicht Deutschland sind", teilte Grünen-Politiker Konstantin von Notz auf X mit. CDU-Chef Friedrich Merz hatte kürzlich in einem Bierzelt auf dem bayerischen Volksfest Gillamoos behauptet, nicht Berlin-Kreuzberg sei Deutschland, sondern Gillamoos.

Hey Community, großen Dank für Eure zahlreichen Hinweise! Wir hatten echt viele Kuppeln zur Auswahl und haben uns jetzt für die einzig richtige entschieden. 😅 pic.twitter.com/XPAVsBzLgX — CDU Deutschlands (@CDU) September 20, 2023

Den ursprünglichen Post löschte die CDU auf X, und ersetze ihn durch eine korrigierte Fassung des Videos, in dem der Frontbereich des Reichstagsgebäudes zu sehen ist. Außerdem veröffentlichte die CDU einen Post, der wohl dazu dienen sollte, mit etwas Selbstironie Schadensbegrenzung zu betreiben. "Hey Community, großen Dank für Eure zahlreichen Hinweise! Wir hatten echt viele Kuppeln zur Auswahl und haben uns jetzt für die einzig richtige entschieden", heißt es da. Dazu sind unter anderem der Reichstag, das Gebäude in Tiflis sowie eine Glas-Käseglocke abgebildet.

CDU-Imagefilm verwechselt offenbar Reichstag mit georgischem Präsidentenpalast

11.33 Uhr: "Unser starkes Zeichen": Mit einem neu gestalteten Parteilogo, der Farbe Türkisblau und einem Imagefilm will die CDU ihre Partei neu darstellen. In dem unter anderem auf X (vormals Twitter) veröffentlichten, rund einminütigen Video Clip sind Größen der Partei zu sehen, wie etwa Adenauer, Kohl und Merkel. Es folgen Symbolbilder, die für Wachstum, Zukunftstechnologien und die Wirtschaft stehen sollen. Auch der Deutsche Bundestag ist zu sehen – oder etwa nicht? "Für die Erneuerung. Für den Zusammenhalt", heißt es dazu.

Was auf den ersten Blick wie das Reichstagsgebäude mit der markanten Glaskuppel erscheint, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als ein anderes Bauwerk: der Präsidentenpalast in der georgischen Hauptstadt Tiflis. Im Vergleich mit dem Deutschen Bundestag sind eindeutige Unterschiede zu erkennen, wie etwa die Form der Kuppel oder der Porta. Wie es zu dem Fehler kam und warum dieser nicht vor der Veröffentlichung auffiel, ist bislang nicht bekannt.

Politik-News vom 19. September:

Der SPD in Hessen ist bei der Erstellung ihres Wahlprogramms offenbar ein peinlicher Fehler unterlaufen. In dem Dokument war die Rede davon, das nicht EU-Ausländer, die in Hessen leben, an kommunalen Wahlen teilnehmen können sollen. Als Mindestdauer, die eine Person dafür in Deutschland leben muss, waren sechs Monate genannt – gemeint waren sechs Jahre.

Politik-News vom 18. September:

Im Vorfeld eines internationalen Treffens zur Unterstützung der Ukraine hat der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) weitere Rüstungshilfe für Kiew angekündigt. Insgesamt werde das Paket 400 Millionen Euro schwer sein, sagte der Politiker gegenüber "Bild". Geliefert werden sollen Munition geschützte Fahrzeuge und Minenräumsysteme, aber auch Kleidung und Geräte zur Strom- und Wärmeerzeugung für den Winter.

schwer sein, sagte der Politiker gegenüber "Bild". Geliefert werden sollen Munition geschützte Fahrzeuge und Minenräumsysteme, aber auch Kleidung und Geräte zur Strom- und Wärmeerzeugung für den Winter. Die israelische Regierung hat offenbar offiziell Beschwerde gegen den deutschen Botschafter Steffen Seibert eingelegt. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf einen israelischen Regierungsvertreter. Das Auswärtige Amt in Berlin erklärte am Montag hingegen, es sei keine Beschwerde Israels eingegangen. Israels Botschaft in Berlin widersprach dieser Darstellung.

hat offenbar offiziell Beschwerde gegen den deutschen Botschafter Steffen Seibert eingelegt. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf einen israelischen Regierungsvertreter. Das Auswärtige Amt in Berlin erklärte am Montag hingegen, es sei keine Beschwerde Israels eingegangen. Israels Botschaft in Berlin widersprach dieser Darstellung. Die FDP im Bundestag hat Pläne von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) abgelehnt, Asylbewerber zu gemeinnütziger Arbeit zu verpflichten. Dies werde dazu führen, "dass die Kommunen dann mit billigen Arbeitskräften in Konkurrenz zu privaten Dienstleistern treten", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Stephan Thomae, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Montagausgaben).

zu gemeinnütziger Arbeit zu verpflichten. Dies werde dazu führen, "dass die Kommunen dann mit billigen Arbeitskräften in Konkurrenz zu privaten Dienstleistern treten", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Stephan Thomae, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Montagausgaben). Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat sich in die Debatte um eine Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine eingeschaltet und die Bedeutung solcher Waffensysteme für den Kriegsverlauf betont. Er begrüße, dass "manche Alliierte – Großbritannien, Frankreich, die Vereinigten Staaten – bereits weitreichende Raketensysteme geliefert haben", sagte Stoltenberg unserer Redaktion. "Deutschlands starke Unterstützung der Ukraine – einschließlich Panzer und Luftabwehrsysteme – macht einen entscheidenden Unterschied." Mehr zum Ukraine-Krieg: Masala sagt "tiefe Kämpfe" für den Winter voraus

an die Ukraine eingeschaltet und die Bedeutung solcher Waffensysteme für den Kriegsverlauf betont. Er begrüße, dass "manche Alliierte – Großbritannien, Frankreich, die Vereinigten Staaten – bereits weitreichende Raketensysteme geliefert haben", sagte Stoltenberg unserer Redaktion. "Deutschlands starke Unterstützung der Ukraine – einschließlich Panzer und Luftabwehrsysteme – macht einen entscheidenden Unterschied." Masala sagt "tiefe Kämpfe" für den Winter voraus Die FDP hat aufgeschlossen auf den Appell von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg reagiert, mehr in die Verteidigung zu investieren. Im kommenden Jahr werde Deutschland erstmals das Nato-Ziel erreichen, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Streitkräfte aufzuwenden, sagte der verteidigungspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Alexander Müller, unserer Redaktion.

Jens Stoltenberg reagiert, mehr in die Verteidigung zu investieren. Im kommenden Jahr werde Deutschland erstmals das Nato-Ziel erreichen, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Streitkräfte aufzuwenden, sagte der verteidigungspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Alexander Müller, unserer Redaktion. ´Der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Reinhard Houben, hat bekräftigt, dass seine Partei statt einem Industriestrompreis auf eine Senkung der Stromsteuer in Kombination mit einer Verlängerung des Spitzenausgleichs setzt. "Von einer Senkung der Stromsteuer würde jeder profitieren, der die Steuer derzeit bezahlt – die Studentin, der Rentner, das kleine Ladengeschäft, der Mittelständler", sagte Houben dieser Redaktion. Lesen Sie dazu: Was der Industriestrompreis für die Wirtschaft heißt

Alle früheren Nachrichten lesen Sie in diesem Blog.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ausgeh-Tipps und Neuigkeiten aus der Szene im Revier: Hier kostenlos für den WAZ-Gastro-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik