Merz will erneuten Machtkampf um Kanzlerkandidatur nicht zulassen

Drastischer Anstieg antisemitischer Straftaten seit Hamas-Angriff

Wüst will bei der K-Frage mitreden

Heil soll Streichung von Bürgergeld für Job-Verweigerer planen

Bund verzichtet nach Maut-Debakel auf Klage gegen Scheuer

Polizeigewerkschaft übt vor Silvester Kritik an der Politik

Berlin. CDU-Chef Friedrich Merz will bei der kommenden Bundestagswahl einen erneuten Machtkampf um die Kanzlerkandidatur innerhalb der Union verhindern. Dennoch: Eine Kanzlerkandidatur von Merz ist kein Selbstläufer. Auch wenn viele Parteifreunde davon ausgehen, dass die K-Frage zugunsten von Merz beantwortet wird, so fordert NRW-Regierungschef Hendrik Wüst eine breite Debatte in der Union und eine Mitsprache der Landeschefs der Partei und auch ihrer Ministerpräsidenten.

4.19 Uhr: Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz geht nicht davon aus, dass es CSU-Chef Markus Söder auf einen erneuten unionsinternen Machtkampf um die Kanzlerkandidatur der Union bei der nächsten Bundestagswahl ankommen lässt. „Dafür verstehen Markus Söder und ich uns einfach auch persönlich zu gut“, sagte Merz der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Und er weiß auch, dass wir das nicht so wiederholen werden und auch nicht wollen wie 2021.“ Der CDU-Vorsitzende fügte hinzu: „Ich werde es auch nicht zulassen, dass so etwas noch einmal geschieht.“

Auf die Frage, ob er bei einer vorgezogenen Neuwahl des Bundestages der „geborene Kanzlerkandidat“ sei, antwortete Merz zurückhaltend. „Darüber sprechen wir in der Union zwischen CDU und CSU. Erst die Parteivorsitzenden, dann selbstverständlich auch die Landesvorsitzenden. Wenn es so weit ist. Und daran halten wir uns.“

CDU-Chef Friedrich Merz will bei der kommenden Bundestagswahl einen erneuten Machtkampf um die Kanzlerkandidatur innerhalb der Union verhindern. Foto: Kay Nietfeld / DPA Images

Das Amt des Kanzlers erfordere Erfahrung, Nervenstärke, Führungs- und Teamfähigkeit, sagte Merz. Dies werde man besprechen und dann gemeinsam eine Entscheidung treffen. Natürlich rede er auch mit seiner Familie über das Thema. Wie bisher werde er keine Entscheidung fällen, „die nicht auf die Zustimmung meiner Familie trifft“. Er gehe „mit einer großen Demut und einem ganz großen Respekt an diese Frage heran, weil ich weiß, dass dieses Amt das wichtigste Amt ist, das in der Bundesrepublik Deutschland politisch zu vergeben ist“, sagte Merz über eine mögliche Kanzlerkandidatur.

Drastischer Anstieg antisemitischer Straftaten seit Hamas-Angriff

3.01 Uhr: Das Bundeskriminalamt (BKA) hat seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober einen drastischen Anstieg bei den antisemitischen Straftaten verzeichnet. Alleine im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt wurden bis zum 21. Dezember mehr als 1100 Delikte im kriminalpolizeilichen Meldedienst für Fälle politisch motivierter Kriminalität registriert, wie ein BKA-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mitteilte. Es handele sich vor allem um Sachbeschädigungen und Volksverhetzungen.

Das ist deutlich mehr als in jedem der ersten drei Quartale dieses Jahres, zu denen das Bundesinnenministerium zuletzt im November genaue Zahlen veröffentlicht hat. Danach wurden im ersten Quartal 558 antisemitische Straftaten registriert, im zweiten Quartal waren es 609 und im dritten 540. Diese Zahlen beinhalten alle Delikte - die links- und rechtsextremistisch motivierten ebenso wie die aus den Kategorien „religiöse Ideologie“ und „ausländische Ideologie“.

Die mehr als 1100 Straftaten seit Anfang Oktober sind dagegen nur die im Zusammenhang mit der Eskalation des Nahost-Konflikts erfassten. Die Gesamtzahl dürfte also noch deutlich höher liegen. Im gesamten vergangenen Jahr wurden - Stand November 2023 - insgesamt 2874 antisemitische Straftaten registriert, darunter 88 Gewalttaten.

Politik-News vom 28. Dezember: Wüst: Kanzlerkandidat muss breit getragen werden

19.08 Uhr: Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hält die Frage der Kanzlerkandidatur in der Union für offen. Im Klartext: Noch nicht zugunsten von CDU-Chef Friedrich Merz entschieden.

Im „Spiegel“ pocht Wüst auf Mitsprache. „Wie auch die CSU nachvollziehbar beansprucht, hierbei mitzuentscheiden, tun dies auch die Landesvorsitzenden und Ministerpräsidenten der CDU“, sagte er dem Magazin. Dies entspreche dem föderalen Charakter seiner Partei. „Und es hilft einer Kandidatin oder einem Kandidaten, breit getragen zu sein und starken Rückenwind für den Wahlkampf zu bekommen.“

Er reagierte damit auch auf Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). In einem Interview mit unserer Redaktion hatte Kretschmer klargemacht, dass die K-Frage aus seiner Sicht zugunsten von Merz entschieden sei. Merz werde von CSU-Chef Markus Söder, dem CSU-Landesgruppenvorsitzenden Alexander Dobrindt und ihm selbst bei einer Kandidatur „sehr unterstützt“. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sagte Welt TV, wenn Merz es wolle, „dann wird er Kanzlerkandidat der Union“.

Heil soll zeitweise Streichung von Bürgergeld für Job-Verweigerer planen

14.27 Uhr: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) soll einem Bericht der „Bild“ zufolge planen, Job-Verweigerern das Bürgergeld zeitweise komplett zu streichen. Das soll laut der Zeitung aus einem Plan hervorgehen, den Heil für die regierungsinterne Ressortabstimmung an die anderen Ministerien verschickt habe.

Dieser sehe vor, Totalverweigerern das Bürgergeld für bis zu zwei Monate komplett zu streichen. Lediglich die Wohnkosten sollen laut „Bild“ weiter getragen werden. Es könne nicht sein, dass eine kleine Minderheit das ganze System in Verruf bringe, so Heil gegenüber der Zeitung. Die „überwältigende Mehrheit“ der Leistungsbezieher arbeite konstruktiv mit. „Wer aber nicht mitzieht und sich allen Angeboten verweigert, muss mit härteren Konsequenzen rechnen.“

Derzeit dürfen die Jobcenter die Bürgergeldbezüge bei Regelverstößen um maximal 30 Prozent kürzen. Das folgt aus einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2019. Dabei ließen die Richterinnen und Richter jedoch eine Möglichkeit offen: Wer sich ohne wichtigen Grund weigert, ein konkret bestehendes Angebot einer zumutbaren Arbeit anzunehmen, kann auch härter sanktioniert werden. Dieses Mittel scheint Heil nun anwenden zu wollen.

Hubertus Heil (SPD), Bundesminister für Arbeit und Soziales. Foto: Kay Nietfeld / DPA Images

Bund verzichtet nach Maut-Debakel auf Klage gegen Scheuer

14.11 Uhr: Das Bundesverkehrsministerium geht wegen der Folgekosten der gescheiterten Pkw-Maut nicht juristisch gegen den früheren Ressortchef Andreas Scheuer (CSU) vor. Wie das Ministerium am Donnerstag mitteilte, folgt es damit einem Gutachten, das im Ergebnis von einer Klage wegen möglicher Haftungsansprüche abrät.

ARCHIV - 08.11.2021, Rheinland-Pfalz, Ahrweiler: Der ehemalige Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) bei der Inbetriebnahme des ersten Abschnitts der Ahrtalbahn nach der Flutkatastrophe. Das Bundesverkehrsministerium geht wegen der Folgekosten der gescheiterten Pkw-Maut nicht juristisch gegen den früheren Ressortchef Scheuer (CSU) vor. Wie das Ministerium am Donnerstag mitteilte, folgt es damit einem Gutachten, das im Ergebnis von einer Klage wegen möglicher Haftungsansprüche abrät. Foto: Thomas Frey/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Thomas Frey / DPA Images

Polizeigewerkschaft beklagt vor Silvester Politik-Versagen

07.24 Uhr: Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) rechnet mit erneuten Ausschreitungen an Silvester und kritisiert ein Versagen der Politik. „Spätestens seit den Gewaltexzessen im vergangenen Jahr in Berlin, aber auch in zahlreichen Orten im Ruhrgebiet und selbst im eigentlich friedlichen Bonn weiß jeder, dass in unserer Gesellschaft etwas auseinandergelaufen ist. Darauf müssen wir endlich reagieren“, sagte Jochen Kopelke der „Rheinischen Post“ (Donnerstag). Die Polizei werde an Brennpunkten mit einem „massiven Personaleinsatz“ vor Ort sein.

„Wer versagt hat, ist die Politik“, sagte Kopelke. „Warum gibt die Politik der Polizei nicht endlich die rechtlichen Möglichkeiten, um konsequent gegen die Beteiligten der Gewaltexzesse einschreiten zu können? Und warum haben wir an Silvester nicht längst ein Verkaufsverbot für Böller? So wie das auch sonst im ganzen Jahr gilt“, so der GdP-Vorsitzende weiter.

Heftige Böllerei gibt es in Großstädten schon lange. Seit einigen Jahren werden jedoch Feuerwerkskörper und Raketen auch auf Polizisten und Feuerwehrleute geworfen und geschossen. Im vergangenen Jahr sorgten Vorfälle für bundesweite Empörung - in der Hauptstadt wurden Rettungskräfte nach Worten von Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik gezielt in mutmaßliche Hinterhalte gelockt. In Berlin gibt es nun zum Jahreswechsel den größten Polizeieinsatz an Silvester seit Jahrzehnten, auch in anderen Städten sollen viele Polizisten für Sicherheit sorgen.

Berliner Polizisten stehen in der Silvesternacht 2022 hinter explodierendem Feuerwerk. Foto: Julius-Christian Schreiner / DPA Images

Politik-News vom 27. Dezember:

Die Bundesregierung hat 2023 Rüstungsexporte im Wert von mindestens 11,71 Milliarden Euro genehmigt – und damit einen neuen Rekord aufgestellt. Der bisherige Höchststand lag bei 9,35 Milliarden Euro und stammt aus dem Jahr 2021.

aufgestellt. Der bisherige Höchststand lag bei 9,35 Milliarden Euro und stammt aus dem Jahr 2021. CDU-Chef Friedrich Merz hat Sahra Wagenknecht und ihre noch zu gründende Partei scharf attackiert. Die Union werde den Wählern sagen: „Schaut euch das genau an. Diese Mischung aus Sozialismus und Nationalismus braucht in diesem Land niemand“, sagte der Unionsfraktionschef im Bundestag der Deutschen Presse-Agentur.

Den Politik-Newsblog der vergangenen Woche finden Sie hier.

