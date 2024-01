AfD bei Geheimtreffen: Millionenfache Abschiebungen geplant

Berlin Bei dem Treffen sollen Rechtsextreme den AfD-Vertretern Pläne zu Abschiebungen vorgestellt haben. Die aktuellen Politik-News im Blog.

Bericht: AfD trifft sich auf Geheimtreffen mit Rechtsextremen

Wagenknecht: „Wollen kontrolliert und langsam wachsen“

Wagenknecht führt neue Partei in einer Doppelspitze an

Wagenknecht-Gruppe verfügt über 1,4 Millionen Euro für Parteigründung

Berlin. Dass sich AfD-Vertreter mit Rechtsextremen treffen, ist wenig überraschend. Die Anwesenden wollten die Zusammenkunft aber wohl geheim halten. Grund dafür dürfte laut Recherchen von „Correctiv“ die dort besprochenen Abschiebungspläne sein.

Politik-News vom 10. Januar: Bericht: AfD trifft sich mit Rechtsextremen

8.15 Uhr: Im November sollen sich AfD-Vertreter mit Rechtsextremen in einem Hotel in der Nähe von Potsdam getroffen haben. Bei dem Treffen soll die Abschiebung von Million Menschen aus Deutschland gefordert worden sein. Das geht aus Unterlagen hervor, die dem Recherchezentrum „Correctiv“ vorliegen, über die das ZDF berichtet.

Laut der Recherchen stellte bei dem Treffen Martin Sellner, eine prominente Figur der rechtsextremen „Identitären Bewegung“ (IB) einen Plan vor, mit dem Millionen Menschen aus Deutschland nach Afrika abgeschoben werden sollen, inklusive deutscher Staatsbürger mit Migrationshintergrund.

Das Geheimtreffen soll in Potsdam stattgefunden haben. Foto: Carsten Koall / DPA Images

Im Bericht des ZDF heißt es weiter, dass Sellner von „maßgeschneiderten Gesetzen“ gesprochen habe, die einen „hohen Anpassungsdruck“ auf Menschen mit Migrationshintergrund ausüben soll. Sellner soll zudem von Abschiebungen von Menschen, die sich für Geflüchtete einsetzen, gesprochen haben. Ziel solle demnach ein Gebiet in Nordafrika sein.

Laut den „Correctiv“-Recherchen soll unter anderem der frühere parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundesfraktion, Roland Hartwig, an dem Treffen teilgenommen haben. Er soll zugesagt haben, die inhaltlichen Pläne Sellners in die Partei zu tragen. Hartwig arbeitet aktuell für AfD-Fraktionschefin Alice Weidel und ist Dozent der vom AfD-Bundesvorstand aufgebauten „Akademie Schwarz Rot Gold“.

Politik-News vom 8. Januar: Wagenknecht: „Wollen kontrolliert und langsam wachsen“

13.57 Uhr: Das neue „Bündnis Sahra Wagenknecht - für Vernunft und Gerechtigkeit“ will schon in diesem Jahr bei vier Wahlen antreten: Bei der Europawahl am 9. Juni, ferner bei den Landtagswahlen im September in Thüringen, Sachsen und Brandenburg.

Wagenknecht sagte, „wir sind zuversichtlich, bei allen drei Wahlen mit kompetenten Landeslisten anzutreten“. Es gehe für die Partei nun darum, „kontrolliert und langsam zu wachsen“.

Wagenknecht führt neue Partei in einer Doppelspitze an

13.42 Uhr: Sahra Wagenknecht ist selbst zur Vorsitzenden ihrer neuen Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) gewählt worden - in einer Doppelspitze mit der früheren Chefin der Linksfraktion, Amira Mohamed Ali. Dies teilte Mohamed Ali am Montag in Berlin mit.

Stellvertretender Vorsitzender ist der Unternehmer und Hochschulprofessor Shervin Haghsheno, Generalsekretär der Bundestagsabgeordnete Christian Leye. Der ehemalige Linken-Politiker Fabio De Masi und der langjährige SPD-Politiker Thomas Geisel sollen die neue Partei in die Europawahl führen.

Sahra Wagenknecht und Amira Mohamed Ali bei der Pressekonferenz zu der Parteigründung von „Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit“. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Können Parteienspektrum verändern

11.52 Uhr: Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) steht. Gegründet wurde es am Montagvormittag in einem Berliner Hotel von der Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht. Es sei „ein bisschen auch ein historischer Tag“, dass „wir den Grundstein für eine Partei legen, die das Potenzial hat, das bundesdeutsche Parteiensprektrum grundlegend zu verändern und vor allem die Politik in unserem Land grundsätzlich zu verändern“, sagte sie.

Offiziell vorgestellt werden sollen Programm und Führung der Partei bei einer Pressekonferenz (13.00 Uhr). Erwartet wird eine Doppelspitze. Wagenknecht hatte dafür die frühere Linksfraktionschefin Amira Mohamed Ali ins Gespräch gebracht. Zuletzt deutete Wagenknecht an, dass auch sie selbst Teil des Spitzenduos werden könnte.

Zur Pressekonferenz sind neben Wagenknecht und Mohamed Ali der Bundestagsabgeordnete Christian Leye, der Wirtschaftswissenschaftler Shervin Haghsheno, der frühere Linken-Politiker Fabio De Masi und der langjährige SPD-Politiker Thomas Geisel, früher Oberbürgermeister von Düsseldorf, angekündigt.

Wagenknecht-Gruppe verfügt über 1,4 Millionen Euro für Parteigründung

6.55 Uhr: Die geplante Partei um die ehemalige Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht kann auf 1,4 Millionen Euro Startkapital zurückgreifen. So viel Geld hat der Vorläuferverein „Bündnis Sahra Wagenknecht“ im Jahr 2023 nach vorläufigen Berechnungen eingenommen, wie dessen Schatzmeister Ralph Suikat dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) mitteilte.

Bei ungefähr 90 Prozent der Spenden handelt es sich demnach um kleinere Beträge. Über der Veröffentlichungsgrenze von 10.000 Euro liegen ein Dutzend Zuwendungen. Ein Ehepaar spendete den Angaben zufolge 50.000 Euro, drei Privatpersonen jeweils 20.000 Euro. Weniger als zehn Spenden liegen bei jeweils 10.000 Euro.

Diese Großspenderinnen und -spender werden im Jahresbericht der Partei für 2024 aufgeführt, auch wenn sie das Geld im Vorjahr an den Vorläuferverein überwiesen, kündigte Suikat an. Dies hatten Parteienrechtler und Korruptionsbekämpfer angemahnt.

