Personalnot: Tausende Kitas reduzierten 2023 ihr Angebot

Vor allem im November und Dezember ist die Personallage in den Kitas in NRW im vergangenen Jahr sehr angespannt gewesen.

Düsseldorf Tausende Kitas haben 2023 zumindest zeitweise ihr Angebot eingeschränkt. Im Winter war jede fünfte Einrichtung in NRW betroffen.

Personallücken in den Kitas haben 2023 in Tausenden Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen zeitweise für Einschränkungen bei der Betreuung gesorgt. Allein im November und Dezember sah sich rund jede fünfte Kita gezwungen, zeitweise die Betreuungszeit herabzusetzen, Gruppen zu verkleinern oder zu schließen, wie aus Daten des nordrhein-westfälischen Familienministeriums hervorgeht. Vereinzelt machten Kitas auch tageweise ganz dicht.

„Diese Daten machen deutlich, dass insbesondere saisonale Krankheitswellen die ohnehin personell schon angespannte Situation in den Kitas verschärfen“, hieß es dazu aus dem Ministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Insbesondere in den Wintermonaten gingen bei den Landesjugendämtern monatlich zwischen 1000 und knapp 5000 Meldungen zu Personalunterbesetzungen ein, wobei zahlreiche Kindertagesstätten mehrere Meldungen pro Monat absetzten.

Die Ursache für die Personallücken in den insgesamt 10.700 Einrichtungen landesweit werden allerdings ebenso wenig erfasst wie die Dauer und der Umfang der Angebotseinschränkungen. So könnten die Personalausfälle etwa auf kurz- oder längerfristige Erkrankungen der Erzieherinnen und Erzieher, aber auch Schwangerschaften, Stellenvakanzen oder eigene betreuungsbedürftige kranke Kinder zurückzuführen sein.

November war der Monat mit den häufigsten Personalausfällen

Der Monat mit den häufigsten Personallücken im vergangenen Jahr war der November mit 4949 Meldungen aus 2432 Kitas, gefolgt vom Dezember mit 4277 Meldungen aus 2153 Einrichtungen. In der Konsequenz reduzierten die meisten KItas ihr Betreuungsangebot. Rund 100 schlossen zeitweise komplett, während mehr als 150 trotz Unterbesetzung ihr Angebot wie gewohnt aufrechterhielten. Im Vergleich dazu waren im Juli mit 314 Meldungen aus 195 betroffenen Kitas deutlich weniger Familien von einem eingeschränkten Angebot betroffen.

Der Fachkräftemangel stelle die Gesellschaft branchenübergreifend vor große Herausforderungen, teilte das Familienministerium dazu mit. Allerdings wachse die Zahl derer, die sich für eine Tätigkeit in der Kindertagesbetreuung entschieden, jedes Jahr. So sei die Zahl der Erzieherinnen und Erzieher in zehn Jahren seit 2012 um mehr als 27.200 im Jahr 2022 angestiegen. Trotzdem reiche dies nicht, den durch den Ausbau der Kita-Landschaft gestiegenen Bedarf zu decken.

Fachkräfteoffensive: Möglichkeit, Personal flexibler einzusetzen

Das Ministerium verweist auf die inzwischen im Rahmen der sogenannten Fachkräfteoffensive eröffnete Möglichkeit, Personal flexibler als früher einzusetzen. So können etwa Kinderpflegerinnen in allen Gruppenformen eingesetzt werden, außerdem soll ausländischen Studienabsolventen der Zugang für die Arbeit in Kitas erleichtert werden. Damit diese Flexibilisierungen erfolgreich seien, baue man „auf eine noch aktivere Nutzung dieser Möglichkeiten durch die Träger als bisher“, hieß es. Außerdem werde mit Kommunen, Trägern und Landesjugendämtern über Möglichkeiten berufsbegleitender Qualifizierung von zusätzlichem pädagogisch tätigem Personal diskutiert. (dpa)

