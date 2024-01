Ukraine Paukenschlag in Kiew? Gerüchte um General Saluschnyj

Kiew In der Ukraine kursieren Gerüchte über die Entlassung von Volksheld Walerij Saluschnyj. Die USA haben sich offenbar eingeschaltet.

Steht der beliebte Befehlshaber Walerij Saluschnyj vor dem Aus? Um den Posten des Generals ranken sich seit Tagen die dollsten Gerüchte. Den Auftakt lieferte Boryslaw Beresa, ein zum Präsidenten Wolodymyr Selenskyj oppositionell eingestellter Ex-Abgeordneter des Parlaments. Am Montagabend verkündete Beresa einen Paukenschlag: Walerij Saluschnyj, der beliebte Befehlshaber der ukrainischen Armee, der im Juli 2021 von Selenskyj persönlich auf diese Position gesetzt wurde, sei entlassen worden.

Russland greift Ukraine mit Drohnen an Russland greift Ukraine mit Drohnen an

Darauf folgte eine Welle von widersprüchlichen Medienmeldungen: Unterschiedliche anonyme Quellen in der Umgebung Saluschnyjs, im Sicherheitsrat sowie im Präsidentenbüro, haben die News entweder bestätigt oder dementiert. Auch die Namen möglicher Nachfolger kursierten eine Weile lang: Zum einen Kyrylo Budanow, Chef des Militärgeheimdienstes HUR, zum anderen Oleksadr Syrskyj, Kommandeur der Landstreitkräfte.

Mehr zum Thema: Ukraine: Selenskyj im Streit mit Volksheld Saluschnyj? Das steckt dahinter

Schließlich kamen zwei Dementis: Sowohl das Verteidigungsministerium, als auch Serhij Nykyforow, Pressesprecher des Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, haben die Berichte mit deutlichen Worten bestritten. Das konnte die Spekulationen jedoch nicht beenden. Spät in der Nacht veröffentlichte die Online-Zeitung Dserkalo Tyschnja („Spiegel der Woche“) einen weiteren Bericht, der sich sowohl auf Quellen in der Umgebung von Saluschnyj als auch auf die in der Präsidialverwaltung berief. Demzufolge hätten sich Selenskyj und Saluschnyj tatsächlich persönlich getroffen.

Ukraine: US-Medien berichten über Druck auf Selenskyj

Bei diesem Treffen soll Selenskyj dem Armee-Befehlshaber wohl den Rücktritt angeboten haben. Saluschnyj habe dem Präsidenten erwidert, es sei sein Recht, auszuwählen, mit wem Selenskyj, gesetzlich auch Oberbefehlshaber der Streitkräfte, zusammenarbeiten möchte. Einen freiwilligen Rücktritt soll Saluschnyj jedoch abgelehnt haben. Er habe auch kein ernsthaftes Angebot für einen anderen Job erhalten.

Auch mehrere US-Medien berichten über einen Versuch Selenskyjs, Saluschnyj abzulösen. Auf Druck der USA und Großbritanniens sowie hochrangiger Militärs habe Selenskyj diese Entscheidung jedoch rückgängig machen müssen, berichtete die „Times“ am Dienstagabend. Der „Guardian“ meldete unter Berufung auf Oppositionsabgeordnete, der Präsident habe Saluschnyj am Montag zum Rücktritt aufgefordert, was dieser jedoch abgelehnt habe. Auch die „New York Times“ berichtete über Selenskyjs Plan, Saluschnyj zu feuern.

Lesen Sie auch:Szenarien im Ukraine-Krieg: Putin erhöht Druck – Ukraine vor großem Problem

Was von den Spekulationen stimmt und was nicht, bleibt weiterhin unklar. Augenscheinlich ist allerdings, dass sich die Beziehung zwischen Selenskyj und Saluschnyj weiter zugespitzt hat. Doch nach wie vor genießt der General eine hohe Beliebtheit in der ukrainischen Bevölkerung: Laut einer aktuellen Umfrage des Kiewer Internationalen Soziologie-Instituts vertrauen Saluschnyj 88 Prozent der Ukrainer.

Lesen Sie auch:Ukraine: Raketen auf Kiew – Der Weg zum Schutzraum kann tödlich sein

Neben der möglichen Unzufriedenheit mit der nicht ganz geglückten Militärkampagne von 2023 dürfte das Präsidentenbüro ebenso mit der öffentlichen und nicht-öffentlichen Kommunikation von Saluschnyj unzufrieden sein. So wurde das ernüchternde Essay des Befehlshabers zum Kriegsverlauf im britischen The Economist angeblich mit niemandem in der politischen Führung abgesprochen.

Auch gilt die Umgebung von Saluschnyj einigen in Machtetagen als zu „gesprächslaunig“ in der inoffiziellen Kommunikation. Gleichzeitig galt die Kritik der Abgeordneten Marjana Besuhla aus Selenskyjs Partei und Mitglied im Verteidigungsausschuss, an Saluschnyj als unter der Gürtellinie, obwohl sie existierende Probleme in der Armee ansprach.

Definitiv würde die Entlassung eines derart beliebten Generals reichlich unberechenbare politische Risiken für das Präsidentenbüro mit sich bringen. Mittelfristig scheint der Wechsel des Armee-Befehlshabers nicht ausgeschlossen zu sein, jedoch scheint es unwahrscheinlich, dass dieser in Kürze stattfindet.

