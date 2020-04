Ostern 2020, ein Fest fürs Geschichtsbuch der Menschheit

Corona-Ostern – ein Fest, wie wir seit Menschengedenken keines hatten: leere Kirchen, Abstand ist Anstand – und davon gibt es mehr als gedacht.

Es ist, es wird ein Osterfest für die Geschichtsbücher werden. Eines, wie wir seit Menschengedenken noch keines hatten – und so schnell auch nicht wieder haben müssen.

Und doch ist es ausgerechnet das Osterfest, an dem die Kirchen leer sein werden, weil sie sonst zu voll wären – nur eine der vielen Widersinnigkeiten, die wir gerade erleben. An jedem anderen Sonntag wäre in den allermeisten Gotteshäusern ja mehr als genug Platz, um einen virenfreien Sicherheitsabstand wahren zu können.

Rasender Stillstand in der Corona-Krise

Die Corona-Krise hat unsere geregelten Abläufe ausgebremst, wie es sonst nur Festtage tun, deren Sinn ja mindestens so sehr in der Besinnung liegt wie in der Besinnlichkeit. Aber die Corona-Krise erleben wir eben nicht nur als sinnvolle Auszeit, sondern als rasenden Stillstand: Es tut sich nichts oder wenig, aber die Gedanken, die Zweifel und Unsicherheiten fahren Karussell mit uns. Man sucht Halt – und findet ihn eben nicht in Dingen, in Geld oder Gegenständen. Sondern in Mitmenschen, im Glauben. Die einen können auf einen Gott vertrauen, der an seinem Sohn die Wiederauferstehung, das Wissen um den Anfang im Ende wahr gemacht hat. Und manch andere durften in den vergangenen Tagen und Wochen ihren Glauben an die Menschheit, an die Menschlichkeit wiedergewinnen, so sie ihn denn verloren hatten.

Schattenseiten des Menschseins

Wir erleben in dieser Zeit eine selten so große Hilfsbereitschaft. Da sind unsere Nachbarn, die für andere wie selbstverständlich einkaufen gehen und die andere Seite der Gabenzäune ohne Ansehen der Person füllen, ob gläubig oder Heidenkind. Da ist ein Bundestag, in dem alle wissen, dass die Zeit der Diskussion über Einzelheiten und über die Vorbeugung gegen die nächste Pandemie später sein wird. Und da ist ein Europa, das sich zu wahrlich kostspieligen, aber notwendigen Krisenhilfen durchringt, mit denen alle leben können, irgendwie. Das zugleich auch schon wieder Kriminelle zur Stelle sind, um ihren Nutzen aus der Krise zu schlagen, ist ernüchternd – aber zum Glück haben ja auch die Polizeibehörden jetzt mehr Zeit, sich um solche Schattenseiten des Menschseins zu kümmern.

Und wir erleben auch, wie sinnvoll, ja lebensrettend es sein kann, auf Fachleute, auf Wissenschaftler zu hören, selbst wenn die sich nicht in allen Einzelheiten einig sind, sondern noch um die besten Argumente und Beweise ringen. Die Corona-Viren der Schöpfung sind CO 2 und andere Gase, sein Covid-19 heißt Klimakrise, auch wenn uns das erst weit nach Ostern wieder beschäftigen wird.

Neue Wertschätzung für das scheinbar Selbstverständliche

Aber ein Ostern ohne Verwandtenbesuche? Auch hier lernen wir wieder zu schätzen, was manchen im Laufe der Zeit eine lästige Pflicht geworden war. Wer die Schoko-Eier für den Vater, für die Oma nur an der Pforte des Altenheims abgeben darf, wer aufs Telefon oder die Datenleitungen als Notbehelf für Herzenswünsche angewiesen ist, wird sogar seine Lieben neu zu schätzen wissen.

Wenn uns irgendetwas sicher machen kann in diesen unsicheren Zeiten, dann ist es das Wissen um den gemeinsamen Willen, uns nicht in die Knie zwingen zu lassen. Höchstens für eine Zeit der Krise. Danach werden wir wieder aufstehen, mit wechselseitiger Hilfe und in einen Frühling, in dem wir jeden weiteren Schritt zur Bewegungsfreiheit wieder so zu schätzen wissen, wie wir es eigentlich immer tun sollten. Wir wünschen auch deshalb allen und trotz alledem: Frohe Ostern!