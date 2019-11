View this post on Instagram

Heute um 10:00 startet das crowdfunding für die größte Bürger*innen-Versammlung auf @startnext , die Deutschland je gesehen hat. Für mich ist dieses Ereignis vorallem ein Symbol des Aufbruchs. Ich habe in den letzten Monaten öfter daran gezweifelt, dass wir das Ruder in der Klimakrise noch umreißen können. Nach unzähligen Gesprächen mit Wissenschaftler*innen, den Kids von Fridays for Future, nachhaltig denkenden Unternehmer*innen, wahnsinnig engagierten NGO's aber vorallem tausenden Menschen auf unzähligen Veranstaltungen wurde mir klar: Es gibt gute Lösungen und die Menschen haben Bock darauf sie endlich umzusetzen. Wir wissen was falsch läuft, jetzt geht es um Lösungen. Deswegen wählt heute euren persönlichen Startschuss, um ins Handeln zu kommen. Egal was ihr vorher für eine bessere Welt getan habt oder nicht. Heute trefft ihr eine Entscheidung Lösungen anzugehen und zwar gemeinsam mit 90.000 anderen Menschen. Nachdem ihr euer Ticket gekauft habt, versucht 1% in eurem Umfeld, dazu zu bewegen dasselbe zu tun. Ich habe aktuell ca. 7.000 Insta Follower, deswegen ist mein Ziel 70 Tickets (1% von 7.000) zu verkaufen. Bitte postet ab 10:00 hier unter das Bild ein ❤️sobald ihr ein Ticket gekauft habt und schreibt daneben euer 1 % Ziel. Bei 100 Followern, müsst ihr zB nur 1 weitere Person überzeugen ;) Lasst uns heute schon ein wenig Geschichte schreiben! (Link zum crowdfunding in meiner Bio ab 10:00) Folgt alle @12062020olympia und erzählt allen davon in euren eigenen Worten und Stories!