Kommentar Kurz' Rücktritt in Österreich: Niemals geht man so ganz

Wien. Österreichs Bundeskanzler Kurz ist zurückgetreten. Als Eingeständnis von Fehlern oder gar Rückzug sollte man das aber nicht verstehen.

Es ist ein Rücktritt mit Hintertüren, den Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz am Sonnabendabend vollzogen hat. Und eigentlich ist es kein Rücktritt. Sebastian Kurz war immer ein Meister darin, rhetorisch in eine Richtung zu gehen und realpolitisch in eine ganz andere: wenn er sich etwa als glühender Europäer positionierte, dann aber mit Anti-EU-Ressentiments Wahlkampf betrieb. Oder nationale Alleingänge vor geschlossene Handlungsansätze stellte.

Wenn er Rechtsstaatlichkeit und eine unabhängige Justiz einforderte, diese dann aber immer behinderte oder reformieren wollte, wenn es um ihn selbst oder seine Entourage eng wurde. Oder wenn er zurücktritt, sich zugleich aber als Märtyrer hinstellt.

Jetzt ist Kurz also zurückgetreten. Oder anders gesagt: Er legt das Kanzleramt nieder. Der Politik, auch der unmittelbaren Tagespolitik, wird er aber erhalten bleiben. Die Grünen haben das bereits praktisch geschluckt. Und die politische Krise in Österreich ist damit erst einmal vertagt.

Rücktritt durch das Hintertürchen: Kurz ist nicht weg

Vorbei ist sie wohl nicht. Kurz ist nicht weg. Denn er hat vor allem eins nicht getan: Fehler eingestanden. In Anbetracht all dessen, was spätestens seit Mittwoch an Chatnachrichten und Inhalten bekannt geworden ist, wäre eine reflektierte Analyse eigener Handlungen eigentlich höchst angebracht. Nur: Das ist nicht Kurz’ Ding. Das ist nicht die Sache eines Menschen, der von seiner Partei seit Jugendtagen als Spitzenpolitiker aufgebaut worden und immer von Fürsprechern umgeben war.

Keine Reue, keine Einsicht, kein Fehlereingeständnis – das ist die Linie, die Kurz und damit die ÖVP ungeachtet all dessen weiterfährt, was seit spätestens einem Jahr nach und nach um den Parteichef und sein Umfeld bekannt geworden ist. Fakt ist nun, nach dem Rücktritt des Kanzlers: Das System Kurz bleibt erhalten. Und all das passt ganz gut in ein Muster.

Kurz war nie gut darin, Fehler einzugestehen, schlechte Nachrichten überbringen zu müssen oder auch Zugeständnisse zu machen. Und er denkt offenkundig nicht daran, damit anzufangen. Sein am Sonnabendabend getätigter Hinweis darauf, dass auch er nur ein Mensch sei, die halbherzige Erklärung, dass er einige der bekannt gewordenen Aussagen in der „Hitze des Gefechts“ getätigt habe, heute aber nicht mehr so tätigen würde, all das reicht nicht angesichts des Schadens an den staatlichen Institutionen und vor allem auch der politischen Kultur, den Kurz angerichtet hat.

Das Konzept Kurz ist nicht krisenfest

Aber das Konzept von Kurz wirkt nur bei Sonnenschein. In Krisen wirkt es nicht. Das sah man in der Pandemie, in der seine Frohbotschaften (etwa: Die Pandemie ist vorbei) völlig fehl am Platz waren und seine Angriffe auf Strafverfolger einer verbissenen Wahnvorstellung gleichkamen.

In der zweiten Reihe, als Strippenzieher im Parlament, ist erst einmal der Druck raus. Und als bald werdender Vater sind ihm die nächsten Homestorys samt Baby und Fragen à la „Wie geht es Ihnen denn nach diesen schweren Zeiten?“ im Boulevard sicher.

So gesehen wirkt sein Manöver­abzug in die Parlamentspolitik kaum anders, als stehe da ein Bengel mit schokoladeverschmiertem Mund, der steif und fest behauptet, die Süßigkeit nicht geplündert zu haben, und dann die Schokobeute in seinen Hosentaschen unter Protest der Obhut eines Freundes übergibt – aber dennoch ungestraft davonkommt und letztlich vielleicht sogar Lob ernten wird.

Eines sei Kurz unbenommen: All das einer breiten Öffentlichkeit mit ernster Miene erklären zu können und damit durchzukommen, das ist ein politischer Geniestreich.