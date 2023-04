Berlin-Besuch Barack Obama: So oft war er bereits in Deutschland

Im Mai kommt der Ex-US-Präsident nach Berlin. Im Amt war Barack Obama häufiger in Deutschland als jeder andere US-Präsident vor ihm.

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama kommt nach Deutschland. Am 3. Mai will er an einer Diskussionsveranstaltung in Berlin teilnehmen. Es ist nicht der erste Besuch des 44. US-Präsidenten. Obama kam in seinen zwei Amtszeiten zwischen 2008 und 2016 insgesamt sechs Mal aus den USA nach Deutschland. Mehr als jeder andere US-Präsident vor ihm. Lesen Sie dazu: Barack Obama tritt in Berlin auf: So kommen Sie an Tickets

Vom Weißwurst-Essen in Bayern bis zu seinem ikonischen Auftritt vor der Siegessäule – das sind Obamas Besuche in Deutschland:

Juli 2008: Obamas Rede an der Siegessäule

Mehr als 200.000 Menschen strömen im Juli 2008 zur Siegessäule in Berlin, um die Rede des damaligen US-Senators Barack Obama zu verfolgen. Obama ist Präsidentschaftskandidat der Demokraten im US-Wahlkampf 2008 und politischer Hoffnungsträger einer Generation.

Das Mega-Event war Teil einer Reise, die Obama anlässlich seiner Kandidatur unternahm. Eine Rede vor dem Brandenburger Tor soll ihm Angela Merkel nicht gestattet haben. Immerhin war er noch nicht Präsident.

April 2009: Obama auf dem Nato-Gipfel in Baden-Baden

Obama, jetzt offiziell 44. Präsident der Vereinigten Staaten, fliegt im April 2009 für den Nato-Gipfel in Baden-Baden nach Deutschland. Erst seit vier Monaten im Amt ist der neue Präsident der Mittelpunkt des Treffens. Am deutsch-französischen Grenzübergang in Kehl überquert er mit anderen Regierungschefs die Europabrücke. Mit Merkel trifft er sich zu einem persönlichen Gespräch.

Juni 2009: Obamas Besuch im Konzentrationslager Buchenwald

Im Juni 2009 ist Obama schon wieder in Deutschland. In Dresden betet er zusammen mit Merkel in der Frauenkirche. In Weimar besucht er die Gedenkstätte für das Konzentrationslager Buchenwald. Dort zeigt er sich sichtlich ergriffen. Seine Reise schließt er mit einer Visite im größten außerhalb der USA gelegenen Militärhospital in Landstuhl ab.

Juni 2013: Obama zum ersten Mal als Präsident in Berlin

Zum ersten Mal als US-Präsident kommt Obama im Juni 2013 nach Berlin. Hier darf er endlich eine Rede vor dem Brandenburger Tor halten, in der er sich für atomare Abrüstung ausspricht. Auf dem Rückflug hält die Air Force One auf der US-Militärbasis in Ramstein.

Juni 2015: Obama auf Schloss Elmau zum G-7 Gipfel

Unter enormen Sicherheitsvorkehrungen treffen sich die Staats- und Regierungschefs der führenden westlichen Industrienationen im Juni 2015 in Bayern auf Schloss Elmau. Mit dabei: Barack Obama, der bei Weißbier und Weißwurst für coole Bilder sorgt.

April 2016: Obama und Merkel eröffnen Hannover Messe

Gemeinsam mit Merkel eröffnet Obama 2016 die Hannover-Messe, deren Partnerland die USA in diesem Jahr sind. Er schwärmt von der Kanzlerin als großer Kraft in Europa und verlässlichen Politikerin.

November 2016: Abschiedsbesuch in Deutschland

Der letzte Besuch Obamas in Deutschland findet unter schwierigen Umständen statt. Donald Trump ist zum neuen US-Präsidenten gewählt worden. Das politische Erbe Obamas ist in Gefahr.

Es war das erste Mal, dass ein US-Präsident nach der Wahl eines Nachfolgers Deutschland besuchte. In Berlin bedankt Obama sich bei Merkel für ihre Zusammenarbeit. Sie sei seine wichtigste ausländische Partnerin gewesen. (os)

