NRW-Kommunalwahl: Hier kommt’s zur Stichwahl um Chef-Posten

Muss in die Stichwahl, als einer von mehr als einem Dutzend OB-Kandidaten bei der NRW-Kommunalwahl 2020: Thomas Westphal, SPD-Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters, in Dortmund.

Düsseldorf. Bei der Bürgermeisterwahl NRW ist in mehreren Großstädten und Kreisen eine Stichwahl nötig: Mancher der Amtsinhaber bangt um seine Wiederwahl.

Nach der Kommunalwahl 2020 in NRW an diesem Sonntag, 13. September, kommt es in insgesamt fast 30 Großstädten und Kreisen in NRW zu einer Stichwahl um die jeweiligen Spitzenämter bei Oberbürgermeister und Landrat.

In 15 Großstädten, 11 Landkreisen und vielen kreisangehörigen Städten in NRW sind die Wählerinnen und Wähler am Sonntag, 27. September, zur Stichwahl aufgerufen, um zu entscheiden, wer Chef oder Chefin im jeweiligen Rat- oder Kreishaus wird.

Düsseldorf: CDU-Kandidat könnte SPD-Amtsinhaber entthronen

In Düsseldorf muss SPD-OB Thomas Geisel um seine Wiederwahl bangen. Er lag am Sonntag sogar hinter CDU-Herausforderer Stephan Keller. Geisel kam bei der Kommunalwahl am Sonntag auf 26,3 Prozent der Stimmen, wie die Stadt am Montagmorgen im Internet mitteilte. Der Kölner Stadtdirektor Keller, der bis 2016 Verkehrs- und Ordnungsdezernent in Düsseldorf war, erhielt 34,2 Prozent. Die FDP-Kandidatin und Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann erreichte 12,5 Prozent. Der Grünen-Landtagsabgeordnete Stefan Engstfeld lag mit 17,4 Prozent auf dem dritten Platz.

Dortmund: Noch behauptet sich der SPD-OB-Kandidat

In Dortmund läuft es ebenfalls auf eine Entscheidung zwischen SPD und CDU hinaus: SPD-Bewerber Thomas Westphal kam in die Stichwahl gegen seinen CDU-Konkurrenten Andreas Hollstein. Westphal kam bei der Wahl am Sonntag auf 35,9 Prozent der Stimmen, für Hollstein votierten 25,9 Prozent der Wähler. Die einstige Grünen-Landesvorsitzende Daniela Schneckenburger lag mit 21,8 Prozent auf dem dritten Platz, wie die Stadt am frühen Montagmorgen im Internet mitteilte.

Westphal ist bisher Wirtschaftsförderer der größten Ruhrgebietsstadt. Hollstein, bislang Bürgermeister im sauerländischen Altena, wurde bundesweit bekannt, als er sich in der Flüchtlingskrise dafür einsetzte, mehr Asylbewerber aufzunehmen. Deswegen hatte ein psychisch Kranker ihn mit einem Messer attackiert. Der langjährige Dortmunder OB Ullrich Sierau (SPD) war nicht mehr angetreten.

Die Sozialdemokraten stellen seit der Nachkriegszeit ununterbrochen den Oberbürgermeister in der Ruhrgebietsstadt und waren dort lange ungeschlagen bei Bundestags- oder Landtagswahlen. Mit dem Verschwinden von Kohle und Stahl gehören Wahlergebnisse von mehr als 50 Prozent aber längst der Vergangenheit an.

image/svg+xml DU E MH OB HL VE MO BOT GE GLA BO HER HAT SP WIT Zoomen Sie in die Karte und tippen Sie auf Ihre Stadt, um Infos und Wahlergebnisse zu erhalten.

Aachen: Grünen-OB-Kandidatin liegt in erster Runde vor der CDU

In Aachen kommt es zu einer Stichwahl mit einer Kandidatin der Grünen als deutlicher Siegerin des ersten Wahlgangs. Sibylle Keupen (parteilos) erreichte am Sonntag 38,9 Prozent der Stimmen, wie die Stadt am Montagmorgen mitteilte. CDU-Kandidat Harald Baal bekam 24,8 Prozent der Stimmen und lag damit auf dem zweiten Platz. Der bisherige Oberbürgermeister Marcel Philipp (CDU) trat in Aachen nicht mehr an. Der heute 49-Jährige saß seit 2009 auf dem Chefsessel der 250.000-Einwohner-Stadt. Um seine Nachfolge hatten sich elf Kandidaten beworben.

Köln: Amtsbonus hilft Oberbürgermeisterin Henriette Reker nicht weiter

In Köln geht für Amtsinhaberin Henriette Reker (parteilos) der Wahlkampf weiter: Bei der OB-Wahl am Sonntag lag sie mit 45,1 Prozent der Stimmen in der Gunst der Wähler zwar deutlich vorne - die absolute Mehrheit verfehlte sie allerdings, wie aus am Montagmorgen im Internet veröffentlichten Zahlen der Stadt hervorging. Der Landtagsabgeordnete Andreas Kossiski von der SPD erreichte mit 26,8 Prozent der Stimmen den zweiten Platz und tritt nun am 27. September in der Stichwahl gegen Reker an. Das Ergebnis war eine kleine Überraschung, da Wähler-Befragungen vor dem Urnengang die Wiederwahl der 63-Jährigen, die von CDU und Grünen unterstützt wird, schon im ersten Wahlgang in Aussicht gestellt hatten.

Gelsenkirchen: Noch liegt die SPD-OB-Bewerberin vorne

Bei der Oberbürgermeisterwahl in Gelsenkirchen hat keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht. Wie die Stadt am Sonntagabend im Internet nach Auszählung aller Stimmbezirke mitteilte, erhielt Stadtdirektorin Karin Welge (SPD, 57) mit 40,4 Prozent die meisten Stimmen. In der Stichwahl am 27. September tritt sie gegen den CDU-Kandidaten, Rechtsanwalt Malte Stuckmann (42), an. Er holte am Sonntag 25,1 Prozent. Die drittmeisten Stimmen erreichte der Kandidat der AfD, Jörg Schneider, mit 12,1 Prozent. David Fischer von den Grünen kam auf 9,3 Prozent. Der bisherige Oberbürgermeister Frank Baranowski (SPD, 58) hatte das Amt seit 2004 inne. Er war nicht wieder angetreten.

Mülheim: Jeweils etwas mehr als 25 Prozent für CDU- und SPD-OB-Bewerber

Bei der Oberbürgermeisterwahl in Mülheim an der Ruhr erhielt der CDU-Kandidat Marc Buchholz (CDU) die meisten Stimmen, wie die Stadt am Sonntagabend nach Auszählung aller Stimmbezirke mitteilte. Mit gut 25,4 Prozent lag der Mülheimer Dezernent für Bildung, Gesundheit und Kultur knapp vor der ehemaligen niedersächsischen Umweltministerin Monika Griefahn (SPD). Sie kam auf knapp 25,3 Prozent der Stimmen. Der Kandidat der Grünen, Wilhelm Steitz, erhielt 15,7 Prozent. Der bisherige OB, Ulrich Scholten (SPD), war nicht wieder angetreten.

Oberhausen: CDU-Amtsinhaber muss in die Stichwahl

CDU-Stadtoberhaupt Daniel Schranz muss in Oberhausen ebenfalls in die Stichwahl. 2015 hatte er nach 60 Jahren die SPD-Dominanz an der Rathaus-Spitze gebrochen. Doch trotz seines Amtsbonus und, laut Beobachtern, gutem Corona-Krisenmanagement, konnte er im ersten Wahlgang nicht die absolute Mehrheit der Stimmen gewinnen. Er tritt am 27. September gegen SPD-Kandidat Thorsten Berg an.

Wuppertal: Entscheidung fällt zwischen Grünen und SPD

In Wuppertal läuft es auf ein ‘Duell’ zwischen Grünen und SPD hinaus: SPD-Amtsinhaber Andreas Mucke muss in eine Stichwahl gegen den gemeinsamen Kandidat von CDU und Grünen, Uwe Schneidewind. Herausforderer Schneidewind kam nach Angaben der Stadt von Sonntagabend im ersten Wahlgang auf 40,8 Prozent. Mucke errang demnach 37,0 Prozent der Stimmen. Schneidewind war Chef des renommierten Wuppertaler Instituts für Klima, Umwelt, Energie. Mucke hatte 2015 in einer Stichwahl den damaligen CDU-Amtsinhaber Peter Jung geschlagen.

Bonn: Grünen-Kandidatin zwingt CDU-OB in die Stichwahl

Auch in Bonn können sich die Grünen Hoffnung um das OB-Amt machen: Oberbürgermeister Ashok-Alexander Sridharan (CDU) muss sich einer Stichwahl stellen. Er erhielt am Sonntag 34,46 Prozent der Stimmen. Mit 27,59 Prozent der Stimmen landete die Grünen-Kandidatin Katja Dörner auf dem zweiten Platz. Sridharan hatte 2015 für die CDU das mehr als 20 Jahre währende Abo der SPD auf den Bonner OB-Sessel gebrochen. Zudem wurde erstmals ein CDU-Politiker mit Migrationshintergrund Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt. Dörner ist Bundestagsabgeordnete.

Hamm: Amtsinhaber muss um Wiederwahl bangen

Seit mehr als 21 Jahren ist Tomas Hunsteger-Petermann (CDU) in Hamm Chef im Rathaus. Seine mögliche 5. Amtsperiode allerdings hängt nun von der Stichwahl ab: Er tritt dort in 14 Tagen gegen den Herausforderer von der SPD, Marc Herter (46), an. Der Amtsinhaber verpasste die absolute Mehrheit deutlich, er fuhr 37,41 Prozent der Stimmen ein. SPD-Kandidat Herter kam auf 40,67 Prozent.

Mönchengladbach: Junger SPD-Kandidat hat Hoffnungen auf OB-Amt

Mit einem auffallend jungen OB-Kandidaten hat die SPD in Mönchengladbach am Sonntag für einen Überraschung gesorgt: Bei der Kommunalwahl erreichte der 31 Jahre alte SPD-Bewerber Felix Heinrichs 37,48 Prozent der Stimmen. Sein CDU-Konkurrent, der Landtagsabgeordnete Frank Boss (59), kam auf 29,62 Prozent. Der OB-Kandidat der Grünen, Boris Wolkowski, schied mit 17,48 Prozent der Stimmen aus dem Rennen aus. Amtsinhaber Reiners war nicht mehr zur Wahl angetreten. Unbekannte hatten wenige Tage vor der Wahl versucht, eine gefälschte Todesanzeige mit seinen Daten aufzugeben. Der Versuch war aber rechtzeitig bemerkt worden. Der bisherige Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners (CDU) trat bei der Kommunalwahl nicht mehr an.

Bielefeld und Münster: Amtsinhaber müssen in die Stichwahl

Der Bielefelder Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD) muss in die Stichwahl um sein Amt. Bei der Kommunalwahl am Sonntag verpasste der 58-Jährige deutlich die nötige absolute Mehrheit. Er kam auf 39,63 Prozent, wie die Stadt am Sonntag mitteilte. Sein CDU-Konkurrent, der ehemalige Landtagsabgeordnete Ralf Nettelstroth, erhielt 29,32 Prozent der Stimmen. Die Grünen-Bewerberin Kerstin Haarmann verpasste mit 12,45 Prozent die Stichwahl in der Stadt mit 334.000 Einwohnern.

Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe (55, CDU), seit 2009 OB der Stadt, hat am Sonntag eine direkte Wiederwahl verpasst. Bei den Kommunalwahlen erreichte er 44,55 Prozent der Stimmen, wie die Stadt nach der Auszählung aller Wahlbezirke mitteilte. 2015 hatte Lewe noch 60 Prozent der Stimmen erreicht. Damit wird eine Stichwahl in 14 Tagen erforderlich, bei der Lewe gegen Peter Todeskino (Grüne) antritt. Todeskino kam auf 28,47 Prozent der Stimmen. SPD-Kandidat Michael Jung erreichte 16,3 Prozent.

Stichwahl um die Chefposten in Landkreisen und kreisangehörigen Städten

Bei den Landratswahlen kommt in insgesamt knapp einem Dutzend Landkreise in NRW am Sonntag, 27. September, zur Stichwahl.

Der langjährige Bundesliga-Schiedsrichter Guido Winkmann (parteilos) hatte bei der Kommunalwahl am Sonntag im knapp die Stichwahl um den Landratsposten verpasst. Er kam bei der Kommunalwahl auf 23,09 Prozent der Stimmen, wie der Kreis mitteilte. In die Stichwahl am 27. September gehen demnach die (48,68 Prozent) und der unabhängige Kandidat Peter Driessen (24 Prozent). Der bisherige Landrat, Wolfgang Spreen (CDU), war nicht mehr angetreten.

Weitere Stichwahlen um den Chef der jeweiligen Kreisverwaltung gibt es in den Kreisen Neuss, , Lippe, Viersen, , Euskirchen, Rhein-Erft, Steinfurt, Minden-Lübbecke, Recklinghausen und im Märkischen Kreis. (mit dpa)

Auch in vielen kreisangehörigen Städten kommt es am 27. September Stichwahl um das Bürgermeisteramt. Dazu zählen unter anderem Moers, Witten, , Emmerich, Hattingen, , Neukirchen-Vluyn, , Gladbeck, , und .

Die gesamte Übersicht zu allen Gemeinden in NRW von Ahaus bis Würselen findet sich beim Landesamt für Statistik, IT NRW.

