NRW: Anteil der über 80-Jährigen seit 1990 fast verdoppelt

An Rhein und Ruhr. Drei NRW-Städte gehören laut Altersstatistik zu den ‘jüngsten’ in NRW, Mülheim ist Spitzenreiter bei den Kommunen mit der ältesten Bevölkerung.

Der Ennepe-Ruhr-Kreis, der Kreis Wesel und die Städte Mülheim, Unna, Recklinghausen und Bottrop gehören zu den zehn ältesten Kommunen in NRW - gemessen am Durchschnittsalter ihrer Bevölkerung. Das teilte am Donnerstag der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) auf Basis von Zahlen der statistischen Landesämter mit. Die jüngste Stadt ist demnach Münster, gefolgt von Bonn.

In Münster - eine Hochschulstadt - lag das Durchschnittsalter der Bewohnerinnen und Bewohner zum 31. Dezember 2020 bei 41,4 Jahren, in Bonn bei 41,8 Jahren, listet der GDV auf. Zum Vergleich: Mit 46,3 Jahren hat die Bevölkerung im Ennepe-Ruhr-Kreis das höchste Durchschnittsalter. In Mülheim liegt der Altersdurchschnitt bei 45,7 Jahren.

Demografie: Jeder 12. in Mülheim ist älter als 80 Jahre

Ende 2020 lebten knapp 1,3 Millionen in NRW, die älter als 80 Jahre sind. Das waren fast doppelt so viele wie 1990. Ihr Anteil an der NRW-Bevölkerung liegt inzwischen bei sieben Prozent. Im Jahr 2019 waren es 6,8 Prozent. Spitzenreiter ist Mülheim an der Ruhr: Rund jeder zwölfte Einwohner der Stadt habe seinen 80. Geburtstag bereits überschritten, teilte der GDV mit.

Damit die Schere zwischen den Regionen nicht weiter auseinander geht, forderte der GDV Impulse für den ländlichen Raum. „Wirtschaftliche Perspektiven sind wichtig, um junge Menschen zu halten“, betonte Peter Schwark, stellvertretender GDV Hauptgeschäftsführer. Neue Chancen könnte der Home-Office-Trend ergeben. „Home-Office bindet die Metropolen und ihr näheres Umland enger aneinander und kann die Landflucht bremsen“, erklärte der GDV-Vize.

Bevölkerungsentwicklung: Durchschnittsalter in NRW liegt bei 44,3 Jahren

Im bundesweiten Vergleich liegen Regionen in den östlichen Bundesländern beim Altersdurchschnitt der Bevölkerung vorne: Eine Altersdurchschnitt von 50 Jahren und aufwärts haben die Kreise Vorpommern-Rügen, Mecklenburgische Seenplatte, Spree-Neiße, Greiz, Mansfeld-Südharz, Altenburger Land und die Städte Dessau und Suhl; letztere ist mit 51 Jahre Durchschnittsalter an der Spitze der Rangliste.

Münster, Bonn und Köln (42,0 Jahre) gehörten zu den 20 jüngsten Regionen Deutschlands, teilte der Verband nach einer bundesweiten Auswertung von Daten der Statistischen Landesämter mit. „Generell sind es die Universitätsstädte und großen Metropolen, deren Einwohner deutlich jünger sind“, berichtete der Verband.

Das NRW-Durchschnittsalter war im vergangenen Jahr 44,3 Jahre. Das entspricht unter den Bundesländern einem mittleren Wert. (mit dpa)

