Seit Corona grassiert, ist die Maske in Bus und Bahn Pflicht. Nächste Woche wird die Einhaltung der Maskenpflicht im Nahverkehr kontrolliert.

Maskenpflicht Corona in NRW: Landesweite Masken-Kontrolle in Bus und Bahn

NRW. Land, Städte und Verkehrsunternehmen kontrollieren wieder die Einhaltung der Maskenpflicht. Die Bundespolizei hilft bei der landesweiten Aktion.

Land, Städte und Bahn kontrollieren nächste Woche wieder die Einhaltung der Maskenpflicht in Bus und Bahn. Das hat das NRW-Verkehrsministerium am Donnerstag mitgeteilt. Maskenmuffel müssen mit einem Bußgeld von 150 Euro rechnen.

Bahn, Verkehrsunternehmen, Land, Städte und Polizei kontrollieren

Der Plan: Am Dienstag, 24. November , kontrollieren Ministerium, Bahn, Verkehrsunternehmen und Ordnungsämter in den Zügen auf „ausgewählten Strecken und in mehreren Bahnhöfen“, ob Bahnfahrende einen Mundschutz tragen. Die Bundespolizei hilft bei der Aktion.

Eine erste landesweite Kontroll-Aktion fand schon am 24. August statt . Damals fielen 1707 Verstöße gegen die Maskenpflicht auf. Aber auch nach dieser großangelegten Kontrolle gab es immer wieder lokale Schwerpunktkontrollen der Verkehrsverbünde VRR, NVR und NWL – etwa an den Bahnhöfen in Recklinghausen, Gelsenkirchen, Hagen, Neuss, Düren oder Hamm.

Zudem organisieren Städte, Gemeinden und Verkehrsunternehmen in Eigenregie fortlaufend Kontrollen in Bus und Straßenbahnen . Zudem wurden zusätzliche Mitarbeiter bei der Deutschen Bahn zur Maskenkontrolle eingesetzt.