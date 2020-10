Woher kommt der Name Mutti? Die einen sehen kompetente Politik, die anderen fühlen sich an Mama erinnert. Sachlichkeit, Empathie und Härte prägen die Legislatur von Angela Merkel

Angela Merkel berät sich in Berlin mit den Ministerpräsidenten über Corona-Maßnahmen.

Die Corona-Zahlen steigen, der Druck auf die Politik wächst: Aktuell trifft sich Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder in Berlin

Der Bund möchte strengere Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie ergreifen

Bars und Clubs sollen in vom Coronavirus besonders betroffenen Gebieten geschlossen und für weitere Gastronomie eine Sperrstunde verhängt werden

Das ist der aktuelle Stand der Verhandlungen

Die Infektionszahlen steigen: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) berät an diesem Mittwoch mit den Regierungschefs der Bundesländer über Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. Schon vor dem Gipfel im Kanzleramt sind erste Details aus einem Entwurf für die Beschlussvorlage durchgesickert. Der Bund möchte demnach strengere Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie ergreifen.

Der Leiter der Abteilung System Immunologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig hat Bund und Länder eindringlich vor einem Kontrollverlust bei den Corona-Infektionen gewarnt. „Es ist nicht fünf vor zwölf, sondern zwölf, um das Schiff noch zu drehen“, sagte Michael Meyer-Hermann am Mittwoch nach Angaben von Teilnehmern zum Auftakt der Ministerpräsidentenkonferenz. Deutschland stehe an der Schwelle zu einem exponentiellen Wachstum.

Corona-Gipfel im Kanzleramt: Diese Vorschläge hat Angela Merkel gemacht

Merkel und die Ministerpräsidenten waren am Mittwochnachmittag in Berlin zusammengekommen, um angesichts steigender Infektionszahlen über weiter Corona-Maßnahmen zu beraten. Es wird davon ausgegangen, dass die Verhandlungen sehr schwierig verlaufen. Die Bundesregierung schließt sogar nicht aus, dass die Beratungen am Ende zu keiner einheitlichen Linie führen.

Angela Merkel bei der Kabinettssitzung am Mittwoch. Foto: Michael Kappeler / dpa

Ein mögliches Ergebnis von Bund und Ländern: Die bundesweiten Corona-Auflagen könnten verschärft werden. Am Beherbergungsverbot für Reisende aus innerdeutschen Hotspots ohne negativen Corona-Test halten die meisten Länder bislang fest.

Bund und Länder wollen am Nachmittag eine Vielzahl von Maßnahmen beschließen, die überall dort in Kraft treten sollen, wo die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in einer Woche über 35 steigt. Lesen Sie auch: Risikogebiete in Deutschland: Das sind alle Corona-Hotspots

Bund will schärfere Corona-Regeln: Ergänzende Maskenpflicht und Sperrstunde

Eine dieser Corona-Verschärfungen: Bars und Clubs sollen in vom Coronavirus besonders betroffenen Gebieten geschlossen und für weitere Gastronomie eine Sperrstunde verhängt werden.

verhängt werden. In der Beschlussvorlage für das Treffen der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin, die unserer Redaktion vorliegt, ist der Beginn der Sperrstunde nicht festgelegt.

Außerdem sieht das Papier „eine ergänzende Maskenpflicht“ überall dort vor, „wo Menschen dichter und/oder länger zusammenkommen“.

überall dort vor, „wo Menschen dichter und/oder länger zusammenkommen“. Steigt die Zahl der Neuinfektionen gar auf einen Wert von über 50, werden die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum und die Sperrstunde für die Gastronomiebetriebe erneut verschärft, heißt es in dem Papier.

gar auf einen Wert von über 50, werden die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum und die Sperrstunde für die Gastronomiebetriebe erneut verschärft, heißt es in dem Papier. Kommt der Anstieg der Infektionszahlen nicht binnen zehn Tagen zum Stillstand, seien weitere gezielte Beschränkungsschritte unvermeidlich, um öffentliche Kontakte weitergehend zu reduzieren.

Ob die Länder der Beschlussvorlage zustimmen werden, ist unklar. Die Positionen der Bundesländer, etwa beim Beherbergungsverbot, klafften schon im Vorfeld des Gipfels teilweise weit auseinander. So lehnte etwa Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) eine Lockerung der strengen Beherbergungs-Beschränkungen in ihrem Bundesland ab, während Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) diese Regelungen harsch kritisierte.

Michael Müller kritisiert die Beherbergungsverbote deutlich. Foto: Britta Pedersen / dpa

Über diese konkreten Maßnahmen verhandelt Merkel mit den Ministerpräsidenten:

1. Maskenpflicht und Gastronomie

Der Bund will eine ergänzende Maskenpflicht und eine Sperrstunde in der Gastronomie schon dann einführen, wenn die Zahl der Neuinfektionen 35 pro 100.000 Einwohner in einer Region innerhalb einer Woche überschreitet. Diese Maskenpflicht soll dort eingeführt werden, wo Menschen dichter oder länger zusammenkommen, heißt es in dem Entwurf für die Beschlussvorlage.

2. Private Feiern

Geht es nach der Bundesregierung, soll die Zahl der Teilnehmer bei privaten Feiern sowie bei öffentlichen Veranstaltungen auch schon bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 Infektionen pro 100.000 Einwohnern eingeschränkt werden. Wie viele Teilnehmer bei Feiern im Familien- und Freundeskreis zugelassen sein sollen, ist noch offen.

3. Wirtschaft

Corona-Hilfen: Der Bund will Hilfsmaßnahmen für besonders von der Corona-Pandemie betroffene Branchen verbessern. Die angesichts steigender Infektionszahlen geplanten Einschränkungen würden dazu führen, dass einige Wirtschaftsbereiche auch in den kommenden Monaten erhebliche Einschränkungen ihres Geschäftsbetriebes hinnehmen müssten. Deshalb werde der Bund „Hilfsmaßnahmen für Unternehmen verlängern und die Konditionen für die hauptbetroffenen Wirtschaftsbereiche verbessern“, heißt es.

4. Bundeswehr

Unterstützung der Gesundheitsämter: Die Bundeswehr wird den Gesundheitsämtern für die Kontaktnachverfolgung die Hilfe von bis zu 5000 Soldaten anbieten – „und in wenigen Wochen mit bis zu 15.000“ Kräfte. Auch interessant:

5. Reisen in Deutschland und ins Ausland

Reiserückkehrer aus Risikogebieten: Die neue Quarantänepflicht für Rückkehrer aus ausländischen Corona-Risikogebieten soll ab dem 8. November gelten. Danach gilt für Einreisende aus ausländische Risikogebieten ohne triftigen Reisegrund eine Quarantänezeit von zehn Tagen mit der Möglichkeit, sie durch einen negativen Test ab dem fünften Tag vorzeitig zu beenden. Beherbergungsverbot: Die meisten Bundesländer hatten am vergangenen Mittwoch beschlossen, dass Bürger aus Hotspots bei Reisen innerhalb von Deutschland nur dann beherbergt werden dürfen, wenn sie einen höchstens 48 Stunden alten negativen Corona-Test vorlegen können. Diese umstrittene Regelung könnte am Mittwoch noch einmal auf den Prüfstand kommen, der Bund will daran festhalten.

6. Schulen und Tests

Schulen und Kitas: Konkrete Beschlüsse deuteten sich vorab nicht an. Merkel hatte aber immer wieder betont, dass die Aufrechterhaltung des Kita- und Schulbetriebs zu den obersten Prioritäten gehöre.

Konkrete Beschlüsse deuteten sich vorab nicht an. Merkel hatte aber immer wieder betont, dass die Aufrechterhaltung des Kita- und Schulbetriebs zu den obersten Prioritäten gehöre. Teststrategie: Die neue Corona-Testverordnung soll an diesem Donnerstag in Kraft treten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte am Mittwoch in Berlin, er habe die Verordnung am Morgen unterschrieben. Corona-Tests sollen damit künftig stärker auf Risikogruppen und das Gesundheitswesen konzentriert werden – weniger auf Reiserückkehrer. Geplant ist unter anderem, dass Pflegeheime und Krankenhäuser „Antigen-Schnelltests“ großzügig nutzen können, damit Besucher, Personal und Patienten regelmäßig getestet werden können.

