Anlässlich des 78. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau hat im ehemaligen Lager in Polen eine Gedenkfeier mit offiziellen Vertretern sowie Holocaust-Überlebenden stattgefunden. Auf einen Vertreter aus Russland wurde wegen des Ukraine-Kriegs verzichtet.

Gedenkfeier in Auschwitz-Birkenau - ohne russischen Vertreter

Gedenkfeier in Auschwitz-Birkenau - ohne russischen Vertreter

Krieg NS-Zeit: Was hat Opa zwischen 1933 und 1945 gemacht?

Berlin. Die eigene Familiengeschichte der Nazi-Zeit bewegt sich oft im Ungefähren. Doch eine Abfrage kann schnell Licht ins Dunkel bringen.

80 Jahre ist es her, dass Widerstandskämpferin Sophie Scholl mit der Weißen Rose ihre Flugblätter in München verteilte. Eine Geschichte, die tragisch endete: Am 18. Februar wurde sie verhaftet und kurze Zeit später zum Tode verurteilt.

So bekannt diese vereinzelten Geschichten des heldenhaften Widerstandes gegen die NS-Diktatur der Öffentlichkeit sind, so ungewiss ist oft die eigene Familiengeschichte. Immer verbunden mit der Frage, was die Eltern oder Großeltern zwischen 1933 und 1945 gemacht haben – waren sie Täter oder Opfer? Zahlen, die dieser Redaktion vorliegen, zeigen, dass viele Deutsche mit der Ungewissheit brechen. Denn die Abfragen beim Bundesarchiv sind konstant hoch.

Im Jahr 2021 gingen im Bundesarchiv 56.000 Rechercheanfragen zur NS-Zeit ein. 42.000 davon stammen von Privatpersonen, die etwa ihre eigene Familiengeschichte aufklären wollen. Die restlichen Anfragen stammen aus der Wissenschaft und Forschung.

Lesen Sie auch: „Hitlerjunge Salomon“: Holocaust-Überlebender Perel ist tot

Dabei blieb diese Zahl nach Angaben des Bundesarchivs in den letzten vier bis fünf Jahren unverändert stabil. „Mit den zahlreichen Anfragen werden immer wieder neue und wichtige Aspekte zu diesen finsteren Jahren der deutschen Geschichte in den Blick genommen“, äußert sich Bundesarchiv-Präsident Michael Hollmann. „Zugleich tragen unsere Unterlagen entscheidend zur Aufklärung von Familiengeschichten und Einzelschicksalen bei.“

Michael Hollmann ist Präsident des Bundesarchivs Foto: Michael Kappeler / picture alliance / dpa

Zwischen Tätern und Opfern – quer durch alle Generationen

Was die Menschen nach fast 78 Jahren nach Ende des Zweiten Weltkrieges über ihre eigene Geschichte lernen wollen ist durchaus verschieden. „Es gibt Menschen, die bei uns anfragen, weil sie jemanden suchen, der noch immer vermisst ist“, erklärt ein Sprecher des Bundesarchives dieser Redaktion. „Andere möchten ihre eigene Familiengeschichte aufarbeiten und Licht ins Dunkel von Jahrzehnten bringen – zum Beispiel, weil darüber in der Familie nicht gesprochen wurde oder weil diejenigen, die es wissen könnten, mittlerweile verstorben sind.“

Auch interessant: Tiktok und Co.: Holocaust-Gedenken auf Social Media

Anfragen gehen beim Bundesarchiv aus allen Generationen ein. Egal, ob Familienangehörige im Rentenalter die Geschichte ihrer Eltern aufklären wollen oder junge Menschen Fragen zu den Urgroßeltern stellen. „Wir sprechen hier über eine Vergangenheit, deren Folgen für Familien oft bis in die Gegenwart reichen“, so der Sprecher des Bundesarchives. „Nicht selten sind die Geschehnisse der NS-Zeit heute für die Kinder aus der Kriegsgeneration, für die Enkel und Urenkel wichtig.“

Bundesarchiv: Was die Suche erleichtert

Ob eine Rechercheanfrage Erfolg hat, hängt immer von von den Informationen ab, die Familienangehörige vorab liefern können. Das können zum Beispiel biografische Details sein, wie etwa die Ahnung, dass Verwandte bei der SS, am Gericht oder in oberen Behörden waren.

Auch wenn etwa Widerstandskämpfer, Menschen jüdischer Abstammung oder Sinti und Roma den Repressionen des NS-Regimes ausgesetzt waren, erhöht das die Aussichten auf Erfolg bei der Recherche. Letztlich auch sogenannte Volksdeutsche, die in besetzte Gebiete umgesiedelt wurden, sind in der NS-Zeit registriert worden, wodurch ihre Geschichte heute leichter nachzuvollziehen ist.

Kommentar: Holocaust-Gedenken: Auf was es jetzt in Deutschland ankommt

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik