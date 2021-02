Russland hat drei Diplomaten aus Deutschland, Polen und Schweden des Landes verwiesen. Sie nahmen wohl an einem Nawaly-Protest teil.

Seit der Festnahme des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny gibt es in Russland immer wieder Proteste gegen seine Inhaftierung und gegen Präsident Wladimir Putin. An einem solcher Proteste nahmen wohl drei Diplomaten aus Deutschland, Polen und Schweden teil. Nun sind sie ausgewiesen worden.

Das teilte das russische Außenministerium am Freitag in Moskau mit. Die Vertreter seien „zu unerwünschten Personen“ erklärt worden. Die Botschafter der drei EU-Länder seien einbestellt worden. Zudem überreichte Russland Protestnoten - einen offiziellen Einspruch einer Regierung bei der Regierung eines anderen Staates gegen einen Übergriff. Moskau hatte der EU immer wieder vorgeworfen, sich in seine inneren Angelegenheiten einzumischen.

Russland: Diplomaten müssen Land möglichst umgehend verlassen

Die Diplomaten des schwedischen und polnischen Konsulats in St. Petersburg und ein Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Moskau hätten an den nicht genehmigten Protesten am 23. Januar teilgenommen, so das Außenministerium. Solche Aktionen seien unvereinbar mit dem diplomatischen Status. Damals waren Tausende Menschen in Haft gekommen.

Gemäß der Richtlinien der Wiener Konvention über die diplomatischen Beziehungen vom 18. April 1961 müssten die Diplomaten das Land möglichst umgehend verlassen. Zugleich forderte das Ministerium, die Regierungen der betroffenen Staaten auf, sich an das internationale Recht zu halten.