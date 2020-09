Berlin. Alexej Nawalny wird in Berlin behandelt. Nach Ansicht der Bundesregierung wurde er mit einem chemischen Nervenkampfstoff vergiftet.

Bei dem in Deutschland in Behandlung befindlichen russischen Regierungskritiker Alexej Nawalny wurde nach Angaben der Bundesregierung „der zweifelsfreie Nachweis“ eines chemischen Nervenkampfstoffes aus der Nowitschok-Gruppe erbracht. Das erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin und sprach von einem „bestürzenden Vorgang“.

„Die Bundesregierung verurteilt diesen Angriff auf das Schärfste. Die russische Regierung ist dringlich aufgefordert, sich zu dem Vorgang zu erklären“, so Seibert weiter.

Angela Merkel fordert Antworten von der russischen Regierung

Das Auswärtige Amt hat wegen der neuen Untersuchungsergebnisse den russischen Botschafter einbestellt. „Ihm wurde dabei nochmals unmissverständlich die Aufforderung der Bundesregierung übermittelt, die Hintergründe dieser nun nachweislichen Vergiftung von Alexej Nawalny vollumfänglich und mit voller Transparenz aufzuklären“, sagte Außenminister Heiko Maas am Mittwoch in Berlin.

Bereits am Dienstag hatte Maas Russland erneut dazu aufgefordert, mehr für die Aufklärung des Falls des Kremlkritikers zu tun. Am Mittwochnachmittag äußerte sich auch Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Pressekonferenz zum „versuchten Giftmord“ an Alexej Nawalny: „Es stellen sich jetzt schwerwiegende Fragen, die nur die russische Regierung beantworten kann und muss“, sagte sie. „Das Verbrechen an Alexej Nawalny richtet sich gegen die Grundwerte, für die wir eintreten.“

„Die Vergiftung muss umgehend Thema im EU-Parlament werden“

Der Chef der EVP-Fraktion im EU-Parlament und CSU-Vize, Manfred Weber, sieht „eine enorme zusätzliche Belastung der Beziehungen zu Russland“. Darauf müsse die europäische und westliche Wertegemeinschaft geschlossen und entschieden reagieren, sagte Weber unserer Redaktion. „Die erwiesene Vergiftung von Alexej Nawalny muss dem Letzten klarmachen, dass in Russland politische Gegner mit allen Mitteln unschädlich gemacht werden.“

Es sei sehr unwahrscheinlich, dass hinter den Morden, Vergiftungen und Bedrohungen russischer Oppositioneller und Journalisten Zufälle stecken. „Es sind Vorgänge mit System“. Die Vergiftung von Alexej Nawalny müsse auch umgehend Thema im Europäischen Parlament werden, sagte Weber. Die russische Führung sei „eine zügige, glaubhafte und umgehende Aufklärung schuldig.“

Nervengift Nowitschok wurde auch bei Doppelspion Skripal verwendet

Das nun vorliegende Untersuchungsergebnis könnte die ohnehin schon schwer angeschlagenen Beziehungen zwischen Russland und Deutschland sowie anderen westlichen Staaten noch einmal massiv erschüttern. Ein Nervengift der Nowitschok-Gruppe wurde auch bei der Vergiftung des ehemaligen russischen Doppelspions Sergej Skripal und seiner Tochter Julia im britischen Salisbury 2018 verwendet. Die beiden überlebten nur knapp.

Als Reaktion hatten damals zahlreiche westliche Staaten russische Diplomaten ausgewiesen. Auch diesmal strebt die Bundesregierung ein abgestimmtes Vorgehen der westlichen Verbündeten an. „Ferner wird die Bundesregierung mit der Organisation für das Verbot chemischer Waffen Kontakt aufnehmen“, erklärte Regierungssprecher Seibert.

Der russische Regierungskritiker Alexej Nawalny wird derzeit in Berlin behandelt. Foto: Pavel Golovkin / dpa

Die deutschen Ärzte gingen bereits nach einer Auswertung von klinischen Befunden von einer Vergiftung Nawalnys aus. Die russische Regierung hatte diese Einschätzung der Berliner Charité als vorschnell bezeichnet. Nach Angaben der russischen Ärzte gab es dafür keine ausreichenden Belege. Russische Agenturen zitierten am Mittwochabend Experten, die dies auch weiter behaupteten. Mehrere Labors in Russland hätten Proben untersucht und keine Giftstoffe entdeckt.

Nawalny ist scharfer Putin-Kritiker

Alexej Nawalny gehört zu den schärfsten Kritikern von Kremlchef Wladimir Putin. Auf den 44-Jährigen wurden schon mehrere Anschläge verübt. Er liege weiterhin auf der Intensivstation im künstlichen Koma und werde maschinell beatmet, teilte die Berliner Charité am Freitag mit.

„Akute Lebensgefahr“ bestehe nicht, „eventuelle Langzeitfolgen der schweren Vergiftung“ seien nach wie vor nicht absehbar. Allerdings sei die Symptomatik der durch die Vergiftung ausgelösten Krise „rückläufig“. Insgesamt sei der Zustand Nawalnys „stabil“, hieß es weiter in der Erklärung.

Kremlkritiker brach auf Inlandsflug zusammen

Nawalny war auf einem Inlandsflug in Russland zusammengebrochen und zunächst in einem Krankenhaus im sibirischen Omsk behandelt worden. Nawalnys Umfeld glaubt, dass er durch einen Tee vergiftet wurde, den er kurz vor dem Abflug getrunken hatte. (amw/bekö/dpa)