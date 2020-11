Das Oberste US-Gericht könnte am Ende darüber entscheiden, ob Donald Trump US-Präsident bleibt oder ob sein demokratischer Herausforderer Joe Biden die Wahl gewonnen hat. In dem Richtergremium haben derzeit die Konservativen eine klare Mehrheit.

In mehreren Städten der USA protestieren Menschen gegen einen vorzeitigen Stopp der Auszählung von Wählerstimmen – und dafür.

In Maricopa County in Arizona sammelten sich am Mittwochabend (Ortszeit) nach Medienberichten mehr als hundert Demonstranten und Unterstützer von US-Präsident Donald Trump vor dem Gebäude der Wahlbehörde, wo immer noch Stimmen ausgezählt werden. Korrespondenten vor Ort beschrieben die Stimmung als aufgeheizt.

Die Demonstranten, darunter einige schwer bewaffnet, forderten die weitere Auszählung der Stimmen. Tatsächlich gibt es keine Hinweise darauf, dass nicht alle Stimmen bis zum Ende ausgezählt werden. Nach wir vor läuft die Auszählung in Arizona auch noch.

Mehrere Nachrichtenmedien, darunter Fox News, hatten am Mittwoch gemeldet, dass die elf Stimmen der Wahlleute des Staates an den Demokraten Joe Biden gehen würden. Videos zeigen, wie die Demonstranten „Fox News sucks“ rufen (etwa: „Fox News ist scheiße“).

US-Wahl: Trump-Anhänger wollen Stopp der Auszählung

Trump-Unterstützer vor der Wahlbehörde des Bezirkes Maricopa County in Phoenix, Arizona. Foto: Courtney Pedroza / AFP

In Detroit im Bundesstaat Michigan forderten Anhänger des Präsidenten dagegen einen Auszählungsstopp. Lokale Medien berichten von chaotischen Szenen vor dem Auszählungsraum, als Trump-Anhänger versuchten, in den Raum zu gelangen. Die Polizei hielt die Menge zurück. Das Team von Donald Trump hat juristische Schritte ergriffen und klagt auf einen Stopp der Auszählung verbliebener Stimmen in Michigan.

Für eine vollständige Auszahlung der Stimmen wiederum demonstrierten Menschen in mehreren großen Städten, darunter Chicago, Los Angeles, Seattle, Houston, Pittsburgh, Minneapolis und San Diego. In mehreren Städten waren diese Proteste gegen den Präsidenten gerichtet und auch gegen rassistische Polizeigewalt.

US-Wahl: Festnahmen bei Protesten in mehreren Städten

Viele Proteste wurden organisiert von lokalen Gruppen, die mit dem Bündnis „Protect the Results“ (dt. „Schützt die Ergebnisse“) zusammenarbeiten. Die Initiative hatte sich vor der Wahl gebildet für den Fall, dass Trump versuchen sollte, die Ergebnisse zu untergraben, heißt es auf deren Website.

Laut „Guardian“ kam es bei Protesten in Minneapolis, Los Angeles und New York zu Festnahmen. In New York folgten am Mittwoch auf friedliche Proteste tagsüber am Abend (Ortszeit) Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten. Rund 60 Menschen wurden laut „New York Times“ festgenommen.

Nach der US-Wahl ist die Anspannung immer noch groß. Dieser Mann demonstriert in Seattle. Foto: Ted S. Warren / dpa

Auch in Portland kam es nach Angaben der Polizei zu Unruhen. Demonstranten sollen Flaschen und andere Gegenstände auf Polizisten geworfen haben, Fassaden von Geschäften wurden zerstört. Gouverneurin Kate Brown aktivierte die Nationalgarde. Zehn Menschen wurden festgenommen.

Trump versucht die Auszählung juristisch zu stoppen

Mehrere linksgerichtete und antikapitalistische Gruppen hatten zuvor friedlich in einem Park in der Innenstadt mit Musik und Vorträgen demonstriert.

Hintergrund für die Prostete ist das Ringen um die letzten auszuzählenden Stimmen der US-Präsidentschaftswahl. In mehreren Staaten ist die Entscheidung noch offen. Der amtierende Präsident Donald Trump versucht auf juristischem Weg, die Auszählung zu stoppen. (tma)