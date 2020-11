Nach Terroranschlägen – NRW-Landtag debattiert zu Gefährdern

Düsseldorf. Nach zahlreichen Terroranschlägen in europäischen Städten debattiert der NRW-Landtag in einer Aktuellen Stunde zum Thema islamistische Gefährder.

Eine Reihe von Terroranschlägen hat in den vergangen Wochen europäische Städte getroffen. Der mutmaßlich islamistische Terror in Dresden, Paris, Nizza und Wien ist am Donnerstagmorgen Thema in der Aktuellen Stunde des Landtags Nordrhein-Westfalen.

Die Regierungsfraktionen von CDU und FDP sowie die AfD-Opposition hatten das Thema – Umgang mit Gefährdern – im Landtag vorgebracht und sprechen sich zudem für die konsequente Abschiebung islamistischer Gefährder aus. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) meldet, fordert die AfD, „die rechtliche Möglichkeit einer lebenslangen Wiedereinreisesperre nach Deutschland zu schaffen“.

NRW-Minister: Abschiebungen – „großer sicherheitspolitischer Erfolg“

In der Aktuellen Stunde um 10 Uhr wollen die Regierungsfraktionen über Aussteiger- und Präventionsprogramme debattieren. Laut dem NRW-Flüchtlingsminister Joachim Stamp (FDP), hat die Rückführung von Gefährdern und Straftätern für die schwarz-gelbe Landesregierung eine hohe Priorität.

Sechs Gefährder seien bereits in ihre Heimatländer – Türkei, Tadschikistan, Libanon, Polen und Russland – zurückgeführt worden, zwei weitere seien selbst ausgereist: in den Iran und nach Russland. „Das ist ein großer sicherheitspolitischer Erfolg, denn jeder von ihnen besitzt das Potenzial eines Anis Amri“, erklärte Stamp gegenüber der Deutschen Presse-Agentur mit Bezug auf den tödlichen Anschlag auf einem Berliner Weihnachtsmarkt 2016.

Landtag debattiert über Corona-Impfstrategie für NRW

In 2019 waren elf Gefährder aus NRW in sieben verschiedene Herkunftsländer abgeschoben worden, ein weiterer reiste freiwillig aus.

Der Landtag will sich am Donnerstag auch mit der Corona-Impfstrategie für NRW befassen. Laut dpa fordert die SPD-Opposition von der Landesregierung ein detailliertes Konzept zu Standorten für zentrale Impfstellen, zur Personalplanung sowie zur Finanzierung des Impfzubehörs.