Nach dem Anschlag in Wien: Dem Hass entgegentreten

Der Angriff in Wien zeigt, dass der IS noch lange nicht Geschichte ist. Mehr denn je muss der politische Islam als Gefahrquelle benannt werden.

Vier tote Zivilisten. 22 Verletzte. Ein Attentäter von der Polizei erschossen, möglicherweise weitere auf der Flucht. Wien hat eine grauenhafte Nacht erlebt. Diese Attacke war anders als die in Frankreich in den vergangenen Wochen. Das war kein spontanes Messer-Attentat, das war eine geplante, paramilitärische Operation, vergleichbar mit dem Terror, den Paris 2015 oder Brüssel 2016 erleiden musste. Dieser monströse Angriff zeigt, dass der sogenannte „Islamische Staat“ noch lange nicht Geschichte ist.

14 Festnahmen nach Anschlag in Wien Das ist eine bittere Erfahrung, die die Menschen im Irak, in Syrien und vielen anderen nichteuropäischen Ländern in den vergangenen Jahren machen mussten, als es bei uns vergleichsweise ruhig war

. In Afghanistan starben am Tag der Attacke auf Wien 22 Menschen bei einem Angriff des IS auf die Universität von Kabul.

Hass ist ihr Lebenselixier

Das Ziel dieser Mörder ist einfach: Gesellschaften spalten und gegeneinander aufhetzen, bürgerkriegsähnliche Zustände provozieren. Dass das in Teilen funktioniert, hat der Irrsinn gezeigt, der sich noch in der Nacht des Anschlags in den sozialen Netzwerken abgespielt hat. Anstatt Mitgefühl mit den Opfern zu zeigen, kübelten viele Menschen Hass ins Netz. Das ist genau das, was die Mörder wollen. Hass ist ihr Lebenselixier.

Maas zu Wien: Terror wird "unsere Gesellschaften nicht spalten" Wir müssen dagegenhalten

. Es sind unschuldige Menschen gestorben. Ihr Tod muss gesühnt, die Hintermänner müssen bestraft werden. Der politische Islamismus muss mehr denn je als Gefahrenquelle benannt und bekämpft werden. Der Tod dieser unschuldigen Menschen darf aber nicht dazu führen, dass der Hass wächst. Es ist kein Kampf der Kulturen, wie ihn hierzulande manche rechten Hetzprediger heraufbeschwören. Es ist ein Kampf von Milliarden friedliebenden Christen, Muslimen, Juden, Buddhisten, Hinduisten, Atheisten gegen einige Zehntausend Fanatiker.