Mutmaßliche Rechtsextremisten der „Goyim-Partei“ vor Gericht

Düsseldorf. In Düsseldorf startet am Donnerstag der Prozess gegen drei mutmaßliche Gründer und Mitglieder der rechtsextremistischen „Goyim-Partei“.

Drei mutmaßliche Rechtsextremisten der „Goyim-Partei“ stehen an diesem Donnerstag in Düsseldorf vor dem Oberlandesgericht. Der Generalbundesanwalt wirft den Männern die Mitgliedschaft in einer rechtsextremistischen kriminellen Vereinigung und Volksverhetzung vor.

Die Angeklagten Fadi J., Marcus B. und Christian B. sollen die „Internationale Goyim Partei“ zum Teil mitgegründet und als deren Mitglieder über verschiedene Internetplattformen volksverhetzende Inhalte verbreitet haben. Einer der Beschuldigten soll seit 2014 im Internet ein internationales Netzwerk aufgebaut haben, um weltweit antisemitische Hetze zu verbreiten.

"Goyim-Partei": Internetbetreiber sperrten Kanäle

Die beiden Hauptbeschuldigten Fadi J. und Marcus B. waren vor einem Jahr im niederländischen Heerlen und in Berlin festgenommen worden. Zeitgleich gab es Durchsuchungen. Den in den Niederlanden gefassten Mann, der inzwischen nach Deutschland überstellt wurde, halten die Ermittler für die zentrale Figur.

Nachdem die Betreiber mehrerer Internetplattformen die eingerichteten Kanäle wegen antisemitischer Inhalte gesperrt oder gelöscht hatten, sei er zum russischen sozialen Netzwerk VKontakte (VK) gewechselt.

Hintergrund: "Goyim"

Der Begriff Goyim stammt Wörterbüchern nach aus dem Hebräischen und wird von manchen Juden als Begriff für einen Nichtjuden gebraucht bzw. für jemanden, der von der Religion her Jude ist, sich aber nicht an Sitten und Gebräuche gebunden fühlt (externer Link). (mit dpa)

Jeden Dienstag alles Wissenswerte zur Bundestagswahl direkt in ihr Postfach: Hier kostenlos für den WAZ-Wahl-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik