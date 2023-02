Berlin. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Muhanad Al-Halak wurde bei einem Autounfall in Bayern verletzt. Er meldete sich auf Instagram zu Wort.

Glück im Unglück hatte Muhanad Al-Halak: Der bayerische FDP-Bundestagsabgeordnete hat am Donnerstagabend einen schweren Autounfall gehabt und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Freyung im Landkreis Freyung-Grafenau in Niederbayern gebracht.

Inzwischen ist er entlassen und musste sich allerdings am Freitagmorgen von einem Augenarzt untersuchen lassen. Denn ein Splitter aus der Fahrerscheibe seines Autos war im Auge geblieben.

Auf seinem Instagram-Kanal schrieb der 33-Jährige aus dem Wahlkreis Deggendorf: „Die winterlichen Straßenverhältnisse und ein LKW haben meine Fahrt gestern Abend jäh beendet.“ Es sei niemand zu Schaden gekommen. Al-Halak bedankte sich bei den Einsatzkräften vor Ort für die „schnelle und umfangreiche Hilfe“.

Seit inzwischen mehreren Tagen beherrschen starke Schneefälle viele Regionen in Bayern, beim Deutschen Wetterdienst gilt vor Ort Alarmstufe rot. Das Polizeipräsidium Oberpfalz meldete am Freitagmorgen fast 600 wetterbedingte Einsätze, davon 109 Unfälle mit Sachschaden und verletzte Personen in 14 Fällen.

Das Polizeipräsidium Niederbayern sprach am Freitagmorgen von 200 Einsätze. Die zuständige Polizeibehörde konnte zunächst auf Nachfrage unserer Redaktion den Unfall des Abgeordneten nicht bestätigen. (chri)

