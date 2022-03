In der Ukraine wächst die Angst vor einem großen russischen Angriff auf Kiew und weitere Städte. Am Montag aufgenommene Satellitenbilder zeigten einen 60 Kilometer langen russischen Militärkonvoi nordwestlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew.

Berlin Offenbar steht der Sturm auf die ukrainische Hauptstadt unmittelbar bevor: Was droht, wenn Kiew fällt? Ängste vor einem Zusammenbruch.

Ein riesiger russischer Konvoi bewegt sich auf die ukrainische Hauptstadt Kiew zu

Der Angriff von Kiew war seit Tagen erwartet worden

In der Stadt rechnet man mit dem Schlimmsten

Mit aller Macht will Russland Kiew einnehmen. Ein riesiger Militärkonvoi – bis zu 64 Kilometer lang, teilweise in Zweier- und Dreier-Reihen – rollt auf die ukrainische Hauptstadt zu: gepanzerte Fahrzeuge, Panzer, Artillerie.

Das zeigen Satellitenbilder, die von der Nachrichtenagentur Unian veröffentlicht wurden. Ein Sturm auf Kiew war seit Tagen erwartet worden. Nun scheint er unmittelbar bevorzustehen. Die Hauptkolonne soll nur noch 25 Kilometer von der Stadt entfernt sein.

Ukraine-Konflikt: Kiews Einkesselung droht

Ein Pentagon-Mitarbeiter sagte dem US-Sender CNBC: "Wir gehen davon aus, dass sie sich weiter fortbewegen und versuchen werden, die Stadt in den kommenden Tagen einzukesseln." Die schlimmste Befürchtung der Ukraine könnte wahr werden.

Wenn die Stadt einmal abgeschnitten ist, bricht die Versorgung mit Strom, Wasser, Lebensmitteln und Kommunikation leicht zusammen – nicht zuletzt der militärische Nachschub. All die Waffen, die Europa, auch Deutschland, liefern will, kämen womöglich nicht mehr rechtzeitig in Kiew an.

Kiew liegt etwa in der Mitte des Landes, aber schon nahe an der nördlichen Grenze zu Belarus. Es wird erwartet, dass Belarus ebenfalls das Nachbarland angreift; darauf deuten weitere Militärbewegungen hin.

Kiew: Jagd auf Selenskyi

Wer Kiew einnimmt, hat die Ukraine enthauptet. Hier wird das operative Zentrum vermutet, der Generalstab um Präsident Wolodymyr Selenskyj. Kreml-Chef Präsident Wladimir Putin hat erst am Montagabend in einem Telefonat mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron klargemacht, dass er die "Entnafizierung" und Neutralität der Ukraine erzwingen wil.

Fällt Kiew und ist mit Selenskyi eine Identifikationsfigur des Widerstands mundtot gemacht worden, könnte Putin leichtes Spiel haben. Es ist zu befürchten, dass die Kommando- und Kommunikationsstrukturen zusammenbrechen – und in der Folge auch die Kampfmoral. Vor allem: Wer wäre noch da, um selbstbewusst über einen Friedensvertrag zu verhandeln?

So könnte es kommen: Erst ein tagelanger Beschuss der Stadt – für die Einwohner der Alptraum –, danach rücken die Kampftruppen vor. Der Beginn eines blutigen Häuserkampfs. Derweil durchkämen Spezialteams die Bunker der Stadt auf der Jagd nach Selenskyi. Die Russen dürften noch aus der Sowjetzeit sehr gute Kenntnisse von den unterirdischen Versorgungsschächten haben.

Dieser Artikel ist zuerst auf waz.de erschienen.

