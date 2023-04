Messerstecher von Duisburg hat offenbar zuvor schon gemordet

Düsseldorf/Duisburg. Es gibt DNA-Spuren, die nahelegen, dass der verhaftete 26-jährige Syrer auch für einen Mord zu Ostern verantwortlich sein könnte.

Weitere dramatische Wende im Fall der Messerattacke in einem Duisburger Fitnessstudio vom 18. April: Wie die NRW-Sicherheitsbehörden am Donnerstag bekannt gaben, soll der tatverdächtige Syrer (26) bereits Tage zuvor nur wenige Straßen entfernt einen Mann mit zahlreichen Schnitt- und Stichwunden getötet haben. Zuvor waren bereits Hinweise auf eine islamistische Gesinnung des Tatverdächtigen bekannt geworden, weshalb die Terror-Einheit der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf den Fall übernommen hat.

Der Zusammenhang zwischen den Bluttaten habe sich durch DNA-Spuren am Schuh des Syrers ergeben, bestätigte eine Vertreterin des Justizministeriums im Innenausschuss des Landtags. In der Nacht zum Ostersonntag war ein 35-Jähriger in der Duisburger Altstadt getötet worden. Bei einer Messerattacke in der Männerumkleide des Fitnessstudios „John Reed“ wurden neun Tage später vier Männer im Alter von 21 bis 32 Jahren schwer verletzt – drei sind inzwischen wieder zu Hause, einer schwebt weiterhin in Lebensgefahr.

NRW-Innenminister spricht von untypischem Täterverhalten

Der Tatverdächtige sitzt in U-Haft. Er ist 2015 nach Deutschland eingereist und hat Asyl beantragt. Wegen des laufenden Verfahrens hat er eine sogenannte Aufenthaltsgestattung. Großartig polizeilich aufgefallen war er bislang nicht. Eine Besondere Aufbauorganisation (BAO) beim Polizeipräsidium Essen soll nun die Hintergründe der Taten ausleuchten. Über das Motiv rätseln die Ermittler, auch wenn auf dem Handy und in der Wohnung Hinweise auf eine dschihadistische Beeinflussung gefunden wurden.

Innenminister Herbert Reul (CDU) sprach im Landtag von einem untypischen Täterverhalten: „Warum läuft der Beschuldigte eigentlich erst in die Umkleidekabine eines Fitnessstudios bei ihm um die Ecke und verübt seine Tat nicht im Eingangsbereich oder an irgendeinem anderen, öffentlichen Ort wie einem Bahnhof?“ Bislang verweigert der Syrer die Aussage. „Auch das ist untypisch für einen Attentäter, der seine Tat einordnen will, aber auch für den Amoktäter, der aus seiner Sicht ja nichts mehr zu verlieren hat“, sagte Reul. Eine psychische Störung sei ebenso wie eine ideologische Motivation weiterhin nicht auszuschließen.

FDP-Fraktionsvize Marc Lürbke reagierte erschüttert: „Ein vollendeter tödlicher Terroranschlag auf nordrhein-westfälischem Boden steht im Raum. Da kann man nicht zur Tagesordnung übergehen.“ Grünen-Innenexpertin Julia Höller ärgerte sich, dass vereinzelt von Lokalpolitikern „nach Abschiebung gerufen wird“, obwohl Abschiebungen aus Deutschland nach Syrien nicht möglich seien. Die AfD-Landtagsfraktion bestreitet das und verweist auf die umstrittenen Abschiebungen aus Dänemark in Teile von Syrien.

SEK-Einsatz bei John Reed in Duisburg SEK-Einsatz bei John Reed in Duisburg Polizei Großeinsatz nach Messerangriff bei JOHN REED Fitness in der Duisburger AltstadtFotos: Zoltan Leskovar

