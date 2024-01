„Masterplan“ der Rechten: Jeder Demokrat muss sich wehren

ESSEN Bei einem Geheimtreffen sollen rechte Fanatiker Abschiebepläne geschmiedet haben. Unseren Autor packt angesichts solcher Gedanken das Grausen.

Noch am zurückliegenden Wochenende hatte Simone Baum, NRW-Vorsitzende der stramm konservativen Werteunion in der CDU, der NRZ erklärt, warum die CDU für sie keine Heimat mehr ist. Baum will die Partei verlassen und dem ehemaligen Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen in eine neue Partei rechts der CDU folgen.

Ein Glück, könnte heute so mancher Christdemokrat denken. Denn nach Recherchen des Netzwerks Correctiv hat Simone Baum als eines von zwei CDU-Mitgliedern an einem Treffen teilgenommen, bei dem an einem rassistischen “Remigrations”-Plan gesponnen worden sein soll. Die irre Idee: Migranten und Menschen mit Migrationshintergrund (auch mit deutschem Pass) sollen des Landes verwiesen werden können, möglicherweise in einen “Musterstaat” in Nordafrika. Kein Zufall, dass die Nationalsozialisten bereits ähnliche Ideen hatten und daran sponnen, vier Millionen Juden nach Madagaskar zu deportieren.

Rassistische „Remigrations“-Pläne sind ein Angriff auf Grundgesetz und Staatsbürgerrecht

Jedem der auch nur mit einem Bein auf dem Boden unserer Verfassung steht, muss sich angesichts dieses Plans mindestens das Grausen packen. Solche Gedanken sind ein Angriff - auf unser Grundgesetz, das Staatsbürgerrecht und den Gleichheitsgrundsatz. Jeder Demokrat muss sich dagegen wehren. Angesichts dessen, was man zuletzt über die AfD erfahren hat, wundert es nicht so sehr, dass die rechte Hand von Alice Weidel und weitere AfD-Mitglieder bei diesem Treffen anwesend gewesen sein sollen.

CDU-Chef Friedrich Merz, der seit dem vergangenen Sommer bemüht ist, Grenzen zwischen der CDU und der AfD zu ziehen und die Zusammenarbeit auszuschließen, muss eine solche Grenze nun auch innerhalb der eigenen Partei ziehen. Merz und die gesamte CDU-Führung müssen deutlich machen, welche Grundwerte und welche Haltung in der CDU eine Heimat haben - und welche ausdrücklich nicht. Simone Baum hat in ihrem Fall die Frage schon selbst beantwortet.

