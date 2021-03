Massive Verstöße gegen Corona-Regeln bei Demos in Düsseldorf

Düsseldorf. In mehreren Städten gab es Demos gegen die Corona-Maßnahmen - teils trotz gerichtlichem Verbot. Massive Verstöße gegen Corona-Schutzverordnung.

Am Düsseldorfer Landtag sind am Samstag nach Polizeiangaben statt der angemeldeten 500 rund 2000 Menschen zusammengekommen, um gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu demonstrieren. Die Demonstranten hätten sich im Laufe des Tages unkoordiniert vom Landtag entfernt und seien in der Stadt verteilt unterwegs gewesen, sagte eine Sprecherin.

Die Polizei habe zuvor die Kräfte noch einmal aufgestockt. Dennoch sei es zu massiven Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnungen gekommen. Weitere Details gab es zunächst nicht. Außerdem wurden mit einem Wohnmobil-Korso Lockerungen der Corona-Maßnahmen gefordert. Mehr als 100 Wohnmobile kurvten dabei durch die Landeshauptstadt, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte.

Tätliche Angriffe und Widerstand gegen Polizisten bei Querdenken-Demo

In mehreren deutschen Städten haben am Samstag Menschen gegen die bestehenden Corona-Maßnahmen demonstriert. In München versammelten sich mehrere Tausend Menschen unter dem Motto „Ein Jahr Lockdown-Politik - es reicht“ in der Nähe des bayerischen Landtags. Die Polizei musste eigenen Angaben zufolge die Demonstration am Nachmittag „wegen mehrerer nicht-eingehaltener Auflagen“ auflösen. So sei nicht nur die zugelassene Teilnehmerzahl überschritten worden. Vielfach seien die Maskenpflicht ignoriert und der Mindestabstand nicht eingehalten worden.

Teilnehmer einer Demo halten ein Banner vor dem Düsseldorfer Landtag. Foto: dpa

Trotz Verbots einer „Querdenken“-Demonstration in Dresden sind am Samstag mehrere hundert Menschen durch die sächsische Landeshauptstadt gezogen. Dabei kam es nach Polizeiangaben auch zu Gewalt gegen Sicherheitskräfte, vier Polizisten seien verletzt worden. Im Laufe des Tages seien mehr als 30 Straftaten und etwa 390 Ordnungswidrigkeiten festgestellt worden, teilte die Polizei am frühen Abend mit. Es seien rund 50 Platzverweise erteilt worden. (dpa/afp)