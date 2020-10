Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) appelliert an die Bürger, sich an die Corona-Regeln zu halten. Mit Leichtsinn riskierten wir das, "war wir in den letzten Monaten erreicht haben", mahnte Merkel im Bundestag.

Berlin. In der Corona-Krise hilft die Bundeswehr in vielen Regionen, um Gesundheitsämter zu unterstützen. Ein Berliner Bezirk lehnt das ab.

Die Hauptstadt ist die neue Corona-Metropole Deutschlands – doch trotz der Alarmstimmung in den Berliner Gesundheitsämtern wollen sich einige nicht helfen lassen: Der grün-rot-rot regierte Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg lehnt es bislang ab, dass Bundeswehrsoldaten die Behörden bei der Nachverfolgung von Kontakten unterstützen. Anderswo in der Stadt ist das kein Problem.

Annegret Kramp-Karrenbauer findet das riskant, die Verteidigungsministerin kritisiert die ablehnende Haltung des Bezirks deutlich: Das Nein zur Bundeswehr-Hilfe berge die Gefahr, eine Verschärfung der Lage für ganz Berlin zu riskieren, sagte die CDU-Chefin dem „Tagesspiegel“. „Mir fehlt jedes Verständnis, dass Rot-Rot-Grün es eher riskiert, dass es rasant steigende Infektionen gibt, dass Infektionsketten nicht nachverfolgt oder nicht eingedämmt werden können, als sich von der Bundeswehr helfen zu lassen“, sagte Kramp-Karrenbauer. Sie sieht „ideologische Gründe“. Überall sonst werde die Hilfe der Soldaten dankbar angenommen.

Auch Jens Spahn äußerte Kritik an der Haltung des Bezirks: „Übrigens wundert es da schon, wenn hier in Berlin-Friedrichshain dann ein Gesundheitsamt aus ideologischen Gründen mitten in der Pandemie keine Hilfe von der Bundeswehr will“, sagte der Bundesgesundheitsminister in der ARD-Sendung „Extra“ am Mittwochabend.

In elf Berliner Bezirken kommen bereits Soldaten zum Einsatz, die bei der oft telefonischen Nachverfolgung der Kontakte von Infizierten oder in Teams für Tests eingesetzt werden. Zu den bisher 60 Soldaten sollen noch einmal 180 dazukommen.

Bundeswehrsoldaten helfen bei Corona-Tests im Kreis Gütersloh. Die Truppe hilft wegen der Pandemie in vielen Regionen Deutschlands. In Freidrichshain-Kreuzberg ist sie bislang von der Linkspartei unerwünscht. Foto: noah wedel / imago images/Noah Wedel

Linke in Berlin wollen keine Corona-Hilfe von der Bundeswehr

Der Linken gefällt das nicht. Ende August beschloss die Landespartei in Berlin, sich gegen den Einsatz der Bundeswehr im Anti-Corona-Kampf zu stellen: Die in den Gesundheitsämtern eingesetzten Bundeswehrsoldaten sollten sofort abgezogen werden. Eine „schleichende Vermischung ziviler und militärischer Kompetenzen“ sei vor dem historischen Hintergrund der Erfahrungen mit dem deutschen Militarismus abzulehnen, heißt es zur Begründung. Dass die Gesundheitsämter ihrer Arbeit auch ohne Militär nachkommen können, zeige der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, „der einen Einsatz der Bundeswehr zu Recht ablehnt“.

Das sehen nicht alle in Berlin so: Die SPD will an diesem Donnerstag im Bezirksparlament von Friedrichshain-Kreuzberg das Nein zur Bundeswehr kippen. In einem Dringlichkeitsantrag heißt es: Die Verwaltungsmitarbeiter arbeiteten seit Monaten am Limit. „Das Angebot der Bundeswehr steht, schaffen wir die Voraussetzung, um es im Bedarfsfall annehmen zu können!“

Vier Berliner Bezirke unter elf größten Corona-Hotspots in Deutschland

Nicht nur im linksalternativen Friedrichshain-Kreuzberg ist die Lage mittlerweile besorgniserregend: In der bundesweiten Liste der Hotspots, die das Robert Koch-Institut (RKI) jeden Tag aktualisiert lagen zuletzt vier Berliner Bezirke auf vorderen Plätzen:

Berlin-Mitte (Platz 3)

Kreuzberg-Friedrichshain (Platz 6)

Tempelhof-Schöneberg (Platz 10)

Neukölln (Platz 11)

Das Corona-Ampelsystem der Hauptstadt sprang am Mittwochabend zudem stadtweit auf Rot: Bei der Zahl der Neuinfektionen gilt nun die höchste Warnstufe, pro 100 000 Einwohner steckten sich in den vergangenen sieben Tagen 30,2 Menschen nachweislich an. Der Reproduktionswert für die vergangenen vier Tage lag nach Angaben der Gesundheitsverwaltung dagegen mit 0,93 knapp unter der kritischen Marke. Auch bei der Auslastung der Intensivbetten ist Berlin mit 2,4 Prozent weiter im grünen Bereich.

Dennoch hatte der Senat am Dienstag Einschränkungen für private Feiern beschlossen. Unter anderem gilt bei Feiern im Freien ab Samstag eine Obergrenze von 50 Teilnehmern, in geschlossenen Räumen von 25. In Büro- und Verwaltungsgebäuden ist außerdem künftig vorgeschrieben, etwa im Flur und im Aufzug eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Corona-Krise bringt Gesundheitsämter an ihre Grenzen

Nicht nur in Berlin gilt: Je größer die Zahl der Neuinfektionen, desto komplizierter wird es, sämtliche Kontakte nachzuverfolgen. Zumal die Gesundheitsämter überall in Deutschland seit langem über zu wenig Personal klagen, die jetzt zugesagten 5000 neuen Stellen stehen vielerorts bislang nur auf dem Papier.

In Hotspots geraten die Ämter deswegen schnell an ihre Grenzen – mit der Folge, dass das Infektionsgeschehen nicht mehr kontrolliert werden kann. Bereits im Frühsommer hatten die Gesundheitsämter deswegen auf Verwaltungsmitarbeiter aus anderen Bereichen, aber auch Medizinstudenten und Bundeswehrsoldaten zurückgegriffen.

