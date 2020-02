Linke-Chef Bartsch: So werden wir Deutschland verändern

Dietmar Bartsch schlägt ungewohnte Töne an. „Der Leistungsgedanke muss bei uns wieder im Vordergrund stehen“, mahnt der Fraktionschef der Linken im Bundestag seine Partei – und spricht sich für Steuersenkungen aus. Fassungslos ist er über die Vorgänge in Thüringen.

Die Linkspartei hat ihren einzigen Ministerpräsidenten verloren – Bodo Ramelow wird in Thüringen überraschend von dem FDP-Politiker Thomas Kemmerich abgelöst. Wie schwer wiegt diese Niederlage, Herr Bartsch?

Dietmar Bartsch: Das ist ein unvorstellbarer Vorgang, ein Dammbruch sondergleichen. Dass sich ein Liberaler von der AfD eines Björn Höcke wählen lässt, hätte ich mir nicht träumen lassen. Das sagt etwas über das Politik- und Demokratieverständnis der FDP, und ich bin zutiefst entsetzt. Ich bin sicher, dass das nicht das Ende dieser Geschichte ist.

Die Linke hat keine Fehler gemacht?

Bartsch: Bodo Ramelow hat in Thüringen einen hervorragenden Job gemacht, hat allen Gespräche angeboten. Am Ende ist der Versuch gescheitert, eine Minderheitsregierung zu bilden. Ich sehe bei Bodo Ramelow keine Fehler.

Wie soll es jetzt weitergehen?

Bartsch: Der Koalitionsvertrag, den die Linke mit SPD und Grünen geschlossen hat, gilt logischerweise nicht. Jetzt muss Herr Kemmerich zeigen, ob er wirklich irgendetwas an Substanz hat und wie er mit der AfD regieren will. Von der Linken wird es keinerlei Unterstützung geben. Das alles ist auf Sand gebaut – es sei denn, Herr Kemmerich arbeitet offen mit Faschisten zusammen. Ich hoffe, dass dies keine Vorboten für die Bundestagswahl sind.

Auf der Bundesebene gibt es eine ganz andere Entwicklung. Die SPD steuert mit ihrer neuen Führung so weit nach links, dass sich Sozialdemokraten wie Ralf Stegner schon eine Fusion mit der Linkspartei vorstellen können. Ist Ihnen der Gedanke sympathisch?

Bartsch: Der Gedanke hat keinen Bezug zur Realität. Ich würde mich freuen, wenn die Zusammenarbeit zwischen Sozialdemokraten und Linken besser wird – in den Ländern und gerne auch im Bund. Aber das Fusionsgerede ist absurd und dient nur den politischen Konkurrenten.

Wie beurteilen Sie den Start von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans an der Spitze der SPD?

Bartsch: Verbal teilweise gut, real ungenügend.

Heißt?

Bartsch: Der SPD-Bundesparteitag hat eine Reihe vernünftiger Beschlüsse gefasst. Aber in der großen Koalition geht es weiter wie bisher. Wenn sich die SPD nicht aus der Umklammerung der Union befreit, wird jeder Neuanfang unmöglich. Die große Koalition ist am Ende, Neuwahlen wären der richtige Weg.

Wie wahrscheinlich ist ein Linksbündnis nach der nächsten Bundestagswahl?

Bartsch: Mein strategisches Ziel ist und bleibt ein Mitte-links-Bündnis. Und ich glaube, dass reale Chancen da sind. Ich wünsche mir, dass die SPD sich wieder erholt. Aber auch wir müssen unsere Hausaufgaben machen, um das zu werden, was wir sein wollen: Hoffnungsträger für einen Politik- und Regierungswechsel.

Wie verändert sich Deutschland, wenn Grüne, SPD und Linke regieren?

Bartsch: Vielfach. Es würde eine Kindergrundsicherung geben, um Kinderarmut endlich wirksam zu bekämpfen. Ein Rentensystem, das Altersarmut beendet und den Lebensstandard im Alter sichert. Eine solidarische Gesundheitsversorgung. Und eine große Steuerreform. Es gibt Gemeinsamkeiten zwischen den drei Parteien. Jetzt geht es darum, Hoffnung zu erzeugen, eine gesellschaftliche Stimmung zu wecken, die für ein Mitte-links-Bündnis begeistert.

Klingt vor allem nach massiven Steuererhöhungen.

Bartsch: Die Linke steht für Entlastung bei kleinen und mittleren Einkommen, Entlastungen für die Mehrheit der Bevölkerung. Die aktuelle Situation ist ausgesprochen leistungshemmend. Ich will, dass der Spitzensteuersatz später einsetzt und dass der Steuerfreibetrag erhöht wird. Die kalte Steuerprogression – also dass man mit mehr Gehalt plötzlich kaum mehr Netto bekommt – muss endlich angegangen werden. Aber wir wollen natürlich auch, dass ein höherer Spitzensteuersatz veranschlagt wird. Bei Helmut Schmidt waren es 56 Prozent, bei Helmut Kohl 53 Prozent …

… und Sie wollen zurück in die Zukunft.

Bartsch: Wir wollen, dass alleinverdienende Sin­gles den Spitzensteuersatz erst ab 70.000 Euro statt wie derzeit ab 57.000 Euro zu versteuerndes Einkommen im Jahr zahlen. Vielleicht kann die Grenze sogar noch ein bisschen höher liegen. Die große Mehrheit würde dadurch entlastet. Beim Spitzensteuersatz sollte man dann in die Richtung gehen, wie sie bei Kohl galt.

Wir haben in Deutschland die zweithöchste Belastung bei Steuern und Abgaben nach Belgien. Es ist allgemein bekannt, dass sich die Linke für diejenigen einsetzt, die ausgegrenzt oder arbeitslos sind. Aber uns liegen die Arbeitnehmer genauso am Herzen. Wir kommen aus der Tradition der Arbeiterbewegung. Der Leistungsgedanke muss bei uns wieder im Vordergrund stehen. Das Problem sind nicht die Leistungsträger, sondern diejenigen, die leistungslos Millionen und Milliarden scheffeln. Deswegen ist für mich eine Reform der Vermögen- und Erbschaftsteuer zentral.

Das ist wieder die alte linke Leier.

Bartsch: Unsinn. Mit der Erbschaftsteuer werden wir uns in der nächsten Wahlperiode sowieso befassen müssen. Die letzte Reform wird vor dem Bundesverfassungsgericht kaum Bestand haben. Derzeit gilt doch: je höher das Erbe, desto geringer die Steuerbelastung. Daher sollten wir einen großen Wurf wagen. Das wird uns massive Kritik von den Superreichen einbringen. Egal. Wir wollen niemanden enteignen, wenn wir die Erbschaftssteuer reformieren. Aber: Die 500 reichsten Familien in Deutschland verfügen über ein Vermögen von 700 Milliarden Euro. Das zeigt, dass in diesem Land etwas schiefläuft. Wir brauchen in Deutschland keinen Geldadel wie in den USA.

Geht es doch um Enteignung?

Bartsch: Es geht nicht um Enteignung, sondern um angemessene Besteuerung. Man muss es klar aussprechen: Wenn wir die kleinen und mittleren Einkommen entlasten wollen, muss das Geld irgendwo herkommen. Wir wollen die Reform der Einkommensteuer aufkommensneutral gestalten, bei Superreichen und Konzernen etwas abholen.

Der Bundestag ist inzwischen mit 709 Abgeordneten das zweitgrößte Parlament der Welt – hinter dem Nationalen Volkskongress in Peking. Wie kann der Kollaps verhindert werden?

Bartsch: Wenn der Bundestag weiter seine Aufgabe erfüllen soll, müssen wir das Wahlrecht dringend reformieren. Die noch große Koalition versagt in dieser Frage total. Die Verzögerungstaktik von Union und SPD ist so verantwortungslos wie durchsichtig. Sie wollen im Kern, dass alles beim Alten bleibt.

Union und SPD machen doch Vorschläge.

Bartsch: Gemeinsame bisher nicht. Einzeln nur solche, die ihnen selbst nutzen. Eine schlichte Obergrenze der Abgeord­neten würde meines Erachtens gegen die Verfassung verstoßen. Wir haben gemeinsam mit FDP und Grünen einen vernünftigen, soliden Vorschlag unterbreitet. Wir werden die Koalition weiter unter Druck setzen. Bei der nächsten Gesprächsrunde in den kommenden Wochen muss es Bewegung geben.

Wie beurteilen Sie die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts?

Bartsch: Das ist eine müßige Diskussion. Unabhängig von der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist die Politik am Zug, jetzt eine Lösung zu finden. Gibt es diese nicht, schaden die Koalitionsparteien damit der Demokratie.

Mit welchen Spitzenkandidaten tritt die Linke eigentlich zur Bundestagswahl an? Werden es wieder die beiden Fraktionsvorsitzenden sein?

Bartsch: Wir haben im Juni einen Parteitag, bei dem wir uns strategisch positionieren und neue Vorsitzende wählen wollen. Das Führungsgremium der Partei wird dann auch über die Spitzenkandidaten entscheiden.

Haben Sie wieder Interesse?

Bartsch: Ich habe Interesse, in Mecklenburg-Vorpommern auf Platz eins der Liste zu kandidieren. Alles, was darüber hinausgeht, hängt von der strategischen Ausrichtung der Partei ab – ob ich mich damit voll identifizieren kann. Es ist ein großer Unterschied, ob wir ein Mitte-links-Bündnis anstreben oder die Opposition.