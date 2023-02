Erdbeben in der Türkei Zynismus: Kritik an Einreisehürden für Erdbebenopfer wächst

Essen. Schnelle Hilfe für Betroffene prallt auf bürokratische Vorgaben. Die Forderung nach Einreise-Erleichterung für Erdbebenopfer wird lauter.

Kompliziert, realitätsfern, unmenschlich - die zunehmende Kritik an dem bürokratischen Einreiseverfahren für türkische Erdbebenopfer erhöht den Druck auf Land und Bund. Viele Menschen wollen Verwandte, die durch das Beben obdachlos geworden sind, nach NRW holen, scheitern aber oft an den Bedingungen, schildern Angehörige. „Wir fordern dringend eine Nachbesserung und eine visumfreie Einreise“, verlangt die Föderation Türkischer Elternvereine in NRW in einem offenen Brief an die Bundesregierung.

Erforderlich für ein Visum sei demnach ein ganzer Ordner von Papieren: Ein Pass samt biometrischem Foto, Krankenversicherung, Verpflichtungserklärung eines nahen Verwandten, Personalausweis der einladenden Person, Wohnsitznachweis im Erdbebengebiet zum Zeitpunkt der Katastrophe, schriftliche Schilderung der Notlage sowie eine beglaubigte Zustimmung beider Eltern bei Minderjährigen. Für traumatisierte und verletzte Erdbebenopfer sei es unmöglich, die verlangten Dokumente zu beschaffen und kurzfristig vorzulegen, so der Elternverein. Diese Verfahrensweise sei für die Betroffenen unzumutbar.

Finanzielle Bedingungen

Manche Angehörige in Deutschland scheitern zudem bei der Abgabe der Verpflichtungserklärung in den Ausländerämtern an den finanziellen Bedingungen. Mit dieser Erklärung verpflichten sich Bürger aus NRW, für den Lebensunterhalt ihrer Gäste aufzukommen. So muss nach gesetzlichen Vorgaben zum Beispiel ein Ehepaar mit einem Kind ein Nettoeinkommen von 2109,99 Euro nachweisen, zuzüglich 250 Euro pro Gast.

Auch der Landesintegrationsrat NRW kritisiert die behördliche Praxis scharf und spricht von Zynismus. „Mir ist völlig unbegreiflich, wie von Menschen, die bei diesem schrecklichen Erdbeben alles verloren haben und vor dem Nichts stehen, die Vorlage eines derartigen Katalogs an Dokumenten verlangt werden kann“, sagte der Vorsitzende Tayfun Keltek.

Forderung: Visapflicht aufheben

Deutschland mit seinem großen Anteil an Türkeistämmigen gebe ein „erbärmliches Bild“ ab. Er forderte angesichts der Notlage, die Visapflicht für die Betroffenen nach dem Vorbild der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sofort aufzuheben und Schutzsuchenden, die nicht bei Familienangehörigen unterkommen können, Notunterkünfte anzubieten.

Auch die Landesregierung sei nun gefordert, sagte Volkan Baran, integrationspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion. „Wir fordern die Landesregierung auf, Maßnahmen umzusetzen, die den Angehörigen der Erdbebenopfer die Möglichkeit zu unkomplizierten Anträgen bieten.“ Das Land müsse ein eigenes Aufnahmeprogramm für Betroffene auf den Weg bringen.

