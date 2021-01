Zwei Drittel aller Schüler und Studierenden lernen online

Essen. Mehr als zwei Drittel aller Schüler und Studierenden in NRW haben in der ersten Jahreshälfte 2020 Online-Lernmaterialen genutzt.

Mehr als zwei Drittel aller Schüler und Studierenden in NRW haben in der ersten Jahreshälfte 2020 Online-Lernmaterialen genutzt. Der Anteil derjenigen jungen Menschen, die zum Beispiel auf Lern-Software, elektronische Lehrbücher und audiovisuelles Lernmaterial zurückgriffen, stieg in der ersten Jahreshälfte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich um 25 Prozentpunkte auf fast 70 Prozent.

Besonders die Jüngeren nutzen Online-Lernmatierialien

Wie das Statistisches Landesamt IT.NRW mitteilt, fiel der Anstieg bei den jüngeren Schülern sogar noch höher aus: Der Anteil der Zehn- bis 15-Jährigen, die mit Online-Lernmaterial gearbeitet haben, hat sich demnach von rund 32 Prozent im Jahr 2019 auf über 64 Prozent im Jahr 2020 mehr als verdoppelt. Bei den Schülern und Studierenden ab 16 Jahren erhöhte sich der entsprechende Anteil von über 56 Prozent auf fast 76 Prozent.

Rund zwei Drittel der Schüler und Studierenden kommunizierten 2020 mit Lehrkräften und Mitschülern bzw. Kommilitonen über entsprechende Lernplattformen oder Lernportale. Im Jahr 2019 hatte dieser Anteil noch bei knapp 29 Prozent gelegen. Die Nutzung von Lernplattformen zur Kommunikation war bei den Älteren stärker verbreitet als bei Jüngeren: 2020 tauschten sich 74,3 Prozent der Schüler und Studierenden ab 16 Jahren über entsprechende Plattformen und Portale aus. Bei den 10 bis 15-Jährigen fiel der Anteil mit 59,9 Prozent niedriger aus.

Befragung

Die Ergebnisse stammen aus der Erhebung zur Nutzung von Informations- und

Kommunikationstechnologie in privaten Haushalten. Befragt wurden

Personen ab einem Alter von zehn Jahren. Die Befragung fanden von Anfang April

bis Ende Juni statt, schließen also den Beginn der Corona-Pandemie und den ersten Lockdown mit ein.