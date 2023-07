Zahl der Wohnungen in NRW stieg seit 2010 um 5,6 Prozent

Düsseldorf. Ende vergangenen Jahres gab es in NRW knapp 500.000 mehr Wohnungen als noch 2010. Im Durchschnitt waren die Wohnungen 90,7 Quadratmeter groß.

Die Zahl der Wohnungen in Nordrhein-Westfalen ist seit 2010 um rund 5,6 Prozent gestiegen. Ende 2022 habe es im bevölkerungsreichsten Bundesland insgesamt rund 9,2 Millionen Wohnungen gegeben, berichtete das Statistische Landesamt IT.NRW am Donnerstag. Das waren knapp 500 000 Wohnungen mehr als 2010. Allein 2022 kamen knapp 46 000 Wohnungen hinzu.

Den stärksten Anstieg der Wohnungszahlen aller 396 Städte und Gemeinden des Landes gegenüber 2010 gab es nach Angaben der Statistiker in den beiden zum Kreis Heinsberg gehörenden Kommunen Gangelt (+21,7 Prozent) und Wassenberg (+20,7 Prozent). In zwei Gemeinden Nordrhein-Westfalens war die Wohnungsanzahl 2022 niedriger als im Jahr 2010: in Altena im Märkischen Kreis (−3,3 Prozent) und in Bergneustadt im Oberbergischen Kreis (−0,5 Prozent).

Im Durchschnitt waren die Wohnungen 90,7 Quadratmeter groß. Jedem Einwohner NRWs standen damit laut IT.NRW durchschnittlich 46 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung. (dpa)

