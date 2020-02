Zahl der rechten Gefährder in NRW steigt auf 17

Düsseldorf 17 Menschen aus dem rechten Spektrum trauen die Behörden in NRW schwerste Straftaten zu. Dazu kommen noch 14 "relevante Personen".

Am Rande der Ermittlungen gegen eine mutmaßliche rechte Terrorzelle wurde am Sonntag bekannt, dass die Zahl der rechten Gefährder, denen schwere, staatsgefährdende Gewalttaten und Anschläge zugetraut werden, in Nordrhein-Westfalen seit Oktober 2019 von 15 auf 17 gestiegen ist.

Ein Sprecher des NRW-Innenministeriums sagte dies auf Nachfrage dieser Redaktion. „Die Gesamtzahl liegt sogar bei 31“, führte der Sprecher weiter aus. Darin würden 14 so genannte „relevante Personen“ mit berücksichtigt, deren Gefährlichkeit von den Sicherheitsbehörden geringer eingeschätzt werde als die der Gefährder.

Selbst gebaute Sprengkörper

Die Landesregierung vermutet, dass von der Terrorgruppe eine echte Anschlagsgefahr ausging. Womöglich "sehr gefährlich" soll sie gewesen sein. Bei den Razzien wurden scharfe Waffen entdeckt, die Mitglieder der Terrorzelle sollen offenbar auch vorgehabt haben, sich weitere Waffen zu beschaffen. Die "Handgranaten", die bei einem Verdächtigen in Minden-Lübbecke gefunden wurden, sollen nicht sehr professionell hergestellt worden sein, hieß es aus Sicherheitskreisen. Sie sprechen von "unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtingen", im Fachjargon "USBV" genannt. ​