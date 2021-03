Wuppertal: Distanzunterricht an weiterführenden Schulen

Wuppertal. Wuppertal schickt Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen wieder ins Distanzlernen. Abschlussklassen sind ausgenommen.

Die Stadt Wuppertal darf an allen weiterführenden Schulen zum Distanzunterricht zurückkehren. Das teilten das Sozialministerium und die Stadt am Samstagabend mit. Somit werde ab Dienstag an den weiterführenden Schulen der Wechselunterricht mit Ausnahme der Abschlussklassen ausgesetzt, hieß es aus dem Ministerium.

Beim Betrieb in den Grundschulen ändert sich gegenüber der Vorwoche nichts. Es bleibt dort beim bisherigen Wechselmodell. Weiterführende Schulen dürfen bereits ab Montag in den Distanzunterricht zurückkehren, falls sie schon entsprechende Vorbereitungen getroffen haben. Wuppertals Krisenstab appelliert sogar an die Schulen, möglichst Montag schon auf Präsenzunterricht zu verzichten.

Wuppertal aus der Luft gesehen, im Bild: die berühmte Schwebebahn. Die Stadt darf wegen hoher Inzidenzwerte zum Distanzunterricht zurückkehren. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Sportanlagen und Sportplätze in Wuppertal werden wieder geschlossen

Die Inzidenz in Wuppertal liege oberhalb des Landesdurchschnitts, so das Ministerium. Das rechtfertige eine stadtbezogene Ausnahme von den landesweiten Grundsatzentscheidungen zum Wechselunterricht in Schulen. Am Freitag hatte der Wert in Wuppertal bei rund 143 Infektionen binnen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner gelegen, am Samstag immer noch bei rund 142.

Zu den ergänzenden Maßnahmen der Allgemeinverfügung gehören laut Stadt die Schließung aller Sportanlagen und Sportplätze, außerdem das Verbot aller außerschulischen Bildungsangebote von Musikschulen für Kinder jenseits des Grundschulalters.

Dortmund darf Schulen nicht schließen

Auch in Dortmund wollte Oberbürgermeister Thomas Westphal (SPD) die Schülerinnen und Schüler wieder ins Home Schooling schicken, außerdem Kitas in den Notbetrieb überführen. Er scheiterte mit dem Vorhaben am Land, das Schulschließungen nur als „letztes Mittel“ akzeptiert. Dortmunds Sieben-Tage-Inzidenz lag am Samstag laut RKI bei 82,4. (dpa/red)