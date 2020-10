Bonn. Ein bewegender Staatsakt für Wolfgang Clement in Bonn ruft einen besonderen Politiker in Erinnerung - aber auch Glanz und Elend der SPD.

Beim ersten Staatsakt in NRW seit dem Tod Johannes Raus im Jahr 2006 haben Familie, Politiker und Wegbegleiter Wolfgang Clement gewürdigt.

gewürdigt. Der ehemalige NRW-Ministerpräsident und Bundesminister war am Sonntag im Alter von 80 Jahren verstorben.

Der amtierende NRW-Ministerpräsident Armin Laschet würdigte Clement als „großen Nordrhein-Westfalen“.

Die Frage, ob Wolfgang Clement dieser Staatsakt anlässlich seines Todes gefallen hätte, beantworten an diesem Dienstagmorgen indirekt seine fünf Töchter. Die „Clementinen“, wie der Vater sie liebevoll nannte, stehen im Halbkreis ums Rednerpult des alten Bundestags in Bonn.

Sie rufen abwechselnd mit bewegenden Worten in Erinnerung, was den am 27. September verstorbenen früheren NRW-Ministerpräsidenten und Bundesminister als Mensch, als Vater und Opa von 13 Enkelkindern ausgezeichnet hat. Sein Familiensinn, seine Stärke und Sturheit, seine Verlässlichkeit in fast 54 Ehe-Jahren, sein Lebensmotto: „In Dir muss brennen, was Du in anderen entzünden willst.“ In der Trauergemeinde werden Taschentücher gezückt.

Überall im Bonner Plenarsaal trifft man auf die große alte SPD

Schließlich sprechen die Töchter noch eine überraschend empfindsame Seite des öffentlich so knorrig auftretenden Politikers an. Wenige Wochen vor seinem Tode habe Amtsnachfolger Armin Laschet zum 80. Geburtstag des bereits vom Krebs gezeichneten Clement ja ein kleines Essen in einem Bonner Rheinufer-Hotel gegeben. Dass Laschet dabei als Gratulanten auch seine Sicherheitsbediensteten aufbot, die vor 20 Jahren schon Clement beschützt hatten, habe dem Vater „mehr bedeutet als er dachte, dafür empfänglich zu sein“.

Schon der Blick in den alten Bonner Plenarsaal hätte Clement vermutlich gefallen. Überall große alte SPD. Altkanzler Gerhard Schröder mit Ehefrau ist gekommen und steht vor Beginn des Staatsaktes mit Franz Müntefering und Ex-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft zusammen. Schröder richtet beiläufig dem aktuellen SPD-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans den Kragen. Hinter ihm hat sein früherer Kanzleramtschef Bodo Hombach Platz genommen, der ins Gespräch mit Christina Rau vertieft ist. Viele ehemalige Mitglieder des Düsseldorfer Kabinetts Clements sind gekommen.

Altmaier über Laschet: „Großer der Bonner und Berliner Republik“

Sein Nachfolger als Bundeswirtschaftsminister, Peter Altmaier (CDU), rühmt den Verstorbenen als „Großen der Bonner und Berliner Republik“. Er führt aus, dass die maßgeblich von Clement durchgefochtenen Arbeitsmarkt-Reformen der „Agenda 2010“ dem Land jahrelangen Wohlstand und Wirtschaftsboom beschert hätten. „Wir haben gebaut auf dem Fundament der Agenda 2010“, bekennt Altmaier, ein Vertrauter von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Schröder scheint da zufrieden die Hände zu kneten, während einige Reihen dahinter die aktuelle SPD-Generation reglos den Ausführungen lauscht.

Es ist wohl nicht ganz zufällig CDU-Ministerpräsident Laschet, der Clement zuletzt aus dem Winkel des Vergessens geholt hatte. Seit dieser 2008 nach 38 Jahren im Streit aus der SPD geflüchtet war, wirkte er politisch heimatlos. Laschet aber hielt den Kontakt und saß noch Ende August bei Feierlichkeiten zum Landesgeburtstag in einem Kölner Hochhaus mit Clement zusammen: „Er gab Impulse, gab Anregungen und war noch voller Tatendrang“, erinnert Laschet beim Staatsakt an diesen letzten öffentlichen Auftritt. „Er war ein großer Nordrhein-Westfale“, so Laschet, und „auch im höchsten Amt des Landes ein echter Malocher“.

„Er hat im Angesichts des Sterbens eine Größe bewahrt, die wir uns alle wünschen“

Die Aufstiegsgeschichte des Maurersohns aus Bochum beeindruckte Laschet ebenso wie die Tapferkeit, mit der Clement zuletzt den schlimmen Krebs ertrug und trotzdem für sich ein zufriedenes Leben mit vielen Glücksmomenten bilanzierte: „Er hat im Angesicht des Sterbens eine Größe bewahrt, die wir uns alle dereinst wünschen“, so der tief gläubige Katholik Laschet.

Dass Clements politisches Leben durch den Bruch mit seiner SPD überschattet wurde, durfte beim dem Staatsakt nicht ausgespart werden. Die Familie hatte sich den langjährigen SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel als Redner gewünscht. „Ein bisschen komisch wäre es dem Wolfgang schon vorgekommen, wenn hier nur Schwarze reden“, sagt er.

Gestörtes Verhältnis zur SPD: „Das wirste nicht los“

Gabriel redet nicht lange um das gestörte Verhältnis der aktuellen SPD-Generation zu Clement und den Regierungserfolgen der Ära Schröder herum. Es habe ihn traurig gemacht, dass Clement selbst nach seinem Tod aus seiner ehemaligen Partei „nur ganz wenig gewürdigt“ worden sei. Dabei habe ihn der Niedergang der Sozialdemokratie noch im Krankenhaus-Bett beschäftigt: „Das wirste nicht los“, habe Clement ihm gesagt.

Gabriel lobt den Verstorbenen mit all seiner Energie und seinem Dickschädel als „fast ausgestorbene Spezies in seiner Partei“. Seine Mahnung: Jemanden wie Wolfgang Clement brauche eine Partei und müsse ihn aushalten, „wenn sie Volkspartei bleiben will“. Sie kommt eindeutig zu spät.