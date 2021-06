So jung kommen wir nicht mehr zusammen? NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und FDP-Chef Christian Lindner wollen am Ort ihrer Koalitionsvertragsunterzeichnung von 2017 in den Oberkasseler Rheinwiesen am Freitagnachmittag ihre eigene Leistungsbilanz feiern. Die Opposition spottet.