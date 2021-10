Wieso eine Krankenschwester ihren Traumberuf aufgibt

Ruhrgebiet Verdi beobachtet, dass Pflegekräfte nach den letzten Pandemiewellen vermehrt dem Beruf verloren gehen. Frau Müller ist eine von ihnen

Der Widerspruch ist für die junge Frau am Bistrotisch ganz hinten am Fenster des Cafés kaum aufzulösen. Wenn sie von ihrem Pflegeberuf im Krankenhaus spricht, leuchten ihre Augen. Sie nennt die Pflege den schönsten Beruf, den sie auch nach 15 Jahren als examinierte Kranken- und Gesundheitspflegerin in einem Krankenhaus im Ruhrgebiet immer wieder für sich wählen würde. Und doch hängt sie genau diesen Beruf jetzt an den Nagel.

„Ich bin an meine absoluten Grenzen und darüber hinausgekommen“, sagt die Mittdreißigerin. „Die körperliche und psychische Belastungen sind so hoch, dass die Konsequenzen ernsthafte Behandlungsfehler sind.“

Verdi NRW: Pflegekräfte gehen Beruf zumindest teilweise verloren

Seit Jahren beklagen Gewerkschaften die steigende Belastung der Pflegekräfte. Sie habe solch eine Schwere erreicht, dass immer mehr Fachkräfte dem Beruf zumindest teilweise verloren gehen: Allein aus den Kliniken gebe es immer häufiger die Rückmeldung, dass Beschäftigte ihre Arbeitszeiten reduzieren, sagt Jan von Hagen, Gewerkschaftssekretär bei Verdi NRW. „Die Leute können nicht mehr, sie sind ausgebrannt.“ Oft habe es geheißen, die Pandemie wolle man noch durchhalten, aber dann sei man weg. „Die Rückmeldungen, die wir erhalten, sind alarmierend“, sagt der Gewerkschaftssekretär.

Die junge Frau am Bistrotisch gehört zu jenen, die der Pflege künftig fehlen. Sie betont, dass sie einen guten Arbeitgeber gehabt habe und dass es Geschichten wie ihre überall an Kliniken gebe. Damit sie offen sprechen kann, geschieht dies unter dem falschen Namen Frau Müller.

Eine Pflegekraft und 21 Patienten und Patientinnen

Müller arbeitete in verschiedenen Fachbereichen. Am Anfang habe sie gedacht, der Personalmangel sei normal, dann bemerkte sie Unterschiede zwischen den Stationen. Teams seien über die Jahre kleiner geworden, Stellen nicht nachbesetzt worden. Statt wie anfangs die Verantwortung für zehn Patienten und Patientinnen zu tragen, seien es zuletzt bis zu 16 gewesen. „Braucht da nur einer eine Eins-zu-Eins-Betreuung, bin ich bei allen anderen raus,“ sagt Müller.

Es gebe auch Stationen, auf denen eine Pflegekraft 21 Menschen zu versorgen habe und jeder zweite von ihnen medizinische Überwachung und Pflege brauche, „demente, inkontinente, kürzlich operierte Menschen“, sagt Müller. „Da kann es passieren, dass jemand drei Stunden nichts zu trinken bekommt, weil die Schwester nicht die Zeit hat, bei ihm vorbeizuschauen.“

Nach Feierabend fällt auf: Nicht mal zum Trinken war Zeit

Sie spricht über Stress im Alltag, über Frühschichten, in denen man nicht jeden hilfebedürftigen Menschen morgens beim Waschen unterstützen könne, weil dann die Zeit zur Medikamentengabe und Behandlungspflege anderswo fehle. Oft habe die schlanke Frau einen Patienten selbst gehoben, weil sie auf eine Kollegin nicht warten konnte. Vorgeschriebene Dokumentationsarbeit werde meist im Laufen gemacht, weil Zeit zum Hinsetzen fehle. Häufig müsse sie erstmals beim Umziehen zum ersten Mail zur Toilette, weil sie eine ganze Schicht lang nichts getrunken habe. Und sie erzählt von Fehlern: Patienten und Medikamenten seien verwechselt worden, wenn es mal wieder schnell gehen musste.

Es sei kaum ein Tag in der Klinik vergangen, an dessen Ende sie nicht von zu Hause angerufen habe, weil sie bei der Übergabe doch was vergessen habe. „Man schläft schlecht und geht schon mit Bauchschmerzen zur Arbeit, weil die nächste Schicht schlimmer werden könne als die letzte.“

Corona-Station: „Meine persönliche Hölle"

Müller sagt, vor der Pandemie habe sie vieles mit ihrer Freizeit kompensieren können. Mit dem Virus sei der Ausgleich weggebrochen. Zugleich wurde die Arbeit intensiver: Müller war in der zweiten Welle auf einer Station im Einsatz, auf der Covid-19-Infizierte isoliert und behandelt worden sind, die noch keine intensivmedizinische Hilfe benötigten. „Meine persönliche Hölle“, sagt sie.

Sie spricht von „Fließbandarbeit“, der Arbeitsrhythmus in Schutzkleidung sei trotz höherem Personalschlüssel kaum zu schaffen gewesen. Besonders zugesetzt haben ihr aber die Todesfälle. „Wenn jemand gestorben ist, kam schon der nächste“, sagt sie. Sterbebegleitung sei kaum möglich gewesen. „Nichts davon war das, warum ich Krankschwester geworden bin.“ Sie sei kalt und negativ geworden, sagt Müller. Zu Hause habe sie es noch vom Bett zum Bad und zurückgeschafft, war isoliert. „Ich habe viel geweint. Nach eineinhalb Monaten bin ich zusammengebrochen.“

Ein Drittel der Pflegekräfte denkt ans Aufhören

In einer bundesweiten Verdi-Befragung unter fast 12.000 Beschäftigten aus Kliniken, Psychiatrien und Pflegeheimen berichten Betroffene im Frühjahr 2021 von Überlastung, fehlender Zeit und Sorgen um die eigene Gesundheit. Nur 18 Prozent der Befragten glaubten, unter diesen Bedingungen bis zum gesetzlichen Rentenalter durchhalten zu können.

Viele wollen den Job wechseln: In der Befragung des Pflege-Berufsverbands DBfK im Dezember 2020 erklärte ein Drittel der Befragten in Kliniken und Heimen, an den Berufsausstieg zu denken. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft unterstreicht indes, dass die Kliniken seit Jahren die Zahl der Pflegekräfte ausbauen - soweit es der Arbeitsmarkt ermögliche.

Wie viele Pflegekräfte infolge der Pandemie ihrem Beruf bislang abhandenkommen, ist nur schwer zu finden. Nach der ersten Welle war bundesweit von rund 9000 Kräften die Rede. In NRW ist die Zahl der Pflegefachkräfte in Kliniken von Dezember 2020 bis März 2021 um rund 1000 auf 134.362 gesunken. Im Vergleich zu März 2020 ist ihre Anzahl aber um 3700 gestiegen.

Bessere Arbeitsbedingungen gefordert

Müller kündigte und entschied sich für einen Bürojob. Kein einfacher Schritt für sie: Es heiße immer, die Pflegekräfte kriegten das schon hin, sagt sie. Das tue man auch, aber zu welchem Preis? „Wir zahlen mit unserer Gesundheit, unserem Privatleben und büßen Lebensqualität ein.“

Sie sagt, dass sie der Pflege nie ganz verloren gehen werde. Menschen bei der Genesung zu helfen, sie zu versorgen, all das wolle sie gern weiter tun. „Ich glaube, es gibt Tausende wie mich, die ihren Beruf lieben und die wiederkommen würden, wenn die Bedingungen stimmen.“