Wiedereinführung der Maske im Unterricht in NRW möglich

Düsseldorf Die Landesregierung beschäftigt sich am kommenden Dienstag mit der Frage, ob Schüler im Unterricht wieder Maske tragen müssen.

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hat angedeutet, dass das Land in der kommenden Woche wieder eine Maskenpflicht im Unterricht einführen könnte. Am Dienstag werde sich das Landeskabinett mit den aktuellen Infektionszahlen unter Schülerinnen und Schülern beschäftigen. Sollten die Zahlen dies hergeben, könnten „weitere Maßnahmen nötig werden“. Dazu würde laut Gebauer auch „eine Maskenpflicht gehören“.

Gebauer sagt immer noch, Schulen seien sichere Orte

Auch angesichts Besorgnis erregender Zahlen des RKI zum Infektionsgeschehen unter Kindern und Jugendlichen hält Gebauer an ihrer Position fest, dass die Schulen in NRW nach wie vor sichere und die "bestüberwachtesten" Orte in NRW seien. Die Zunahme der Infektionen sei vor allem der schlechten Impfquote unter Erwachsenen geschuldet. In den Schulen bilden die regelmäßigen Tests eine gute Barriere, die zu mehr Gesundheitsschutz führten.

Keine Schulschließungen in Sicht

Gebauer betonte außerdem, dass die Regierung in NRW keine Schulen in der Pandemie schließen werde. Eine Aufhebung der Präsenzpflicht in Schulen sei nicht zu erwarten, ebenso wenig seien vorgezogene Weihnachtsferien "zum jetzigen Zeitpunkt" in NRW in der Diskussion.

Mit Blick auf die Risiken der neuen Virusvariante aus Südafrika ergänzte NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) allerdings, es wäre fahrlässig, "irgendetwas für die Zukunft auszuschließen". Gebauer und er würden aber darauf achten, dass die Kinder die Letzten seien, die in Mitleidenschaft gezögen würden. "Wir werden die Bildungsrechte verteidigen", so Stamp.

