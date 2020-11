Wie Schnelltests im Heim Corona eindämmen können

Herten/Essen. Der Start der verbindlichen Corona-Schnelltests in der Pflege war holprig. Ein Beispiel zeigt, was ihr Einsatz bringen kann.

Jan Hindrichs ist kein glühender Verfechter der Corona-Schnelltests . Doch der Geschäftsführer des Caritasverbandes Herten hat ihren Einsatz in den vergangenen Wochen sicher zu schätzen gelernt.

„Verantwortungsvoll und mit Augenmaß eingesetzt sind sie ein gutes Instrument, um Infektionen einzudämmen“, sagt der Hertener Caritas-Chef. In einem Pflegeheim des katholischen Trägers, dem Caritas-Zentrum Franz von Assisi, sind die Schnelltests jüngst auch deshalb zum Einsatz gekommen, weil es einen Corona-Ausbruch gibt. 25 Infektionen unter den 120 Bewohnern sowie vier unter den Beschäftigten sind bestätigt. Drei Senioren mit Covid 19 sind verstorben.

Vorteil: Erste Informationen legen innerhalb von bis zu 20 Minuten vor

Wie sich das Infektionsgeschehen ohne Schnelltests entwickelt hätte, darüber will Hindrichs nicht spekulieren. „Informationen liegen schnell vor, dadurch sind wir handlungsfähiger“, sagt er stattdessen. Mit den Corona-Schnelltests erhalten Pflegeeinrichtungen und ambulante Dienste vor Ort innerhalb von bis zu 20 Minuten Ergebnisse zu einer möglichen Corona-Infektion, wo reguläre, aber auch zuverlässigere Verfahren in den stark belasteten Laboren oft mehrere Tage auf sich warten lassen. „Fünf oder sechs Tage Verzug können in einer Pflegeeinrichtung und bei diesem Virus entscheidend sein“, sagt Hindrichs.

Seinen Anfang genommen habe der Ausbruch Ende Oktober. Eine Bewohnerin hatte Symptome gezeigt, ein regulärer Test durch eine Ärztin bestätigte die Infektion. Offenbar unabhängig davon hat sich auch ein Ehepaar angesteckt. Hindrichs spricht von verschiedenen Quellen, es habe nicht den einen Infektionsherd gegeben.

Angehörige kamen nicht mehr zu Besuch

Um Ansteckungen einzudämmen, seien auch die neuen Schnelltests eingesetzt worden, als diese zur Verfügung standen. Selbst bei Bewohnern, die zwar mit Infizierten auf einer Etage wohnen, aber keine Symptome gezeigt haben, wurde ein Abstrich gemacht. Weitere mögliche Ansteckungen seien so aufgefallen.

Die Heimleitung reagierte. Unter anderem bat sie Angehörige, nicht mehr zu Besuch zu kommen . Gruppenangebote wurden reduziert, ein Quarantänebereich für Infizierte eingerichtet. Bewohner begaben sich auch selbst in Isolation, wie Hindrichs berichtet. Spätere Laborverfahren bestätigten nicht alle Positiv-Ergebnisse der Schnelltests. Der Ausbruch an sich scheint aber gestoppt: „Aktuell haben wir keine Neuinfektionen.“

An den verbindlichen Schnelltest wird landesweit immer wieder Kritik laut . Träger beklagen, dass Personal fehle, zudem die Refinanzierung nicht ausreiche. In Herten warnt Hindrichs zudem davor, sich zu sehr auf die Schnelltests zu verlassen. „Mit den allgemein steigenden Infektionszahlen haben wir auch ein höheres Risiko, dass das Virus in die Einrichtungen gelangt“, konstatiert der Caritas-Chef.