Corona-Management Wie in Tübingen: Modellregionen in NRW für Öffnungsstrategie

Düsseldorf. In Modellkommunen sollen mit einem strengen Test- und Nachverfolgungsregime Öffnungsszenarien ausprobiert werden. Auch Tourismus hofft.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung will nach Ostern in ausgewählten Modellkommunen gelockerte Corona-Beschränkungen gekoppelt an ein IT-gestütztes Testkonzept einführen. Die zeitlich befristeten Modellprojekte sollen in fünf bis sechs Städten und Landkreisen umgesetzt werden, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag. Darunter sollen Orte in Westfalen und im Rheinland, große und kleine Städte sowie Landkreise sein.

Voraussetzung für den Versuch seien lückenlos negative Corona-Testergebnisse und IT-Systeme zur Kontaktnachverfolgung.

Das reine Schließen ist an seine Grenzen gekommen

„Das reine Schließen ist an seine Grenzen gekommen“, sagte Laschet. Die Modellprojekte ermöglichten es, „rauszukommen aus diesem Dauerkreislauf des Lockdown“. Getestet werden soll das Konzept sowohl im Rheinland als auch in Westfalen. Wo genau, werde in den kommenden Tagen bekanntgegeben.

Als Vorbild diene die baden-württembergische Stadt Tübingen, in der seit einer Woche das Projekt „Öffnen mit Sicherheit“ läuft und Kinos, Theater und Gastronomie mit Außenbereich wieder öffnen dürfen. Um das zu ermöglichen, wurden flächendeckend Schnellteststationen eingeführt. Dort können die Menschen kostenlose Tests machen, das Ergebnis wird bescheinigt. Damit kann man in Läden oder zum Friseur. Aber auch Außengastronomie und Kultureinrichtungen wie das Theater dürfen Gäste mit Zertifikat empfangen und bedienen.

Den ersten Modellregionen sollen viele folgen

„Wir brauchen Tübingen überall“, sagte der NRW-Ministerpräsident. „Wir müssen lernen, dies bei uns umzusetzen.“

Den Weg für die Einrichtung von Modellkommunen machten Bund und Länder mit ihrem Beschluss vom Montag frei: Demnach sollen „in einzelnen Regionen zeitlich befristete Modellprojekte“ möglich sein, um mit strengen Schutzmaßnahmen und einem Testkonzept die Corona-Beschränkungen in einzelnen Bereiche des öffentlichen Lebens zu lockern.

Hoffnung auf Urlaub im Sauerland

Hoffnung darauf setzen zum Beispiel auch die Urlaubsregionen auf solche Modellversuche: Landeswirtschaftsminister Andreas Pinkwart hatte mehrfach signalisiert, dass er unter den richtigen Rahmenbedingungen nichts für unmöglich hält – auch, um ein Branchensterben in den Urlaubsgebieten zu verhindern. Ob die „Testurlaubs-Idee“ (auch mehrere Testregionen wie Sauerland, Münsterland oder Teutoburger Wald seien denkbar) auf Gehör in der Landesregierung stößt und wie kurzfristig so etwas umsetzbar wäre, war noch unklar. (dpa)

