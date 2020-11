Wegen Corona: Über 2200 Altenpflegekräfte NRW in Quarantäne

Steigende Infektionszahlen setzen auch der Pflege in NRW zu: Laut Landes-Gesundheitsministerium sind aktuell 1336 Mitarbeiter in der Altenpflege mit dem Coronavirus infiziert. 2217 Beschäftigte sind in Quarantäne. Rund 180 Dienste und etwa 470 Altenheime sind den Angaben vom 13. November zufolge trotz aller Schutzvorkehrungen inzwischen betroffen. Mitte April, in der ersten Corona-Hochphase, lag die Zahl der infizierten Beschäftigten bei rund 780.

Nicht eingerechnet in die Statistik sind indes Mitarbeiter, die sich wegen eines Infektionsgeschehens freiwillig in Isolation begeben oder ein Kind in Quarantäne zu Hause betreuen müssen. Ein Sprecher der Ruhrgebietskonferenz Pflege berichtete mit Blick auf seinen Betrieb, dass es täglich mehr Beschäftigte gebe, die nicht mehr für die Pflege zur Verfügung stünden.

Insgesamt sind in NRW laut Statistikamt bei rund 5600 Pflegeheimen und ambulanten Diensten knapp 260.000 Altenpflegekräfte beschäftigt. Frauen sind in dem Berufsfeld überproportional häufig beschäftigt. Das Robert-Koch-Institut meldete am Freitag insgesamt wieder mehr Infektionen in Gemeinschaftseinrichtungen und Alten- und Pflegeheimen.

Klinikarzt: Personal wird durch Infektionen und Quarantäne knapper

Auch in den Kliniken sorgen Ansteckungen unter Beschäftigten für Personalsorgen. Michael Weber, Präsident des Verbandes der Leitenden Krankenhausärzte Deutschlands (VLK), sagte beim virtuellen Krankenhaustag, dass die Personalknappheit besonders in der Pflege durch Mitarbeiterinfektionen und Quarantäne verstärkt werde. Zu kompensieren seien Engpässe nur, wenn der Regelbetrieb in den Kliniken eingeschränkt werde.

Weber warb dafür, dass gesetzlich vorgeschriebene Mindestbesetzungen auf Stationen, sogenannte Personaluntergrenzen, ausgesetzt bleiben müssten, um auf Ausfälle bei Mitarbeitern flexibler reagieren zu können. Angekündigt ist bisher, dass Unterbesetzungen nicht sanktioniert werden.

Landesweite Angaben, wie viele Klinikbeschäftigte aktuell wegen Covid 19 in NRW ausfallen, gibt es nicht. Einzelne Klinikträger berichten aber von aktuell leicht sinkenden Infektionen. Bei dem Gesundheitskonzern „Sana Kliniken“ mit sieben Standorten und 5500 Beschäftigten in NRW etwa sind aktuell 22 Mitarbeiter positiv auf Covid 19 getestet und 42 Beschäftigte befinden sich in Quarantäne. „Wir können zum Glück konstatieren, dass ein Personalengpass bei uns im Moment kein Thema ist“, sagte eine Sprecherin.