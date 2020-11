Was Reisende aus Risikogebieten jetzt dürfen und was nicht

Für Reisende aus einem Corona-Risikogebiet im Ausland gelten in NRW ab Montag, 9. November, neue Quarantäne-Regeln. Betroffene müssen demnach in der Regel nach einer Einreise zehn statt bisher 14 Tage lang in Quarantäne. Gleichzeitig wird ein digitales Meldesystem eingeführt: Wer aus einem ausländischen Risikogebiet kommt, der muss sich vor der Einreise unter unter www.einreiseanmeldung.de anmelden. Diese Daten stehen dann dem örtlichen Gesundheitsamt zur Verfügung.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) appellierte am Wochenende an alle Bürger, Risikogebiete erst gar nicht aufzusuchen: „Sehen Sie von nicht dringend notwendigen Reisen – auch im Inland – ab.“

Wichtig zu wissen: Die Quarantäne kann nicht mehr durch einen negativen Covid-19-Test vor der Einreise vermieden oder durch einen solchen Test sofort nach der Einreise beendet werden (schnelles Freitesten). Es gibt auch keine Testzentren an Flughäfen mehr. Tests sind in Arztpraxen und regionalen Zentren möglich.

Frühestens ab dem 5. Tag nach Einreise Test möglich

Laut der neuen Verordnung kann nun frühestens ab dem fünften Tag nach Einreise ein Coronatest durchgeführt werden, durch den die Quarantäne im Fall eines negativen Ergebnisses beendet ist. Die Tests sind für die Betroffenen kostenlos. Sollten innerhalb von zehn Tagen nach der Einreise trotz eines negativen Testergebnisses Symptome auftreten, muss das zuständige Gesundheitsamt informiert und erneut ein Test durchgeführt werden.

NRW verfolgt laut Minister Laumann mit den neuen Regeln zwei Ziele: „Zum einen bringt die fünftägige Frist mehr Sicherheit bei der Feststellung einer möglichen Infektion. Zum anderen hoffe ich, dass diejenigen, die trotz hoher Infektionszahlen vermeidbare Reisen ins Ausland planen, durch die unvermeidbare mindestens fünftägige Quarantäne von diesen Plänen Abstand nehmen.“

Es gibt allerdings einige Ausnahmen von der Quarantänepflicht für Reiserückkehrer:

- Durchreisende müssen nicht in Quarantäne, wenn sie auf direktem Weg ohne Übernachtung das Risikogebiet durchqueren. Erlaubt ist zum Beispiel bei einer Reise mit dem Auto ein kurzer Aufenthalt an einer Autobahnraststätte.

- Reisen im Grenzverkehr mit den Niederlanden, Belgien und Luxemburg sind für bis zu 24 Stunden ohne anschließende Quarantäne erlaubt.

- Das gilt auch für Reisende, die höchstens 72 Stunden lang enge Angehörige „aus dringenden familiären Gründen“ besuchen, zum Beispiel Verwandte ersten Grades und Lebensgefährten, oder die in Umgangs- und Sorgerechtsangelegenheiten reisen.

- Aufenthalte bis zu 72 Stunden bei Personen, die zur Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems unabdingbar sind.

- Menschen, die nachweislich „aus zwingend beruflichen, studienbedingten oder ausbildungsbedingten Gründen regelmäßig pendeln“.

- Aufenthalte bis zu 72 Stunden in Risikogebieten bei Beschäftigten im Güter-, Waren- und Personenverkehr, also zum Beispiel Bus- und Lkw-Fahrer.​