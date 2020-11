Warum stadtweite Masken-Pflicht nicht mal eine Woche hielt

Die bundesweit strengste Masken-Pflicht hielt nicht einmal eine Woche. Am Montag hob die Landeshauptstadt Düsseldorf mit sofortiger Wirkung die umstrittene Vorgabe zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nahezu im gesamten Stadtgebiet wieder auf. Zuvor hatte das Verwaltungsgericht dem neuen Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) die entsprechende Allgemeinverfügung um die Ohren gehauen.

Zur Eindämmung der Corona-Infektionszahlen sollten seit vergangenem Mittwoch die Bürger überall dort eine Maske tragen, wo sie anhand von „Tageszeit, räumlicher Situation und Passantenfrequenz“ objektiv keinen Hygieneabstand von fünf Metern zum nächsten Mitmenschen einhalten könnten. Und das aber nur auf öffentlichen Wegen „innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile“ und nicht etwa in Parks oder auf Friedhöfen. Verstöße sollten mit 50 Euro oder im Wiederholungsfall mit 300 Euro geahndet werden. Bei hartnäckigen Masken-Muffeln ließ die Allgemeinverfügung sogar drakonische Geldbußen bis 25.000 Euro zu.

Bürger müssen nachvollziehen können, wann und wo sie eine Maske tragen sollen

Mehrere Klagen gingen dagegen beim Verwaltungsgericht ein. Am Montag entsprach das Gericht dem Eilantrag eines Düsseldorfers. Dem Bestimmtheitsgebot sei nicht genügt, wenn der Bürger „nicht ohne weiteres in der Lage sei zu erkennen, welches Verhalten von ihm gefordert werde“, hieß es in der Begründung des Gerichts. Außerdem äußerte die Kammer Zweifel an der Abstandsregelung von fünf Metern, da die Corona-Schutzverordnung der Landesregierung bei allen Regelungen lediglich einen Abstand von 1,5 Metern zugrunde legt.

Formal hat das Verwaltungsgericht nur den einen klagenden Bürger von der Masken-Pflicht im Stadtgebiet entbunden. Es dauerte jedoch nur wenige Stunden, bis die Stadtverwaltung am Montag einen generellen Rückzieher verkündete. Man respektiere den Beschluss des Verwaltungsgerichts und wolle nun eine neue Allgemeinverfügung erarbeiten, hieß es in einer Erklärung. Der Gerichtsbeschluss lässt der Stadt noch Handlungsspielraum, denn die Masken-Pflicht im gesamten Stadtgebiet wurde nicht grundsätzlich untersagt. Nur muss sie künftig plausibel und für jeden Bürger nachvollziehbar sein.

Fünf Meter Abstand? Land wird Stadtverwaltung wohl nicht stoppen

Einige NRW-Städte haben sich darauf beschränkt, besonders belebte Plätze und Straßen mit Hinweis-Tafeln zu „Masken-Gebieten“ auszuweisen. Wenn Düsseldorf darüber hinausgehen will, müssen alle Ausnahmen rechtssicher formuliert werden. Von der Landesregierung ist kein Veto zu erwarten, falls die Landeshauptstadt von ihren Bürgern größere Abstände fordert als die in der Corona-Schutzverordnung niedergeschriebenen 1,5 Meter. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte sich vergangene Woche prinzipiell mit dem Düsseldorfer Vorgehen einverstanden erklärt. Politisch scheint alles willkommen, was die hohen Infektionszahlen zu senken verspricht. Juristisch nicht.