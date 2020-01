Warum landen so viele Häftlinge gleich wieder im Knast?

An Projekten und Programmen hinter Gittern herrscht kein Mangel. Rund 600 verschiedene Behandlungsangebote unterbreiten die 36 NRW-Gefängnisse ihren gut 15.000 Häftlingen. Da die Rückfallquoten mit 45 Prozent bei den Erwachsenen und 65 Prozent bei Jugendlichen jedoch sehr hoch sind, will NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) nun erstmals den Instrumentenkasten seiner Anstalten auf Wirksamkeit hin überprüfen lassen.

Was ist neu?

Justizminister Biesenbach hat beim Kriminologischen Dienst des Landes eine auf mehrere Jahre angelegte „Evaluation im Strafvollzug“ (EVALiS) in Auftrag gegeben. Die derzeitige Angebotspalette der 36 Gefängnisse zur Gestaltung der Haftvollstreckungspläne soll systematisch durchleuchtet werden. Dadurch werde es erstmals möglich, „die Effektivität unserer Behandlungsmaßnahmen zu messen und dadurch den Justizvollzug in Nordrhein-Westfalen künftig besser zu steuern“, so Biesenbach.

Warum ist die Überprüfung wichtig?

Die Grundlage einer erfolgreichen Resozialisierung von Gefangenen sei ihre Behandlung hinter Gittern, sagt der Justizminister. Bundesweit werde aber gar nicht erhoben, ob die Angebote – von der Schuldnerberatung über die Suchttherapie bis zur beruflichen Qualifizierung – wirklich passgenau und erfolgreich seien. Biesenbach spricht von einem „analytischen Niemandsland“.

Älter, weiblicher, mit erheblichem Vorstrafenregister - der typische Häftling in NRW verändert sich

Was wird sich ändern?

Der Kriminologische Dienst des Landes hat mit der Datenerhebung zu allen 36 Haftanstalten in NRW begonnen und soll in drei bis fünf Jahren eine umfassende Studie zur Rückfallanalyse von Gefangenen liefern. Schon während der wissenschaftlichen Arbeit sollen Verbesserungen in den Haftalltag einfließen. Biesenbach fordert bei Häftlingen eine bessere individuelle Prüfung ihrer Eignung für bestimmte therapeutische Programme und ihres jeweiligen Rückfallrisikos. Wer etwa Suchtprobleme habe, aggressiv sei und keine Ausbildung habe, müsse die Hilfsangebote in der richtigen Reihenfolge und abgestimmt auf die Haftzeit erhalten.

Wie groß ist das Problem der Rückfälligkeit von Häftlingen?

Groß. Etwa 45 Prozent der erwachsenen Häftlinge werden innerhalb der ersten drei Jahre nach der Entlassung wieder straffällig. Gut 21 Prozent kommen sogar erneut ins Gefängnis. Bei jugendlichen Straftätern ist das Bild noch düsterer: Etwa 65 Prozent der Häftlinge werden erneut straffällig, rund 30 Prozent müssen wieder hinter Gittern. Da es sich um eine bundesweite Statistik handelt, ist unklar, ob die NRW-Anstalten besser oder schlechte abschneiden als andere Länder.

Wie sieht der typische Häftling in NRW aus?

Rund 93 Prozent der Gefangenen sind männlich, aber der Anteil der Frauen hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Ein gutes Drittel sitzt wegen Gewaltdelikten ein, also Straftaten gegen das Leben, Raub und Erpressung oder Körperverletzung und Sexualdelikten. Die Zahl der Gefangenen mit einem erheblichen Vorstrafenregister nimmt spürbar zu, die der älteren Straftäter wächst ebenfalls. Der Anteil der ausländischen Strafgefangenen liegt insgesamt stabil bei etwa einem Drittel, bei den unter 25-Jährigen jedoch inzwischen bei 50 Prozent. Aus der veränderten Belegschaft in den Gefängnissen ergeben sich nach Einschätzung von Wolfgang Wirth, Leiter des Kriminologischen Dienstes, auch ganz neue Anforderungen an die Behandlungsprogramme.

Wie lange „sitzen“ Häftlinge in NRW in der Regel?

Durchschnittlich verbüßen alle, die nicht zu lebenslanger Haft verurteilt wurden, eine Vollzugsdauer von 683 Tagen. Die Haftdauer hat sich insgesamt verkürzt. 2007 waren es noch 768 Tage. Der Anteil sogenannter Kurz-Strafer mit einer Haftdauer von bis zu einem Jahr ist auf über 47 Prozent gestiegen.