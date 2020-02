Warum das Röttgen-Solo die Zerrissenheit der NRW-CDU zeigt

Düsseldorf Ein Landesverband und nun schon vier Kandidaten für die AKK- und Merkel-Nachfolge. Was ist eigentlich in der CDU an Rhein und Ruhr los?

Als Norbert Röttgen am Dienstagmorgen in Berlin seine Kandidatur für den CDU-Vorsitz öffentlich machte, wähnte sich im fernen Düsseldorf mancher in einer Zeitmaschine. Das geschliffene „Sechs-Punkte-Programm“ für die Nach-Merkel-Zeit. Die sonore Radio-Stimme. Das selbstbewusst gereckte Kinn. Der intellektuelle Überbau einer christdemokratischen Zukunftsvision. Wie sich Röttgen da in der Bundespressekonferenz als kampfbereiter Gegenentwurf zu all dem Hinterzimmer-Gepoker und „Teamlösung“-Gerede der vergangenen Tage präsentierte, erinnerte doch stark an seinen ersten Husarenstreich dieser Art vor knapp zehn Jahren in NRW.

Damals setzte sich der inzwischen 54-jährige Meckenheimer in einem Mitgliederentscheid über den CDU-Landesvorsitz mit 54,8 Prozent relativ deutlich gegen Armin Laschet durch. Obwohl Laschet im Sommer 2010 als „Gremienlösung“ von den einflussreichsten Funktionären für die Nachfolge von Jürgen Rüttgers ausgeguckt war und Röttgen der Ruf anhaftete, den Landesvorsitz bloß als Karriere-Sprungbrett Richtung Kanzler-Amt missbrauchen zu wollen. Doch mit seiner Gabe, sich vom Postenschacher abzugrenzen und der CDU rhetorisch wieder eine Idee von sich selbst zu geben, überzeugte „Muttis Klügster“ damals die Parteibasis.

Vieles erinnert daran, wie Röttgen 2010 die NRW-CDU eroberte

Nun also der zweite Versuch in ähnlicher Ausgangslage. Viel ist seither passiert. Röttgens katastrophaler Landtagswahlkampf 2012 mit Berlin-Rückfahrkarte und am Ende historisch schlechten 26,3 Prozent, sein anschließender Rauswurf als Bundesumweltminister, Laschets unerwarteteter Aufstieg zum Ministerpräsidenten und einflussreichen CDU-Vize.

Röttgens Ambitionen auf die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer und „den ersten Zugriff“ bei der Kanzlerkandidatur der Union werfen nun ein ganz neues Licht auf die NRW-CDU. In diesem oft pauschal als „mächtig“ beschriebenen mitgliederstärksten Landesverband, der auf Bundesparteitagen ein Viertel der Delegierten stellt, macht zurzeit augenscheinlich jeder, was er will.

Laschet geht routiniert seinen Amtsgeschäften nach und schweigt zur K-Frage

Die NRW-CDU ist eben kein monolithischer Machtblock. Der Rheinländer Röttgen ist der erste, der einen offenen Wettbewerb um das AKK- und Merkel-Erbe ausfechten will. Der Sauerländer Friedrich Merz hatte seine Kandidatur um den CDU-Vorsitz zuvor über sein „Umfeld“ angekündigt, der Münsterländer Jens Spahn immerhin persönlich durch die Blume. Und Laschet, der Chef vom Ganzen, müsste eigentlich wollen. Am Dienstag hielt er fast trotzig routinemäßig die Kabinettssitzung in Düsseldorf ab und verwies bloß darauf, dass CDU und CSU eine gemeinsame "Mannschaftsaufstellung" hinbekommen müssten. Er ist die Sphinx aus Aachen-Burtscheid.

Das Echo auf Röttgens Kampfansage war am Dienstag in NRW entsprechend vielstimmig. An der Basis schimpften viele in vertraulichen Gesprächen über „Größenwahn“ und „persönliche Eitelkeiten“. Unstrittig ist andererseits, dass sich der respektable Außenpolitiker Röttgen als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestages wieder in die erste Reihe vorgekämpft hat. Manche monierten, dass Röttgen die NRW-CDU mit seinem unabgestimmten Vorstoß als zerstrittenen Haufen dastehen lasse, obwohl er ohne die Hilfe führender Parteifreunde wie etwa des verstorbenen Peter Hintze nie wieder politisch auf die Beine gekommen wäre. Merz-Fans bangten derweil, das Anti-Establishment-Lager der erbitterten Merkel-Gegner könnte mit dem zusätzlichen Bewerber Röttgen gespalten werden. Die NRW-CDU – eine schrecklich nette Parteifamilie.



Laschet, der nun weiter unter Zugzwang geraten ist, stand Röttgen trotz ihrer Auseinandersetzung 2010 nie feindselig gegenüber. Beide gehörten in den 90er Jahren der schwarz-grünen Bonner „Pizza-Connection“ und sind inhaltlich nicht weit auseinander. Allenfalls in der Russland-Politik schlägt Laschet deutlich mildere Töne an als der harte Transatlantiker Röttgen.



Mit dem Dienstag ist nun alles anders. Die Kampfkandidatur bei einem schnellen Sonderparteitag, die Laschet am wenigstens lieb sein kann, rückt näher.