An Wochenenden Waffenverbotszonen in NRW: Verordnung tritt in Kraft

Düsseldorf/Köln. Nach mehreren blutigen Vorfällen sollen Waffenverbotszonen die Situation in Ausgehmeilen entschärfen. Jetzt tritt eine Verordnung in Kraft.

Am Dienstag tritt in NRW die Verordnung der Landesregierung zu Waffenverbotszonen in Köln und Düsseldorf in Kraft. In der Düsseldorfer Altstadt, an den Kölner Ringen und auf der Zülpicher Straße in Köln ist das Tragen etwa von Messern schon ab einer Klingenlänge von vier Zentimetern künftig zu bestimmten Zeiten verboten.

Die Waffenverbotszonen gelten jeden Freitag- und Samstagabend ab 18 Uhr bis jeweils zum nächsten Morgen um 8 Uhr – zudem vor und an Feiertagen und an Karneval. Die Zonen werden mit Schildern gekennzeichnet.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) wird in Düsseldorf symbolisch eines der Hinweisschilder anbringen. (dpa)

Klare Kante, klare Meinung – das ist Klartext, die kommentierende Kolumne von Alexander Marinos, Vize-Chefredakteur der WAZ. Hier finden Sie alle Folgen - und können Klartext als Newsletter abonnieren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Landespolitik