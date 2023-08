Verdienstorden für Guido Maria Kretschmer und Veltins-Chefin

Düsseldorf. Ministerpräsident Wüst zeichnet heute 13 Bürger mit dem NRW-Verdienstorden aus. Preisträger sind auch Guido Maria Kretschmer und Susanne Veltins.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) wird an diesem Dienstag (15.30 Uhr) 13 Bürger mit dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen auszeichnen. Sie erhalten die Ehrung in Düsseldorf für ihren herausragenden Einsatz am Gemeinwohl und am Land NRW.

Zu den Preisträgern gehört Modedesigner und TV-Moderator Guido Maria Kretschmer („Shopping Queen“). Mit seinem Engagement für Stiftungen wie der Deutschen Schlaganfallhilfe oder als Botschafter des RTL-Spendenmarathons sei er ein „leuchtendes Beispiel“ dafür, wie Prominente ihre Berühmtheit einsetzen können.

Veltins-Brauerei als großzügiger Förderer und Sponsor

Ausgezeichnet wird auch Susanne Veltins, Geschäftsführerin der familieneigenen Brauerei im sauerländischen Meschede. Unter ihrer Leitung trete das Unternehmen als großzügiger Förderer und Sponsor in vielen gesellschaftlichen Bereichen auf. Zudem ermögliche sie ihren Mitarbeitern durch eine großzügige Freistellungspraxis wichtiges ehrenamtliches Engagement, teilte die Staatskanzlei mit.

Lesen Sie auch: Weltfrauentag: Wüst vergibt Orden ausschließlich an Frauen

Zu den weiteren Preisträgern zählen der frühere Vorsitzende der NRW-SPD und Ex-Landesverkehrsminister Michael Groschek, der erste Geschäftsführer der NRW-Filmstiftung und ehemalige Chef der Berliner Filmfestspiele, Dieter Kosslick (Berlin), sowie die Künstler-Brüder Christoph und Michael Winkelmann (Möhnesee).

Der Verdienstorden des Landes NRW wird seit 1986 verliehen. Mit ihm ehrt die Landesregierung gesellschaftlich besonders engagierte Bürgerinnen und Bürger für ihre Verdienste am Gemeinwohl und am Land Nordrhein-Westfalen.

