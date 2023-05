Umstrittene Derby-Verlegung: Welche Rolle spielte Reul?

Die SPD-Fraktion im Düsseldorfer Landtag hat eine Kleine Anfrage an die Landesregierung gestellt, um die Rolle von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) bei der Verlegung des Derbys in der Fußball-Bundesliga zu prüfen. (Archivfoto)

Düsseldorf. Der neue Termin für das Bundesliga-Derby zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln beschäftigt jetzt auch die NRW-Landespolitik.

Die umstrittene Verlegung des Derbys in der Fußball-Bundesligazwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln beschäftigt nun auch die Landespolitik in Nordrhein-Westfalen. Die SPD-Fraktion im Düsseldorfer Landtag hat eine Kleine Anfrage an die Landesregierung gestellt, um die Rolle von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) zu prüfen. Die Anfrage liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Zunächst hatte der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet.

Ein Sprecher Reuls hatte zuvor bestätigt, dass der Minister die Polizei um eine „wohlwollende Prüfung“ der Vorverlegung gebeten hat, „wie in ähnlichen Fällen bei anderen Vereinen übrigens auch schon“. Der Sprecher hatte auch bestätigt, dass Reul Dauerkarten-Inhaber bei Bayer Leverkusen ist, persönliche Interessen aber bestritten: „Er selbst wird das Spiel durch die Vorverlegung nicht sehen können. Am Sonntag hätte er es gekonnt, am Freitag nicht.“

Anfrage von SPD-Abgeordneten: Verfolgte Reul „private Interessen“?

„Welche innen- und sicherheitspolitischen Erwägungen veranlassten den Innenminister dazu, sich in diese Sache einzumischen und gegenüber dem ihm unterstellten Polizeipräsidium Köln auf eine Verlegung des Spiels hinzuwirken?“, heißt es unter anderem in der Anfrage der Abgeordneten Christina Kampmann und Tülay Durdu. Sie fragten auch: „Inwieweit verfolgte der Innenminister mit seinem Gesuch auch private Interessen wie etwa die Erlangung von Vorteilen für seinen Lieblingsverein?“ Und: „Falls der Innenminister auch private Beweggründe für sein Gesuch hatte, wie bewertet die Landesregierung dieses Vorgehen?“

Knifflig ist die Verlegung aus sicherheitstechnischer Sicht, weil es sich nun um ein Abendspiel handelt. Und es eigentlich ein ungeschriebenes Gesetz ist, dass die Fans nach Derby eigentlich im Hellen abreisen sollen. Das Spiel ist ja auch kein Derby, würde mancher FC-Fan entgegnen. Denn diesen Begriff verweigern viele als Protest und Provokation gegen den Werksclub.

Song-Veröffentlichung mit dem Titel „Fifakusen“

Zudem veröffentlichten der Kölner TV-Moderator Till Quitmann und Sänger Jürgen Zeltinger unter der Woche einen Song mit dem Titel „Fifakusen“ und der Leadzeile „Wär‘ die Fifa ein Verein, sie würde Bayer Leverkusen sein“. Für Baumgart allenfalls als Randnotiz. Doch die gesamte Gemengelage ist kompliziert und spricht für ein hitziges Spiel. Was auch Sorgen schürt. „Ich mache mir viele Gedanken darüber, dass es ein friedliches Miteinander wird“, sagte Baumgart: „Jeder ist froh, dass es am Freitag wieder um Sport geht. Und ich hoffe, dass die Rivalitäten auf dem Platz ausgetragen werden und nirgendwo anders.“

Die Leverkusener hatten wegen ihres Halbfinal-Hinspiels in der Europa League am kommenden Donnerstag bei der AS Rom eine Verlegung des Spiels von Sonntag auf Freitag erwirkt. Die Kölner hatten sich vor allem darüber beschwert, dass sie in den Prozess der Verlegung nicht frühzeitig eingebunden wurden. (dpa)

