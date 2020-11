Umfrage des DGB: So schlecht ist der Arbeitgeber Hochschule

Wer glaubt, es lohne sich, sein Leben der Wissenschaft zu verschreiben, der sollte den „Hochschulreport“ des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) für NRW lesen. Desillusionierender kann eine Lektüre kaum sein. Viele Beschäftigte der Unis und Fachhochschulen leiden demnach unter miserablen Arbeitsbedingungen und fehlenden Karrierechancen und fühlen sich ausgenutzt.

Wer wurde befragt?

Dietmar Hobler, Wissenschaftler beim Institut für sozialwissenschaftlichen Transfer in Berlin , hat im Auftrag des DGB eine Umfrage unter 5500 Beschäftigten an neun staatlichen Universitäten und zehn staatlichen Fachhochschulen in NRW ausgewertet. Die Fragebögen gingen an Mitarbeiter des „akademischen Mittelbaus“, also an wissenschaftliche Beschäftigte unterhalb der Professur, und an Mitarbeiter in Technik und Verwaltung. Die Fragen wurden vor der Coronakrise beantwortet. Die stellvertretende DGB-Landesvorsitzende Sabine Graf geht davon aus, dass die Lage wegen der Krise für die Mitarbeiter noch viel schlimmer geworden ist: Die schnelle Digitalisierung des Hochschulbetriebs habe den Druck auf die Beschäftigten weiter erhöht.

Was ist das Ergebnis?

Sabine Graf fasst die Umfrage-Ergebnisse so zusammen: „Die Beschäftigten der Hochschulen in NRW stellen ihren Arbeitgebern ein schlechtes Zeugnis aus.“ Sie spricht von zu hoher Arbeitsintensität, großer Beschäftigungsunsicherheit, mangelnden Entwicklungsmöglichkeiten und zu geringen Einkommen. „Dies belastet die Betroffenen sehr.“

Wie sicher sind die Arbeitsplätze?

Die Befristung von Arbeitsverträgen sei das Hauptproblem, erklärt Dietmar Hobler. Viele Mitarbeiter hangeln sich von Zeitvertrag zu Zeitvertrag, und dies verunsichere – anders als oft behauptet – sehr stark. Laut amtlicher Statistik waren im Jahr 2018 insgesamt 81,4 Prozent der wissenschaftlichen und künstlerischen Beschäftigten in NRW befristet beschäftigt. Bei den Mitarbeitern in Technik und Verwaltung waren es 19,2 Prozent. „Gut zwei Drittel der befristet Beschäftigten beider Gruppen machen sich oft oder sehr häufig Sorgen um ihre berufliche Zukunft“, so Hobler.

Was belastet die Beschäftigten noch?

Ihre Arbeitsbedingungen sind oftmals denkbar schlecht. Der DGB hat einen „ Index für gute Arbeit “ entwickelt, mit Werten zwischen 0 und 100. Weniger als 50 Punkte stehen für schlechte, 80 und mehr Punkte für gute Arbeitsbedingungen. Die wissenschaftlichen Beschäftigten und die Mitarbeiter aus Technik und Verwaltung vergeben hier nur 33 beziehungsweise 34 Punkte. Viele leiden unter Zeitdruck und müssen Abstriche bei der Qualität ihrer Arbeit machen, um ihr Arbeitspensum zu erfüllen. Unterm Strich heißt das laut DGB: Zu wenig Personal, das zu viel arbeiten muss und ein „hoher Druck zur Selbstausbeutung“. Die Arbeitsbedingungen von wissenschaftlichen Hilfskräften sind im Schnitt noch schlechter, ihre Perspektiven noch unsicherer. Signifikante Unterschiede zwischen Unis und Fachhochschulen fanden die Autoren übrigens nicht, wenn es um Arbeitsbedingungen geht.

Was ist mit Überstunden?

78 Prozent der Mitarbeiter aus dem wissenschaftlichen Mittelbau leisten laut der Umfrage regelmäßig Überstunden von durchschnittlich gut neun Stunden pro Woche. Wissenschaftliche Beschäftigte mit befristetem Vertrag leisten demnach durchschnittlich fast doppelt so viele Überstunden wie unbefristet Beschäftigte. 58 Prozent der Mitarbeiter aus Technik und Verwaltung arbeiten regelmäßig mehr: Hier sind es durchschnittlich drei Überstunden pro Woche. Besonders schlimm: Vielfach werden die Überstunden gar nicht bezahlt.

Schneidet NRW schlechter ab als andere Länder?

Eine Antwort auf diese Frage gibt die Umfrage nicht her. Der DGB erinnert aber daran, dass die Betreuungsrelation (Zahl der Studierenden im Verhältnis zur Zahl der Professuren) an NRW-Unis schlechter ist als in anderen Bundesländern. Dies könnte sich auch schlecht auf die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter auswirken, vermuten die Gewerkschafter.

Was fordern die Gewerkschaften?

DGB-Landesvize Sabine Graf fordert eine „Entfristungsoffensive“. Befristete Verträge behinderten die Hochschulen beim Werben um gutes Personal, heißt es. Die Zufriedenheit von Arbeitnehmern Beschäftigten in der freien Wirtschaft und im Öffentlichen Dienst (außer Hochschulen) sei tendenziell größer. Die Hochschulen bluteten daher personell aus, Beschäftigte suchten ihr berufliches Glück lieber bei anderen Arbeitgebern. Der DGB wirft den Hochschulen auch vor, nicht die neuen Angebote zu nutzen, die ihnen Bund und Land NRW wegen der Pandemie für bessere Arbeitsbedingungen bieten , zum Beispiel die Verlängerung von Arbeitsverträgen. ​