Ukraine: Forscher sieht keine Hoffnung auf Verhandlungen

Duisburg. Ein Jahr Krieg in der Ukraine: Westliche Hilfe bleibt vorerst weiter nötig, um Putins Angriff zu stoppen, sagt Friedensforscher Jochen Hippler.

Ein Jahr Krieg in der Ukraine - erst versprach die Bundesregierung 5000 Helme, nun rollen doch Kampfpanzer in die Ukraine. im Rückblick hat die Bundesregierung durch ihre zögerliche Politik international ihr Ansehen beschädigt, meint der Duisburger Friedensforscher Jochen Hippler. „Entweder man liefert gar nicht oder man liefert schnell. Zögern ist die schlechteste Option“, sagte er im Gespräch mit Christopher Onkelbach. Dabei sei die Waffenhilfe des Westens derzeit die einzige Möglichkeit, die Aggression Russlands zu stoppen. Vorher gebe es keine Chance auf Verhandlungen.

Ein Jahr Überfall auf die Ukraine, welche Bilanz ziehen Sie?

Jochen Hippler: Als Putins Militär die Ukraine am 24. Februar 2022 überfiel, gingen fast alle Beobachter von einem erfolgreichen Blitzkrieg aus. Man dachte, das ist eine Sache von wenigen Tagen, dann fällt Kiew. Inzwischen hat der Krieg seinen Charakter verändert. Es ist ein Stellungskrieg mit festgefahrenen Frontlinien geworden und hohen Verlusten auf beiden Seiten. Militärisch ist jetzt die entscheidende Frage, wie beide Seiten die Verluste von Menschen und Material rasch genug auffüllen können.

Hat Putin sich verkalkuliert?

Ja. Er hat sich bei der Widerstandskraft der Ukraine geirrt und diese massiv unterschätzt. Und er hat sich bei der Reaktion des Westens geirrt. Er hat mit einem schnellen Erfolg gerechnet und gedacht, dass der Westen sich weitgehend heraushalten wird, wie schon 2014 nach der Annexion der Krim. Doch als der Westen gemerkt hat, dass die Ukraine dem ersten Ansturm standhält, war das Tor zu einer Unterstützung des Landes offen.

Friedensforscher Dr. Jochen Hippler: „Krieg führt immer zu Verrohung und Brutalisierung.“ Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Hat sich der Westen über Putins wahre Absichten täuschen lassen?

Hinterher ist man immer schlauer. Man dachte, Putin werde nur drohen, um politische Zugeständnisse zu erpressen aber nicht, dass er einen Krieg wagen wird. Wenn es sein Ziel gewesen wäre, lediglich politischen Druck aufzubauen, wäre ein Krieg nicht nötig gewesen. Aber wenn es darum geht, die Ukraine von der Landkarte zu streichen, dann geht es nicht ohne Waffengewalt. Man hat nicht damit gerechnet, dass Putin sich das ganze Land einverleiben will. Nur wenige in den westlichen Hauptstädten haben daher tatsächlich mit einem Einmarsch gerechnet.

Hat der Westen, insbesondere Deutschland, zu lange mit der Lieferung der geforderten Waffen gezögert?

Als klar wurde, dass die Ukraine nicht sofort zusammenbricht, hat der Westen recht zügig reagiert – mit Ausnahme der Bundesregierung. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht versprach die Lieferung von 5000 Helmen. Das war beschämend. Die Entscheidungen in Berlin liefen langsam, nach und nach lieferte man dann doch Waffen. Das ist keine gute Außenpolitik und hat die Rolle Deutschlands im Bündnis beschädigt. Und es ist auch militärisch unklug. Die Ukraine benötigt die Waffen sofort. Entweder man liefert gar nicht oder man liefert schnell. Zögern ist die schlechteste Option.

Sollte der Westen nach Panzern auch Kampfflugzeuge liefern?

Einige Nato-Länder denken darüber nach. Wenn andere es tun, wir aber nicht, würde das die Politik unglaubwürdig machen. Das Nein von Scholz sehe ich nicht in Stein gemeißelt. Bei allen Waffenlieferungen müsste aber sichergestellt sein, dass die Ukraine damit nicht russisches Staatsgebiet angreift.

Kann man Frieden schaffen mit immer mehr Waffen?

Das kommt auf den Konflikt an. Einem Opfer auch mit Waffen zu Hilfe zu kommen, ist vernünftig und legitim. Aber der Glaube, dass immer mehr Waffen zu Frieden führen, ist naiv. Das haben wir zuletzt in Afghanistan gesehen, dort haben die Taliban trotz Hunderttausender Soldaten und vielen Waffen aus dem Westen gewonnen, denn die Guerilla, die Untergrundkämpfer, wurde immer stärker, je mehr Bomben fielen. Aber das war eine andere Art Krieg. In der Ukraine stehen sich zwei Armeen gegenüber, da spielt die Menge an Soldaten und Waffen sehr wohl eine Rolle.

Viele Menschen fordern Diplomatie und Verhandlungen. Gibt es dafür Hoffnungen?

Putin wird sich nicht stoppen lassen durch Verhandlungen. Der Erste und der Zweite Weltkrieg, der Irakkrieg, die Kriege in Syrien oder Afghanistan und viele andere wurden nicht durch Verhandlungen beendet, sondern durch Siege oder Niederlagen. Solange Putin glaubt, er kann militärisch gewinnen, wird er Verhandlungen höchstens zum Schein führen, oder um Zeit für eine Stärkung seines Militärs zu gewinnen. Daher muss man seine Aggression erstmal stoppen. Deshalb sind auch die Waffenlieferungen zunächst weiter nötig.

Wie kann man Putin dennoch an den Verhandlungstisch bringen?

Verhandlungen können auch Teil und Instrument des Krieges sein, etwa um Zeit zu gewinnen oder um eine Lösung zu finden, die durch Gewalt nicht erreicht werden kann. Das ist aber nicht gegeben. Derzeit gibt es keine Hoffnung auf Verhandlungen. Solange eine Partei glaubt, sie kann sich militärisch durchsetzen, wird es keine ernsthaften Gespräche geben. Erst wenn entweder Putin besiegt ist, die russische Armee in Kiew einmarschiert oder beide Seiten die Hoffnung auf einen Sieg verloren haben, wird es Verhandlungen geben. Davon zu unterscheiden wären noch Verhandlungen, die aus rein propagandistischen Gründen geführt werden, aber zu keiner Lösung führen.

Sollte die EU der Ukraine rasche einen Beitritt ermöglichen?

Politisch ist das eine gute Idee als Symbol der Zugehörigkeit der Ukraine zur Europäischen Union. Aber wenn ich an die Zukunft der EU denke, bin ich sehr skeptisch, ob das der richtige Schritt ist. Die EU befindet sich ohnehin in einer chronischen Krise und ist teilweise kaum handlungsfähig. Länder wie Ungarn und Polen, die von demokratiefeindlichen Regierungen geführt werden, lähmen die EU. Zunächst müsste sich die EU selbst reformieren und wieder handlungsfähig werden. Zudem kämpft die Ukraine mit einem Rechtsstaats- und Korruptionsproblem. Das Land braucht unsere Hilfe, auch mit schweren Waffen. Was es nicht braucht, sind Illusionen über einen schnellen EU-Beitritt, die nur enttäuscht werden können.

Wie lässt sich die teils unglaubliche Brutalität der russischen Kriegsführung erklären?

Krieg führt immer zu Verrohung und Brutalisierung. Nach den ersten Toten sinken die psychologischen Hemmschwellen. Das kann man überall beobachten. Aber die Gräuel von Butscha geschahen am Anfang des Krieges. Daher sind die Massaker schwer zu erklären. Vielleicht hat es auch mit Ideologisierung und Entmenschlichung des Gegners zu tun. Die Ukrainer werden in der russischen Propaganda als Nazis und Ungeheuer dargestellt. Es gibt zudem immer eine Minderheit unter den Kämpfern, die Freude am Töten und Foltern haben. Wenn diese in Führungspositionen kommen, wird es schlimm.

Wann wird der Krieg enden?

Das weiß derzeit niemand. Vielleicht sehen wir im Sommer klarer. Beide Seiten bereiten größere Offensiven vor. Ein Erfolg oder Misserfolg dieser Operationen könnte kriegsentscheidend sein. Ein anderes Szenario ist, dass Russland versuchen könnte, die Ukraine auf Dauer zu verschleißen und darauf zu setzen, dass der Westen ermüdet. Das wäre aber innenpolitisch schwierig durchzuhalten. Daher denke ich, dass Putin große Offensiven versuchen wird. Wenn diese Erfolg haben, gewinnt Russland. Aber wenn sie scheitern, kann es mittelfristig Verhandlungen geben.

>>>> Zur Person:

Dr. Jochen Hippler (67) ist Politikwissenschaftler und Friedensforscher. Bis 2019 arbeitete Hippler als Wissenschaftler am Institut für Entwicklung und Frieden (INEF) der Uni Duisburg-Essen, anschließend war der Duisburger Länderdirektor der Friedrich-Ebert-Stiftung in Islamabad, Pakistan. Zuletzt veröffentliche er das Buch „Krieg im 21. Jahrhundert - Militärische Gewalt, Aufstandsbekämpfung und humanitäre Intervention“ (Promedia Verlag 2019).

Für seine Forschungen über Konflikte und Krisen unternahm er zahlreiche Reisen in den Nahen und Mittleren Osten - nach Syrien, Irak, Libyen, Palästina, Afghanistan und Pakistan. „Das führte dazu, dass ich diese Länder und ihre Probleme nicht allein als wissenschaftliche Studienobjekte betrachte, sondern auch als Teil meines Lebens. Sie sind Teil von mir geworden“, sagte Hippler über diese Erfahrungen.

